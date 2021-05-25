Достойна лучшего: 13 советов, как выбрать белье для большой груди
Все женщины уникальны, как и их параметры. Ниже мы поделимся лайфхаками, которые помогут красоткам с пышными формами (чашками D, DD, E и больше) найти свое идеальное белье.
Все женщины уникальны, как и их параметры. Ниже мы поделимся лайфхаками, которые помогут красоткам с пышными формами (чашками D, DD, E и больше) найти свое идеальное белье.
Широкий пояс
Первое и самое главное правило, работающее со всеми элементами верха туалета: купальниками, бюстье, бра и так далее. Всегда обращай внимание на ширину поддерживающего пояса. Пояс — основа бюстгальтера, так сказать, опора. Важно, чтобы она была надежной, крепкой и удобной. Выбрав модель с широким поясом, ты оградишь себя от нескольких мелких неурядиц сразу: врезание в кожу, растяжки, следы на теле.
Широкие лямки
Изящные тонкие лямочки не окажут твоей груди стопроцентную поддержку. Хотя в бюстгальтере эту функцию преимущественно выполняет пояс (о чем говорилось выше), широкие лямочки помогут ему в этом и будут удобнее сидеть в плечах, равномерно распределяя вес груди. К тому же, тонкие лямки будут смотреться непропорционально на пышногрудых дамах со стилистической точки зрения, что добавляет еще один плюс достоинствам бюстгальтеров с широкими лямками.
Наличие косточек
Отдавай предпочтение бюстгальтерам с косточками по следующим причинам.
Бюстгальтеры без косточек недостаточно хорошо «собирают» пышную грудь. В бюстгальтере без косточек грудь скорее всего будет выглядеть бесформенно. Косточки приподнимают грудь, таким образом она выглядит более привлекательно и в одежде, и без нее.
Если у тебя нет медицинских показаний к ношению белья без косточек и ты не беременна, делайте выбор в сторону бюстгальтера с косточками.
Несколько крючков на застежке
Один-два крючка не выдержат вес большой груди. Идеальным вариантом будут три или четыре. Чем больше крючков, тем больше вероятность того, что пояс будет широким, делая общий вид груди совершеннее и убирая при этом все мелкие недостатки.
Плотные ткани
Не стесняйся — проведи тест. Прямо в магазине растяните пояс на руках. Он должен сохранять плотность и тяжело растягиваться. Это важно, потому что только плотный пояс будет качественно поддерживать твою грудь.
Удлиненный бюстгальтер
Полуграция, а по-английски — Longline. В таком бюстгальтере пояс охватывает больше места, обычно он ниже талии. За счёт удлинённого пояса поддержка получается гораздо мощнее.
Усиленная конструкция
И особый крой чашки со швами заодно. Обрати внимание на дополнительные элементы: боковой покрой и швы на чашке. Только в бюстгальтере верного размера с подходящей твоей груди конструкцией тебе будет по-настоящему комфортно.
Фитнес-топ
Если ты занимаешься фитнесом, нужен специальный спортивный лиф. Такие бра есть у крупных брендов нижнего белья и в магазинах с одеждой для фитнеса. Особенно важен хороший, «сдержанный» бюст при занятиях йогой, ведь есть асаны, где приходится стоять/висеть вниз головой, а выглядеть нужно хорошо в любом положении.
Кружево
Обрати внимание на чашечки с кружевом. Эластичное кружево совсем незаметно под одеждой. Оно слегка тянется — тебе будет удобно в любой одежде и в любое время.
Закрытые чашки
Full-Cup Bra — классика, но это не значит, что такие лифы вышли из моды. Можно найти большое количество закрытых бюстгальтеров с красивым дизайном. Бюстгальтеры с закрытыми чашками обеспечивают хорошую поддержку, которая так важна для большой груди. Так грудь будет меньше подвержена колебаниям при любой степени подвижности.
Вандербра
Хорошо справятся с поставленной задачей Вандербра — мечта любой женщины. Специальная перемычка, крючок, с помощью которого скрещиваются лямки, снимет нагрузку с плеч и визуально приподнимет грудь. Такие бра продаются в бутиках нижнего белья, и они универсальны.
Будь осторожна
«Бланш», низкая чашка, будуарные бюстгальтеры — со всеми этими элементами важно быть осторожнее. Наиболее распространенная ошибка среди дам, которые гордятся своим размером бюста — покупка открытых моделей с неполными чашечками. Такой лиф не удержит большую грудь и может поставить владелицу в крайне неловкое положение в самый (как правило) неподходящий момент.
Бесполезными для объемного бюста будут и силиконовые лифы, поскольку держатся они только за счет прилипания к молочным железам, что непрактично в тех случаях, когда нужны чашечки D+.
Утягивать грудь нельзя ни в коем случае: ухудшается кровообращение, что может привести к головокружениям и даже мастопатии. Помимо всего вышеперечисленного, на теле остаются некрасивые следы от слишком тесных поясов и бретель.
Купальники
Для купальника критерии будут те же, что и для бюстгальтера. Но есть еще пара важных моментов:
вместо поролона — неопрен. Более мягкий вариант, который отлично собирает грудь.
Бандо (и другие ретрофасоны) прекрасно подойдут девушкам с формами.
Клипса или застежка, которая соберет лямки на спине. Удобно и практично, особенно если ты планируешь заниматься на пляже активными видами спорта.
Слитный купальник — оптимальный выбор для женщин с большой грудью.
Научиться правильно подбирать бюстгальтер не очень сложно. Потребуется лишь немного времени и терпения. Но все это без сомнения окупится комфортом от ношения удобной и красивой модели, которая на сто процентов подойдет индивидуальным особенностям фигуры, подчеркнет твои достоинства и избавит от лишних хлопот.