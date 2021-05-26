Не только приседания: пять ошибок, которые не дают накачать попу

1. У вас однообразные упражнения

Выпады и приседания – это, конечно, прекрасно и эффективно, но для комплексной проработки всех мышц постарайтесь разнообразить свой тренировочный процесс. Для домашних тренировок подойдет степпер – он имитирует лестницу и дает хорошую нагрузку на бедра и ягодицы, пишет Cosmo.

2. У вас синдром «спящих» ягодиц

По выходным ведете активный образ жизни, а в будние дни сидите по 9 часов за компьютером? Такой сидячий режим приводит к тому, что мышцы ягодиц «засыпают», а как следствие, не всегда просыпаются на тренировках. Например, если вы делаете упражнение с утяжелением, в работу включатся не мышцы ягодиц, как вы ожидаете, а скорее, мышцы бедер. Выходов несколько: старайтесь каждый час вставать с рабочего места и немного пройтись (если есть лестницы – отлично, поднимитесь хотя бы на один этаж). Кроме того, можно завести в офисе фитбол. Садитесь на него несколько раз в день – это поможет разогнать кровь в ягодицах.

3. Вы не отдыхаете

В вашем расписании тренировки каждый день? Так дело не пойдет! Возможно, сначала вы увидитепрорыв, но очень скоро мышцы устанут и не смогут выдерживать необходимую нагрузку. Для видимого результата достаточно тренироваться 3-4 раза в неделю. А в остальные дни ухаживайте за кожей. Например, раз в неделю делайте обертывание, чтобы кожа стала более упругой.

4. Вы не разминаете мышцы

Не секрет, что после силовых нагрузок мышцы могут «забиваться» (а значит, к следующему спортивному подвигу они могут быть не готовы). В идеальном мире после каждой тренировки нужно ходить на растяжку. Если вы занимаетесь дома, тщательно размять все, что нужно, поможет специальный роллер.

5. Вы неправильно питаетесь

На одной куриной грудке и овощах далеко не уедешь. Рассчитайте точно, сколько вам нужно в день белков, жиров и углеводов, и ведите подсчет. Для удобства можно завести специальный дневник, в котором удобно фиксировать и как вы потренировались, и сколько съели, и каких результатов достигли.



