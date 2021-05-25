Диета «шесть лепестков». Минус семь килограммов за неделю

Диета «6 лепестков»

Каждый «лепесток» — это один день диеты. Соблюдать их нужно в строго определенном порядке.

1 лепесток — рыба

2 лепесток — овощи

3 лепесток — курица

4 лепесток — злаки

5 лепесток — творог

6 лепесток — фрукты

При таком подходе соблюдается принцип раздельного питания: белки мы едим отдельно от углеводов. Автор диеты шведский диетолог Анна Юханссон уверена, что благодаря этому происходит расщепление жиров в организме. А поскольку меню диеты «6 лепестков» очень разнообразное, не успевает сформироваться привыкание, то есть организм не переключается в режим энергосбережения, и вы быстро теряете лишние килограммы.

Анна Юханссон уверена, что диета, которая доставляет вам некомфортные ощущения, просто не может быть эффективной. Женщинам, которые собираются следовать программе «6 лепестков», Анна советует нарисовать цветок с шестью лепестками (можно раскрасить их в яркие цвета), а затем, по мере того, как вы выполняете каждый этап, на лепестке можно писать, сколько веса вы потеряли.

Меню диеты «6 лепестков» на каждый день

План питания Анны Юханссон основан на чередовании белковых и углеводных дней — благодаря этому активизируется обмен веществ, и лишние килограммы уходят быстрее. Чтобы диета была эффективной, нужно строго следовать меню «6 лепестков» и не менять монодиеты местами.

Первый день. Разрешено есть только рыбу, при этом она должно быть приготовлена диетическим способом — в пароварке, гриле или духовке, рыбу можно тушить или варить, но нельзя жарить. Можно есть рыбный бульон, добавлять приправы, соль и зелень. Но соблюдайте умеренность: если соли слишком много, жидкость будет задерживаться в организме.

Второй день. Можно есть любые овощи — сырые, отварные, тушеные, приготовленные на пару или гриле. Разрешен даже картофель, но в умеренных количествах и в сочетании с другими, более легкими овощами, — например в рагу или винегрете. Можно пить овощные соки, готовить овощные супы.

Третий день. Это белковый день, питаться рекомендуется куриной грудкой без кожи, которую можно готовить в духовке, пароварке или на гриле, варить или тушить. Разрешен куриный бульон с зеленью, приправами и солью.

Четвертый день. Злаки. Разрешены любые каши, приготовленные на воде. Можно добавлять в них зелень, специи и минимум соли. Также можно есть семечки, пророщенные зерна, зерновые хлебца и отруби. В этот день организм сможет восполнить запасы гликогена, который был потрачен в предыдущий белковый день.

Пятый день. Можно есть творог, который восполнит запасы минералов. Рекомендованная жирность творога — не больше 5%. В этом случае калорийность творога не слишком высокая, и организму придется тратить «стратегические запасы». Можно пить молоко и кефир, пишет «Домашний Очаг».

Шестой день. Пожалуй, самый вкусный день диеты «6 лепестков». Разрешены любые фрукты — сырые, отварные, запеченные. Можно пить фруктовые соки, но лучше разбавлять их водой, разрешается добавлять корицу и ванилин.

Что можно пить на диете «6 лепестков»?

В любой день диеты разрешены вода без газа, чай без сахара и черный кофе (не больше 2 чашек в день).



