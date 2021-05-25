Десять идей для родителя: чем занять ребенка летом в городе

В конце мая у школьников заканчивается учебный год и начинаются продолжительные летние каникулы. Практически каждый современный родитель не знает, чем занять своего ребенка и как правильно организовать его досуг в это время. Что делать, если этим летом ребенок проведет время в городе? Ответы в журнале «Лиза».

Посетить городской лагерь

К сожалению, не всегда у родителей получается приобрести для своих детей путевку в лагерь за городом. Многие родители не хотят отпускать ребенка на большие расстояния. Альтернативой может стать специальный городской или пришкольный лагерь. В этом случае родитель может не беспокоиться по поводу организации активной программы для своего ребенка. Каждый день ребята посещают различные экскурсии, играют и занимаются творчеством. А самое важное — находятся под присмотром воспитателей и вожатых.

Освоить профессию или навык

Один из вариантов занять ребенка на летние каникулы — записать его на мастер-класс или кружок. Сейчас можно найти множество вариантов необычных курсов: кулинария, дизайн, рисование, программирование, робототехника. В этом случае ребенок сможет и отдохнуть и научиться чему-то новому. Также летом часто проходят различные, фестивали и ярмарки. Выясните их расписание в вашем городе и сходите вместе с ребенком.

Заняться волонтерством

Если ребенок младшего подросткового возраста — 11-13 лет — хочет попробовать себя в настоящем взрослом деле, можно устроиться волонтером. Они требуются всегда — на массовых мероприятиях, в зоопарке или в приюте для животных. У ребенка будет возможность подружиться с животными или пообщаться с любимым игроком. Такой вариант отлично подойдет для тех ребят, у которых нет возможности устроиться на официальную работу.

Изучить иностранный язык

Хороший способ провести лето с максимальной пользой — заняться изучением чего-то нового. В период каникул можно записать ребенка на курсы иностранного языка или в языковой лагерь. Занятия летом вне изучения школьной программы очень полезны, особенно если проходят в игровой форме.

Посетить экскурсию по местным достопримечательностям

Можно устроить своим детям экскурсию по достопримечательностям или известным местам вашего города. Вы можете заранее подготовить маршрут и распланировать время. Это могут быть городские парки, водоемы, музеи и различные исторические места.

Пройти квест Пригласите в гости друзей ребенка и устройте квест-игру. Изобразите карту маршрута и придумайте интересные задания. Например, можно спрятать клад, а дети будут его искать. Подготовьте небольшую коробку и сложите в нее «ценности» — письмо, игрушки, монетки. Такой квест станет настоящим приключением для детей. Сделать фотоальбом