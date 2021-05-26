Модель Лена Перминова показала фигуру спустя неделю после родов

Первая беременность была идеальной, без каких-либо отклонений. Во время второй, в 6,5 месяца, рубец от кесарева в одном месте был толщиной 0,7 миллиметра при безопасных 1,7 миллиметра: был риск, что в любой момент это тонкое место может порваться. А там требуется вмешательство в течение первых пяти минут, и уже не ребенка спасают, а маму. В общем, очень стремно, пришлось последние 2,5 месяца все время лежать. При третьей был целый набор: отслойка плаценты в четыре месяца, долгое заживление, затем снова рубец в одном месте был тоньше допустимого, маловодие, рано начала стареть плацента, и я каждый день делала сама себе уколы в живот,