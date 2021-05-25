Оставить в прошлом: главные антитренды этого лета

Возможно, вы уже знакомы с основными летними тенденциями: розовый цвет, топы, блузки с объемными рукавами и бейсболки в этом сезоне окажутся на пике популярности. А что насчет антитрендов? Ведь о них тоже необходимо знать. Всего одна деталь может обречь образ на модный провал, а этого не хочется никому. Рассказываем, какие вещи срочно должны исчезнуть из вашего гардероба.

Зауженные кожаные брюки

Кожа оставалась в тренде несколько сезонов подряд, поэтому все модницы успели прикупить себе кожаные блейзеры или брюки. Этим летом скинни из кожи точно не станут выигрышным решением. Причин здесь несколько: во-первых, кожа — это не самый подходящий материал для жаркой погоды. Во-вторых, зауженные модели вытесняет свободный крой. Если вам очень хочется дополнить образ кожаными штанами, отдайте предпочтение расслабленным широким силуэтам.

Узкие платья

Конечно, многим хочется подчеркнуть фигуру, но узкое платье — не самое практичное и стильное решение. Летом в таком наряде с наибольшей вероятностью будет жарко: большинство моделей изготовлены из синтетики. Смело избавляйтесь от облегающих платьев и замените их полуприлегающими силуэтами.

Велосипедки

В Instagram Ким Кардашьян можно найти уйму снимков, которые вдохновили девушек на покупку велосипедок. Они действительно могут неплохо вписаться в повседневный гардероб, но придется признать, что велосипедки уже вышли из моды. Даже если вы носите их с оверсайз-рубашками или футболками. Хорошая альтернатива удобной вещи — шорты-бермуды, которые смотрятся даже лучше.

Облегающие футболки

Возможно, облегающие футболки прекрасно подходят для походов в спортзал, но составлять с ними аутфиты для прогулок не стоит. Если вам нравится облегающая одежда, лучше выбирайте топы: они завоевали сердца и не собираются сдавать позиции. Не обязательно выбирать именно кроп-топы: на рынке представлено огромное количество моделей на любой вкус и цвет.

Помните: всего одна деталь может обречь образ на модный провал

Поношенные джинсы

Нет, речь здесь идет не о любимой паре с дырками, которую очень жалко выкидывать. Когда-то «поношенные» и искусственно состаренные брюки из денима оказались в тренде, и все поспешили обзавестись актуальными моделями. Сегодня маст-хэвом считаются винтажные джинсы: зачем имитировать старину, если можно носить действительно уникальные вещи? Выбирайте деним прямого кроя с узкой талией, и вы не прогадаете.

Обручи

В один момент в нашу жизнь вернулись обручи для волос, огромные резинки и банты. Фэшн-эксперты рекомендуют забыть про массивные аксессуары и выбрать вместо них более актуальные головные уборы.

К примеру, шелковый платок на голову в этом году произвел настоящий фурор — он добавляет нотку элегантности любому ансамблю. Если вы предпочитаете стритстайл, обратите внимание на бейсболки — весной они стали очень востребованными.

Юбка-колокол

Если вы еще не распрощались с такой юбкой, сделайте это сейчас. Юбка-колокол давно не в тренде, а на смену ей пришли более стильные и удобные модели: свободные базовые юбки-миди или макси, летящие юбки с анималистичным принтом или дерзкие юбки из кожи (в них можно ходить в офисы, где есть кондиционер) отлично впишутся в гардероб и гармонично дополнят любые образы.

Стоит сразу оговориться, что тренды приходят и уходят, поэтому то, что сегодня числится в списках антитрендов, лучше убрать подальше до лучших времен. Так уже случилось с велосипедками, когда после затишья они вдруг стали главным маст-хэвом всех модниц и удерживали свое лидерство на протяжении нескольких сезонов подряд.

Правда, от облегающих футболок я бы настоятельно советовал полностью отказаться: такие не только выдадут вашу неосведомленность в мире модных тенденций, но и подчеркнут все имеющиеся недостатки фигуры. Делайте ставку на практичность и утилитарность вещей: такие прослужат вам не один сезон.



