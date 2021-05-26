Ср, 26.05.2021
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Модель Лена Перминова показала фигуру спустя неделю после родов

Модель Елена Перминова ФОТО: Instagram

15 мая возлюбленная российского банкира Александра Лебедева стала мамой в четвертый раз. Модель подарила избраннику сына, которого назвала Сашей. Удивительно, но, несмотря на недавние роды, блондинка уже может похвастать точеной фигурой. Поклонники не перестают осыпать комплиментами внешность модели, пишет Стархит.

34-летняя Лена Перминова опубликовала в личном блоге короткий ролик, на котором запечатлела себя в полуобнаженном виде. В кадре модель продемонстрировала плоский живот, а также упругие ягодицы, чем привела в полный восторг подписчиков. «Семь дней после родов и семь экстракилограммов. Но мне так даже нравится», — подписала она пост.

Пользователи Сети были удивлены тому, как быстро многодетная мать пришла в форму. «Вы нереальная! Невозможное возможно! Эталон!»; «Это как можно осуществить? Совсем не есть?»; «Мне бы так выглядеть», — осыпают комплиментами блондинку.

Напомним, что, помимо новорожденного Саши, у Лены и Александра еще трое детей: сыновья Никита и Егор, а также дочь Арина. К слову, Перминова получила предложение руки и сердца от возлюбленного только через 15 лет после знакомства. «Спасибо, мой любимый, за исполнение моего давнего желания», — благодарила она бизнесмена.

Лена также признавалась, что все дети дались ей нелегко. Четвертый наследник появился на несколько недель раньше срока. К счастью, его здоровью ничего не угрожает.

Первая беременность была идеальной, без каких-либо отклонений. Во время второй, в 6,5 месяца, рубец от кесарева в одном месте был толщиной 0,7 миллиметра при безопасных 1,7 миллиметра: был риск, что в любой момент это тонкое место может порваться. А там требуется вмешательство в течение первых пяти минут, и уже не ребенка спасают, а маму. В общем, очень стремно, пришлось последние 2,5 месяца все время лежать. При третьей был целый набор: отслойка плаценты в четыре месяца, долгое заживление, затем снова рубец в одном месте был тоньше допустимого, маловодие, рано начала стареть плацента, и я каждый день делала сама себе уколы в живот,

— делилась инстадива.


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