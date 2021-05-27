Чт, 27.05.2021
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17 причин, из-за которых ваш живот до сих пор не стал плоским

Плоский живот. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Рано или поздно в жизни каждой худеющей девушки наступает момент, когда основной лишний вес ушел, и остается сбросить лишь последние 2-3 килограмма. Они, впрочем, оказываются самыми коварными и «прилипчивыми» и, как правило, прочно оседают на талии. 

Woman.ru рассказывает, от каких безобидных, на первый взгляд, привычек стоит отказаться, чтобы без труда избавиться от пресловутого «спасательного круга».

Весна пришла, а это значит, что все мы дружно принялись худеть к лету. Абонемент в зал приобретен, конфеты выброшены, куриная грудка и гречка куплены. С невероятным упорством мы начинаем искать в интернете диету, которая смогла бы избавить нас от всех набранных за зиму килограммов.

Усердные тренировки и ограничения в питании и правда не могут не сказаться на фигуре. Вес тает на глазах, и в какой-то момент мы понимаем, что почти достигли своей цели, но вот живот… Почему-то именно эта проблемная зона очень часто не сдается под натиском диет, спорта и чудодейственных кремов, обещающих сделать талию такой же тонкой, как у Пикси Фокс.

А что, если мы вам скажем, что лишние два килограмма навсегда останутся на вашей талии, если вы не избавитесь от некоторых привычек? Впрочем, не спешите расстраиваться — стать обладательницей плоского живота проще, чем вы думаете!

1. Вы употребляете много молочных и кисломолочных продуктов

Сами по себе молочные и кисломолочные продукты не ведут к набору веса (мы сейчас говорим о продуктах с умеренным процентом жирности) и тем не менее здорово могут подпортить жизнь любительницам облегающих фигуру нарядов. Все из-за того, что в большом количестве «молочка» способствует отекам и вздутию живота. В этом случае резко усиливается процесс брожения и газообразования в кишечнике, потому что молочная кислота может быть раздражителем, провоцирующим вздутие. Если вы жить не можете без кефира, творога и йогурта, то возможно, причина наличия у вас «спасательного круга» кроется как раз в этом. Попробуйте полностью отказаться от этих продуктов на неделю, и вы сразу увидите разницу.

2. Недостаток магния в рационе

Пожалуй, одна из самых неожиданных причин, почему вы никак не можете избавиться от «спасательного круга», — недостаток магния в организме. Этот минерал регулирует уровень инсулина в крови и контролирует превращение глюкозы в энергию, а не жир. Магний в больших количествах содержится в шпинате, капусте, темном шоколаде и тыквенных семечках.

3. Вы едите слишком быстро

Аппетит приходит во время еды — это верно. А вот насыщение — через двадцать минут после начала трапезы. Именно через этот промежуток времени питательные вещества, которые попадают в кровь, достигают центр насыщения, расположенный в головном мозге. Все просто: если есть быстро, употребите гораздо больше пищи, чем нужно на самом деле. Это, разумеется, не может не сказаться на вашей фигуре и, конечно же, состоянии желудка. Из-за скорости поступающей пищи ферменты поджелудочной железы просто-напросто не справляются с ее расщеплением, в животе появляются тяжесть и вздутие (что, кстати, отражается и на вашем внешнем виде). Вывод один — ешьте медленно. Не получается? Вспомните про практику осознанного питания.

4. Вы не отжимаетесь во время тренировок

В большинстве своем женщины не любят отжимания, потому что, во-первых, это не очень-то и легко, а во-вторых, многие просто не понимают смысла этого упражнения. Мол, зачем напрягаться, если руки можно укрепить с помощью гантель? Многие даже не подозревают, что отжимания направлены, в основном, на проработку мышц пресса. Тренеры, меж тем, утверждают, что это один из лучших способов сделать живот плоским. Берем на заметку!

5. Вы используете вместо сливочного масла маргарин

О вреде маргарина для сердца слышали уже многие, а вот о том, что он мешает стать обладательницей плоского живота — нет. Дело в том, что в этом продукте содержатся трансжиры (точнее, он практически полностью из них и состоит), которые повышают уровень холестерина, снижают иммунитет, нарушают метаболизм и плохо выводятся из организма, откладываясь в основном на органах брюшной полости. К слову, трансжиры ухудшают память и работу головного мозга, что со временем может привести к развитию болезни Альцгеймера.

6. Большой уровень стресса

К сожалению, современная женщина слишком много нервничает: ссора с мужем, болезнь ребенка, бесконечные требования босса, нехватка времени ни на что… Согласно исследованию, опубликованному в журнале Obesity Research, неконтролируемый стресс ведет к неравномерному перераспределению жира по телу. Как вы, наверное, уже догадались, лишние килограммы в этом случае оседают именно на животе.

7. Вы все время сидите в телефоне

Безусловно, сама по себе любовь к смартфонам не заставит вас потолстеть. Тем не менее недавно в журнале Pediatric Obesity было опубликовано любопытное исследование. Согласно ему те из нас, кто без конца общается в социальных сетях постоянно постит фотографии, в полтора раза более склонны набрать парочку лишних килограммов, чем те, кто знает меру в пользовании гаджетами. Ученые отметили, что любители виртуального общения просто-напросто меньше двигаются, и именно поэтому со временем набирают вес.

8. Вы не практикуете осознанное питание

Осознанное питания — относительно новое веяние для нашей страны, а вот на Западе оно известно уже давно. Впрочем, практика имеет древние буддистские корни. По сути, это своеобразная форма медитации, при которой вы тщательно пережевываете пищу, уделяя каждому кусочку максимум внимания: необходимо ощутить всю палитру вкусов и текстур. Осознанное питание — это не диета, но при этом подход набирает популярность как эффективный механизм потери веса. Недавние исследования доказали, что «осознанные едоки» потребляют гораздо меньше калорий, чем те, кто не придерживается метода, и с легкостью избавляются даже от «прилипших» на талии килограммов.

9. Вы едите слишком много белка

Мы привыкли считать, что во время похудения надо питаться чуть ли не одним белком. Куриная грудка, постная говядина, рыба и творог становятся нашими верными спутниками на долгое время. Да, этот макроэлемент является ключевым в деле снижения веса, но его избыток может принести больше вреда, чем пользы (об этом, кстати, говорят и противники диеты Дюкана). Испанские нутрициологи выяснили, что за шесть лет люди, придерживающиеся диеты с высоким содержанием белка, в среднем набирают около пяти килограммов, которые откладываются в области живота. Те же, кто питается сбалансированно, почти не поправляется.

10. Вы не устраиваете себе читмил

Суровые ограничения в еде на самом деле могут привести к тому, что вся ваша диета пойдет насмарку. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Psychosomatic Medicine, запрет на читмил может привести к неминуемому набору веса. Как? Дело в том, что отказ от заслуженного десерта, который вы, к тому же, очень хотите, ведет к увеличению в крови гормона стресса кортизола. Когда его уровень повышается, сахар трансформируется в жир, который откладывается по всему телу, в том числе и на талии.

11. Вы едите слишком мало

Много есть — плохо, мало… тоже плохо! Некоторые из нас, чтобы быстрее приблизиться к заветной цифре на весах, урезают ежедневное количество потребляемых калорий настолько, что начинают в буквальном смысле голодать. Этого делать категорически нельзя, потому что таким образом вы лишь замедляете метаболизм, из-за чего вес не уходит. Не верите? Почитайте форумы на различных женских сайтах, где тема «Мало ем и поправляюсь» — одна из топовых.

12. Вы не едите орехи

Многие худеющие склонны исключать орехи из своего рациона из-за наличия в них большого количества жиров. Тем не менее эти плоды содержат омега-3 жирные кислоты, которые, наоборот, помогают избавиться от лишних килограммов. Американские ученые провели исследование и выяснили, что всего за месяц регулярного употребления фисташек вместо другой закуски (кто бы мог подумать!) ваш вес может снизиться примерно на килограмм — и это без особых усилий! Лично мы обязательно возьмем этот способ похудения на заметку.

13. Вы едите слишком много красного мяса

Задайте любому диетологу вопрос о пользе красного мяса, и вы узнаете, что его количество в рационе стоит свести к минимуму. И если раньше потребление этого продукта принято было связывать с повышенным риском болезней сердца, то сейчас появились новые данные. Оказывается, жир, который содержится в красном мясе, негативно сказывается не только на здоровье сосудов, но и на фигуре. Согласно исследованию, которое недавно провели английские ученые, мясоеды набирают вес быстрее тех, кто предпочитает курицу или рыбу. Все дело в том, что в их любимом продукте почти отсутствуют полезные омега-3 жирные кислоты, которые и помогают метаболизировать жир. Если вы все-таки не в силах отказаться от стейка, то перейдите на говядину травяного откорма — она более полезная, чем зернового.

14. Вы заказываете еду последней из компании

По себе знаем: удержаться от того, чтобы не заказать пасту, в то время как все друзья уплетают за обе щеки карбонару, очень сложно. Да что уж там, обычно так и происходят срывы с диеты и, как следствие, набор ранее сброшенного веса. Психологи предлагают простой выход из ситуации: когда собираетесь в ресторане с приятелями, делайте заказ первой. Согласитесь, гораздо легче заказать низкокалорийный салат, не зная, что предпочтут ваши друзья.

15. Вы пьете мало воды

Не менее легкий способ избавиться от прилипших килограммов на талии — пить много воды. Это один из самых дешевых методов ускорения метаболизма. Дело в том, что каждый раз, когда вы пьете, тело вовлекает накопившиеся в организме жиры в обменные процессы и, соответственно, сжигает их. Это называется индуцированным термогенезом. Ученые выяснили, что потребляя в день около полутора литров воды, вы тратите примерно на двести калорий больше, чем те, кто пьет недостаточно. Кроме того она подавляет аппетит и поглощает некоторое количество калорий в процессе переваривания пищи. Недостаток жидкости замедляет сжигание жира, потому что главной задачей организма становится не похудение, а восстановление водно-солевого баланса.

16. Вы мало спите

Пожалуй, один из самых простых способов похудеть — это ежедневно уделять сну не меньше восьми часов. Дело в том, что в процессе сна регулируется выработка гормонов грелина и лептина, которые контролируют чувство голода и количество поглощаемой пищи. Американские ученые пошли дальше и выяснили, что «сони» в день в среднем съедают на пятьсот сорок калорий меньше, чем те, кто мало спит. Согласитесь, впечатляющие цифры!

17. Вы стареете

С годами метаболизм замедляется, и жир в первую очередь накапливается именно в брюшной полости. Исследователи Национального института здоровья Китая наконец нашли объяснение этого феномена. В организме человека есть белок ДНК-зависимая протеинкиназа, который отвечает за преобразование энергии, полученной из пищи, в жир. Примерно с тридцати пяти лет этот фермент становится более активным, что и ведет к постепенному набору веса. Но это единственная причина, с которой ничего поделать нельзя… Что ж, надеемся, в скором времени ученые изобретут чудо-средство, которое без вреда для здоровья сможет сдерживать активность этого белка!

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