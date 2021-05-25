Полный гид по расческам для волос: как правильно выбрать и как применять?

Для сухих волос так же идеально подходит расческа с натуральной щетиной — она увлажняет и питает волосы по длине. Присмотритесь к силиконовым щеткам — они помогут избежать сечения и ломкости.

Жирные волосы

Лучшая расческа для жирных волос — деревянная. Она впитывает себум и не распределяет его по длине волос. Правда, мыть ее придется чаще, чем силиконовую или металлическую, чтобы не допустить излишней жирности.

Какая расческа для чего подходит?