Десять идей для родителя: чем занять ребенка летом в городе
Используй наши советы как по отдельности, так и вместе.
Используй наши советы как по отдельности, так и вместе.
В конце мая у школьников заканчивается учебный год и начинаются продолжительные летние каникулы. Практически каждый современный родитель не знает, чем занять своего ребенка и как правильно организовать его досуг в это время. Что делать, если этим летом ребенок проведет время в городе? Ответы в журнале «Лиза».
Посетить городской лагерь
К сожалению, не всегда у родителей получается приобрести для своих детей путевку в лагерь за городом. Многие родители не хотят отпускать ребенка на большие расстояния. Альтернативой может стать специальный городской или пришкольный лагерь. В этом случае родитель может не беспокоиться по поводу организации активной программы для своего ребенка. Каждый день ребята посещают различные экскурсии, играют и занимаются творчеством. А самое важное — находятся под присмотром воспитателей и вожатых.
Освоить профессию или навык
Если ребенок младшего подросткового возраста — 11-13 лет — хочет попробовать себя в настоящем взрослом деле, можно устроиться волонтером. Они требуются всегда — на массовых мероприятиях, в зоопарке или в приюте для животных. У ребенка будет возможность подружиться с животными или пообщаться с любимым игроком. Такой вариант отлично подойдет для тех ребят, у которых нет возможности устроиться на официальную работу.
Изучить иностранный язык
Хороший способ провести лето с максимальной пользой — заняться изучением чего-то нового. В период каникул можно записать ребенка на курсы иностранного языка или в языковой лагерь. Занятия летом вне изучения школьной программы очень полезны, особенно если проходят в игровой форме.
Посетить экскурсию по местным достопримечательностям
Научите ребенка делать фотографии. При этом подчеркните, что он может фотографировать все, что ему кажется интересным. Совместно придумывайте различные тематические задания на каждый день. Например, «Мои любимые игрушки» или «Мои друзья». Затем дайте ребенку возможность подписывать каждую фотокарточку и вклеивать в альбом. Так, у вас получится собственная книга воспоминаний о лете.
Снять кино
Если ваш ребенок увлекается спортом и любит спортивные развлечения, можно предложить ему освоить новое дело. Летом существует огромное количество спортивных занятий: верховая езда, скалолазание, катание на велосипеде или роликовых коньках, футбол, бадминтон и множество других вариантов. Ребенок точно потратит свободное время с пользой!
Отдых на природе
Даже в том случае, если вы остались летом в городе, обязательно проведите время с детьми на природе. Например, в городском парке. В один из теплых летних дней выберите удобное место для пикника, возьмите интересные игры и весело проведите этот день.
На самом деле, в городе есть множество возможностей, чтобы полезно и интересно провести время. Сейчас ты узнала лишь некоторые идеи, которые помогут занять ребенка на летних каникулах. Не обязательно выбирать что-то одно, наоборот, лучше миксовать все варианты друг с другом. Так будет намного интереснее. Также можно и нужно самим дополнять этот список. Самое важное — в первую очередь ориентироваться на интересы ребенка и уметь к ним подстраиваться.