Модель Лена Перминова показала фигуру спустя неделю после родов

34-летняя Лена Перминова опубликовала в личном блоге короткий ролик, на котором запечатлела себя в полуобнаженном виде. В кадре модель продемонстрировала плоский живот, а также упругие ягодицы, чем привела в полный восторг подписчиков. «Семь дней после родов и семь экстракилограммов. Но мне так даже нравится», — подписала она пост.
Пользователи Сети были удивлены тому, как быстро многодетная мать пришла в форму. «Вы нереальная! Невозможное возможно! Эталон!»; «Это как можно осуществить? Совсем не есть?»; «Мне бы так выглядеть», — осыпают комплиментами блондинку.
Напомним, что, помимо новорожденного Саши, у Лены и Александра еще трое детей: сыновья Никита и Егор, а также дочь Арина. К слову, Перминова получила предложение руки и сердца от возлюбленного только через 15 лет после знакомства. «Спасибо, мой любимый, за исполнение моего давнего желания», — благодарила она бизнесмена.
Лена также признавалась, что все дети дались ей нелегко. Четвертый наследник появился на несколько недель раньше срока. К счастью, его здоровью ничего не угрожает.
Первая беременность была идеальной, без каких-либо отклонений. Во время второй, в 6,5 месяца, рубец от кесарева в одном месте был толщиной 0,7 миллиметра при безопасных 1,7 миллиметра: был риск, что в любой момент это тонкое место может порваться. А там требуется вмешательство в течение первых пяти минут, и уже не ребенка спасают, а маму. В общем, очень стремно, пришлось последние 2,5 месяца все время лежать. При третьей был целый набор: отслойка плаценты в четыре месяца, долгое заживление, затем снова рубец в одном месте был тоньше допустимого, маловодие, рано начала стареть плацента, и я каждый день делала сама себе уколы в живот,
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