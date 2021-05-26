Влажный вопрос: почему потеют ноги?
Мокрые носки могут быть как повседневной неприятностью, так и сигналом о гормональном нарушении. «Домашний Очаг» разбираеися в причинах и ищем лучшие способы избавления от потливости ног.
Мокрые носки могут быть как повседневной неприятностью, так и сигналом о гормональном нарушении. «Домашний Очаг» разбираеися в причинах и ищем лучшие способы избавления от потливости ног.
Потливость ног может доставить массу неприятностей: от запаха до развития грибковой инфекции. Разбираемся, почему потеют ноги и как убрать или замаскировать запах от ног и стоп.
Почему потеют ноги?
Однозначного ответа на этот вопрос нет. Но причин может быть несколько. Согласно статистике, во многих случаях повышенная потливость — следствие нарушения обмена веществ, инфекционных заболеваний, протекающих в скрытой форме, и даже туберкулеза. Именно поэтому воспринимайте чрезмерный пот как сигнал о необходимости похода к эндокринологу. Это тот случай, когда лучше предупредить, чем лечить.
Еще одна причина — перестройка гормонального фона. Ноги потеют во время беременности, в подростковом возрасте или при приеме гормональных препаратов. Здесь нужно просто подождать и применять косметические средства.
На самом деле, пот ничем не пахнет — он как вода. Неприятный запах пота от ног вызывают бактерии. Влажность — идеальная среда для размножения бактерий, на коже остаются следы их жизнедеятельности, которые разлагаются и начинают источать неприятные ароматы. Если вы сразу помоете ноги с мылом - запах исчезнет, но проблема в том, что в течение дня такая возможность есть не всегда и к вечеру мы возвращаемся домой с удушающим амбре.
Как избавиться от неприятного запаха ног и потливости?
Если причина потливости ног не связана с серьезными заболеваниями или это просто генетическая особенность, соблюдайте несколько правил, которые смогут уменьшить масштабы проблемы.
Существуют специальные антиперспиранты для ног и это настоящее спасение. Выберите комфортный для себя формат — спрей, стик или кремы и наносите их каждое утро после душа на сухие стопы. Заменять их на обычные дезодоранты и наоборот не стоит — у них разная концентрация талька и активных веществ.
Это самый важный пункт — в чистой среде бактериям сложнее размножаться, а значит, меньше вероятности образования неприятного запаха от ног. Обязательно раз в неделю используйте палочки или пемзу для ног, несколько раз в день тщательно мойте стопы при помощи геля для душа и мыла.
Как мы уже писали выше, влажность — рай для бактерий. Возьмите за привычку насухо вытирать ноги после мытья и меняйте полотенце как минимум раз в два дня. Надевайте обувь и носки только на полностью сухие ноги.
Не экономьте на обуви. Дешевая синтетическая обувь может и стоит дешево, но потливость часто приводит к грибку стопы и ногтей, лечение которых будет стоит вам немало времени денег.
Народные средства от потливости ног тоже работают на отлично. Раз в три дня делайте специальные ванночки с морской солью, ромашкой или люыми другими антибактериальными компонентами. Это уменьшит потливость, укрепит ногти и размягчит кожу стоп.
Сейчас на рынке огромное количество специальных стелек и носков, которые впитывают влагу и оставляют ноги сухими. Как правило, в составе таких носков есть ионы серебра, уничтожающие большинство бактерий, читайте — устраняющих неприятный запах от ног и носков.
Мыть обувь каждый день сложно, но хотя бы протирайте стельки и саму обувь изнутри спиртовыми салфетками. Отличный вариант — присыпки для обуви, которые абсорбируют влагу и уменьшают потливость. Единственный минус — обувь становится слишком скользкой изнутри из-за талька.
Простой, но эффективный лайфхак — носите с собой запасные носки и влажные салфетки. Снимая обувь в гостях, можно быстро протереть стопы освежающими салфетками (кстати, бывают даже салфетки от пота!) и поменять носки. Это спасет вас от неловкой ситуации и уберет любой запах носков и потных ног.