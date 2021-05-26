Хочу соленого, сладкого, кислого, острого: о каких проблемах со здоровьем говорят твои желания

Если тянет на сладкое

Любители сладкого чаще всего являются работниками напряженного умственного труда, так как головной мозг является основным потребителем глюкозы и организму необходимо восполнять ее запасы. Мышцы также в большом количестве усваивают сахар, поэтому любой стресс или страх дает сигнал мышцам на готовность «убегать», а для этого нужна глюкоза и ее запасы в виде гликогена, который откладывается в печени и мышцах. Кроме того, мышцы при работе расходуют магний, его дефицит также может вызвать тягу к сладкому. Потеря магния происходит и при менструациях, поэтому некоторые женщины отмечают желание съесть сладенькое только в эти дни. Кроме того, сладости улучшают наше настроение: если у человека снижен уровень «гормона счастья» серотонина, то повышается потребность в сладкой пище. Таким образом, те, кто подвержен отрицательным эмоциям, страху или стрессу, подсознательно стремятся запастись глюкозой на случай теоретической опасности, для улучшения настроения и чтобы просто успокоиться.

Нельзя не отметить тот факт, что в некоторых случаях даже при достаточном потреблении глюкозы она плохо усваивается и остается желание съесть еще больше сладостей. Это происходит тогда, когда организм теряет чувствительность к инсулину, и это уже болезнь, называемая инсулинорезистентностью, которая чаще встречается при избыточном весе и является предрасположенностью к сахарному диабету. Одной из причин может быть дефицит хрома. Этот микроэлемент активно участвует в углеводном обмене и повышает чувствительность клеток к инсулину. При его дефиците организму кажется, что глюкозы мало и появляется тяга к сладкому. При наличии в кишечнике грибков также нередко возникает повышенное желание есть сладости, так как для грибов глюкоза является основной питательной средой.

Более того, зачастую любовь к сладостям сочетается и с пристрастием к жирной пище. Это происходит потому, что люди, подверженные стрессу, не только пытаются улучшить свое настроение и успокоиться с помощью повышения употребления глюкозы, но и стремятся привести себя в полусонное состояние, которое возникает, пока переваривается жирная пища. Также в продуктах, содержащих большое количество жира, таких как сыр, орехи, молоко, мясо утки, гуся, присутствует аминокислота триптофан, предшественник того самого серотонина, вызывающего состояние счастья, эйфории, оптимизма и просто хорошего настроения. Поэтому к этим продуктам возможно своего рода привыкание.

Если тянет на соленое

Те, кто любит досаливать пищу, также подвержены хроническому стрессу дома или на работе, либо имеют природную низкую стрессоустойчивость, что приводит к нервным срывам даже при малейшей нестандартной жизненной ситуации. Дело в том, что наш основной орган, реагирующий на стресс — надпочечники, не только помогают организму преодолеть стресс, но и отвечают за водно-солевой баланс и уровень натрия и хлоридов в крови. При психоэмоциональных перегрузках повышается расход этих микроэлементов, и организм должен их восполнить путем употребления в пищу соли (хлорида натрия). Сниженный иммунитет и воспаление почек или мочевого пузыря иногда также могут приводить к повышенному потреблению соли.

Но есть и физиологические причины тяги к соленой пище, например, беременность, когда увеличивается объем крови и на этот объем необходимо восполнить концентрацию натрия. Та же причина может быть у «водохлебов» и при обезвоживании (повышенной потливости, рвоте, диарее, когда идет потеря электролитов, и не только натрия, но и магния, кальция, цинка), так как организм всегда стремится к балансу. Случается, что один и тот же человек любит как сладости, так и соленья. Чаще всего это бывает у офисных служащих, у которых присутствуют и умственное напряжение, и стрессовые факторы.

Если тянет на острое, соленое или кислое

Люди, в рационе которых неизменно присутствуют острые приправы и блюда, а также кислые продукты, должны обратить внимание на состояние своей пищеварительной системы. Если кислотность желудочного сока снижена или плохо вырабатываются пищеварительные ферменты печенью и поджелудочной железой, то организм, пытаясь восполнить кислотность, стимулировать выработку пищеварительных соков и помочь пищеварению, дает сигнал на употребление соленой и острой пищи. Тяга к острой пище в некоторых случаях может косвенно указывать на проблемы с работой щитовидной железы или на наличие в организме вредных веществ, таких как токсины и тяжелые металлы. Поэтому этим людям было бы полезно обратиться к врачу.



