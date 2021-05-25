Полный гид по расческам для волос: как правильно выбрать и как применять?

Расческа решает почти все — как будут выглядеть ваши волосы, насколько быстро они будут расти и появятся ли секущиеся кончики. Важно не просто правильно расчесывать, но и подобрать щетку по типу волос и даже по случаю. Рассказываем, какая расческа для волос подходит кудрявым волосам, а какая гладким, когда нужен брашинг, а когда гребень.
Виды расчесок для волос
Сначала важно разобраться, чем массажка отличается от щетки, например.
Это обычная прямая расческа, которой можно сделать пробор, пригладить прическу или расчесать челку. Для полного расчесывания длинных волос она не подходит — слишком сильно тянет и травмирует. Для коротких волос — идеально.
Отличное решение для тех, кто хочет отрастить длинные волосы. Как правило, щетинки у массажки закругленные и крупные, чтобы массировать кожу и активизировать кровообращение. При расчесывании вы должны ощущать максимум прикосновений к коже.
Гребень
Хороший повседневный вариант для кудрявых волос — он аккуратно расчесывает пряди и не распушает завитки. С помощью гребня удобно наносить маски или просто приводить в порядок распущенные волосы. Классическая щетка для волос обычно производится с щетинками из натурального конского волоса. Она очень мягкая и не травмирует волосы. Для того чтобы распутать пряди, нужно расчесывать интенсивнее, когда нужно придать гладкость — просто проведите по поверхности.
Материалы расчесок для волос
При выборе расчески очень важен материал из которого она сделана. От этого зависит будут ли ваши волосы электризоваться, ломаться или станут максимально послушными.
Дерево
Подходит девушкам, которые устали от электризации волос. Кроме того, стилисты считают ее самой безопасной для шевелюры. Но здесь есть два нюанса — она медленно распутывает и требует постоянного очищения и мытья (на дереве легче приживаются бактерии).
Самые долговечные расчески, но все же не самые безопасные. Ею легко можно распутать любые волосы, но при сильном надавливании можно травмировать кожу головы. При использовании во время сушки металл нагревается и травмирует волосы.
Пластик
Даже не думайте о ней, если ваши волосы пушатся и электризуются — пластик только усугубит ситуацию. Ее хорошо применять для нанесения масок на влажные волосы, при окрашивании или брать с собой в поездки, но не на каждый день.
Силикон
Ее можно легко спутать с пластиковой, но при покупке изучайте этикетку. Если расческа сделана из силикона, она не будет вызывать электризацию, бережно распутает любые локоны и не травмирует кожу.
Эбонит
Как правило, эбонитовая расческа применяется в профессиональных салонах красоты. Ее безопасно можно использовать при сушке феном, химической завивке и окрашивании волос. Качественный материал не допускает перегрева волос и не портит волосы при нанесении химических составов.
Керамика
Керамические расчески для волос обладают эффектом ионизации и придают волосам нереальный блеск. А еще их можно без опасения использовать при сушке феном — охлаждающий материал снижает температуру воздействия.
Натуральный волос
Самая мягкая и безопасная щетка для волос. Ею сложно расчесать запутавшиеся пряди, но можно круто разгладить, придать блеск и мягкость. А еще расческа из конского волоса идеально приглаживает прическу, например, уже после того, как вы собрали волосы в пучок.
Как выбрать расческу по типу волос
Для каждого типа волос или их проблемы существуют определенные расчески. Используйте их, чтобы распутать непослушные пряди, не допустить сечения на длинных и сохранить красивые завитки.
Длинные волосы
Девушкам с длинными волосами лучше всего подходят массажные щетки и гребни. Первые помогут активировать кровообращение и снять усталость и тяжесть от ношения длинных волос, а гребни помогут избежать сечения.
Кудрявые волосы
Здесь главная задача — сохранить завитки и не допустить пушистости на пористых кудрявых волосах. Лучше всего с этим справляются расчески с редкими зубьями или специальные расчески для кудрявых волос. Чтобы сохранить кудри, обязательно изучите кудрявый метод.
Тонкие волосы
Самый лучший вариант для тонких волос — щетка с натуральной щетиной. Она не допускает сечения, не растягивает и не травмирует. Если густые волосы она расчешет с трудом, с тонкими справится легко.
Для сухих волос так же идеально подходит расческа с натуральной щетиной — она увлажняет и питает волосы по длине. Присмотритесь к силиконовым щеткам — они помогут избежать сечения и ломкости.
Жирные волосы
Лучшая расческа для жирных волос — деревянная. Она впитывает себум и не распределяет его по длине волос. Правда, мыть ее придется чаще, чем силиконовую или металлическую, чтобы не допустить излишней жирности.
Какая расческа для чего подходит?
К сожалению, нет одной идеальной расчески, которая подойдет для любого случая. В вашем арсенале их должно быть несколько.
Для выпрямления
Чтобы сделать волосы гладкими и прямыми, купите расческу, которая по форме напоминает утюжок. Пряди зажимаются посередине и отлично прочесываются с обеих сторон. Утюжок она не заменит, но волосы станут более послушными. Если выпрямляете феном — воспользуйтесь брашингом со средним диаметром и керамической щетиной.
Для объема
Круглые щетки или брашинги помогают сделать нереальный объем, если научиться ими правильно пользоваться. Как сделать объем брашингом? Захватите небольшую часть волос у корней, начинайте продувать горячим воздухом фена и вести расческу вверх.
Для массажа головы
Чтобы отрастить длинные волосы, очень важно наладить хорошее кровообращение и приток крови к корням волос. Для этого используйте специальные массажные щетки. Например, The Scalp Exfoliator & Massager от Tangle Teezer позволяет быстро и легко сделать массаж головы и подходит для любого типа волос. Специальный дизайн без ручки позволяет контролировать степень нажатия, чтобы «включить» максимально расслабляющий режим во время массажа и не беспокоиться о повреждении кожи.
Сейчас очень много классных расчесок, которые сделаны специально для нанесения масок. Как правило, это силиконовые щетки с редкими зубьями, которые можно использовать прямо в душе. Они равномерно распределяют маски для волос и не травмируют волосы.
Частая сушка феном травмирует волосы, но если вы вынуждены выпрямлять или придавать так объем, постарайтесь снизить риски. Выбирайте расчески с керамическими зубчиками, которые не допускают сильного перегрева и электризации. Металлических щеток стоит избегать — они быстро нагреваются и сушат волосы.