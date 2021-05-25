Шесть вещей, которые нельзя передавать из рук в руки

Наши предки с давних времён уделяли внимание приметам и суевериям. Они прислушивались к мнению чужих людей. В былые времена люди верили, что негативная энергетика может нанести большой урон здоровью и благополучию человека.

Как правило, набраться негатива можно через предметы. Любой предмет или вещь, которая принадлежит какому-то человеку, напитывается его же энергией, в том числе, проблемами и различными заболеваниями. Есть вещи, которые вообще никогда нельзя передавать из рук в руки. Их лучше просто положить, чтобы другой человек взял.

Предлагаем ознакомиться с этими вещами подробнее, чтобы обезопасить себя.

1. Деньги

Чаще всего наводят порчу именно через купюры. Именно по этой причине не нужно передавать деньги из рук в руки. Если вам необходимо их кому-то отдавать, то лучше всего положить их на прилавок или стол.

Другой человек должен сам их взять. Особенно необходимо уделять этому внимание в том случае, если вы подозреваете, что человек к вам относится нехорошо или завидует.

Даже в магазине нужно брать сдачу с монетницы, а не с рук продавцов. Люди бывают разные. С виду человек может создавать хорошее впечатление, но на самом деле это не так.

2. Украшения, особенно кольца

Никогда не берите чужие украшения. Если нет никакого другого выхода, то нельзя это делать из рук в руки.

Некоторые люди сбрасывают на них все свои беды и болезни, а потом просто предлагают надеть украшение кому-то другому. Если вы заметили, что подруга прям настаивает, чтобы вы примерили ее кольцо, то лучше всего найти любой предлог, но не делать это. Если всё же вы хотите взять напрокат какое-то украшение у подружки, пусть положит его на стол. Кольцо должно так пролежать несколько минут, только потом можно его брать и примерять. Но лучше всего вообще не пользоваться чужими украшениями и даже не брать их в руки.

3. Все режущие предметы

Сюда относится абсолютно всё - ножницы и ножи тоже. Наши предки считали, что именно таким подарком можно отрезать от себя свою судьбу или вторую половинку. Также в давние времена запрещалось прекрасному полу брать в руки оружие.

Вот только в наше время соблюдать эту приметы не удаётся. Ведь есть женщины, работа которых связана со службой и они просто вынуждены держать в руках оружие.

4. Хлеб

Самым главным продуктом в любом доме считается хлеб. Наши предки утверждают, что его нельзя приносить в дом после захода солнца, а также передавать из рук в руки. Чтобы его мог взять другой человек, хлеб необходимо положить на холст или стол.

5. Лук

То, что лук становится причиной слез, - знают все. Считается, что нельзя передавать лук из рук в руки потому, что человек так может взять себе чьи-то слёзы.

6. Амулеты и различные обереги

Каждый оберег или амулет предназначен для какого-то конкретного человека. Поэтому такие вещи вообще не стоит брать в руки, тем более с чьих-то рук. Перед тем как кому-то отдать такой предмет, необходимо обернуть его салфеткой.



