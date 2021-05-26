Влажный вопрос: почему потеют ноги?

На самом деле, пот ничем не пахнет — он как вода. Неприятный запах пота от ног вызывают бактерии. Влажность — идеальная среда для размножения бактерий, на коже остаются следы их жизнедеятельности, которые разлагаются и начинают источать неприятные ароматы. Если вы сразу помоете ноги с мылом - запах исчезнет, но проблема в том, что в течение дня такая возможность есть не всегда и к вечеру мы возвращаемся домой с удушающим амбре.

Как избавиться от неприятного запаха ног и потливости?