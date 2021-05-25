Шесть вещей, которые нельзя передавать из рук в руки
Некоторые люди делают это специально, чтобы потом передать свои несчастья кому-то другому, пишет zen.yandex.ru.
Некоторые люди делают это специально, чтобы потом передать свои несчастья кому-то другому, пишет zen.yandex.ru.
Наши предки с давних времён уделяли внимание приметам и суевериям. Они прислушивались к мнению чужих людей. В былые времена люди верили, что негативная энергетика может нанести большой урон здоровью и благополучию человека.
Как правило, набраться негатива можно через предметы. Любой предмет или вещь, которая принадлежит какому-то человеку, напитывается его же энергией, в том числе, проблемами и различными заболеваниями. Есть вещи, которые вообще никогда нельзя передавать из рук в руки. Их лучше просто положить, чтобы другой человек взял.
Предлагаем ознакомиться с этими вещами подробнее, чтобы обезопасить себя.
1. Деньги
Чаще всего наводят порчу именно через купюры. Именно по этой причине не нужно передавать деньги из рук в руки. Если вам необходимо их кому-то отдавать, то лучше всего положить их на прилавок или стол.
Другой человек должен сам их взять. Особенно необходимо уделять этому внимание в том случае, если вы подозреваете, что человек к вам относится нехорошо или завидует.
Даже в магазине нужно брать сдачу с монетницы, а не с рук продавцов. Люди бывают разные. С виду человек может создавать хорошее впечатление, но на самом деле это не так.
Никогда не берите чужие украшения. Если нет никакого другого выхода, то нельзя это делать из рук в руки.
Некоторые люди сбрасывают на них все свои беды и болезни, а потом просто предлагают надеть украшение кому-то другому. Если вы заметили, что подруга прям настаивает, чтобы вы примерили ее кольцо, то лучше всего найти любой предлог, но не делать это. Если всё же вы хотите взять напрокат какое-то украшение у подружки, пусть положит его на стол. Кольцо должно так пролежать несколько минут, только потом можно его брать и примерять. Но лучше всего вообще не пользоваться чужими украшениями и даже не брать их в руки.
3. Все режущие предметы
Сюда относится абсолютно всё - ножницы и ножи тоже. Наши предки считали, что именно таким подарком можно отрезать от себя свою судьбу или вторую половинку. Также в давние времена запрещалось прекрасному полу брать в руки оружие.
Вот только в наше время соблюдать эту приметы не удаётся. Ведь есть женщины, работа которых связана со службой и они просто вынуждены держать в руках оружие.
4. Хлеб
Самым главным продуктом в любом доме считается хлеб. Наши предки утверждают, что его нельзя приносить в дом после захода солнца, а также передавать из рук в руки. Чтобы его мог взять другой человек, хлеб необходимо положить на холст или стол.
То, что лук становится причиной слез, - знают все. Считается, что нельзя передавать лук из рук в руки потому, что человек так может взять себе чьи-то слёзы.
6. Амулеты и различные обереги
Каждый оберег или амулет предназначен для какого-то конкретного человека. Поэтому такие вещи вообще не стоит брать в руки, тем более с чьих-то рук. Перед тем как кому-то отдать такой предмет, необходимо обернуть его салфеткой.