17 причин, из-за которых ваш живот до сих пор не стал плоским

4. Вы не отжимаетесь во время тренировок
В большинстве своем женщины не любят отжимания, потому что, во-первых, это не очень-то и легко, а во-вторых, многие просто не понимают смысла этого упражнения. Мол, зачем напрягаться, если руки можно укрепить с помощью гантель? Многие даже не подозревают, что отжимания направлены, в основном, на проработку мышц пресса. Тренеры, меж тем, утверждают, что это один из лучших способов сделать живот плоским. Берем на заметку!
5. Вы используете вместо сливочного масла маргарин
О вреде маргарина для сердца слышали уже многие, а вот о том, что он мешает стать обладательницей плоского живота — нет. Дело в том, что в этом продукте содержатся трансжиры (точнее, он практически полностью из них и состоит), которые повышают уровень холестерина, снижают иммунитет, нарушают метаболизм и плохо выводятся из организма, откладываясь в основном на органах брюшной полости. К слову, трансжиры ухудшают память и работу головного мозга, что со временем может привести к развитию болезни Альцгеймера.
6. Большой уровень стресса
К сожалению, современная женщина слишком много нервничает: ссора с мужем, болезнь ребенка, бесконечные требования босса, нехватка времени ни на что… Согласно исследованию, опубликованному в журнале Obesity Research, неконтролируемый стресс ведет к неравномерному перераспределению жира по телу. Как вы, наверное, уже догадались, лишние килограммы в этом случае оседают именно на животе.
7. Вы все время сидите в телефоне
Безусловно, сама по себе любовь к смартфонам не заставит вас потолстеть. Тем не менее недавно в журнале Pediatric Obesity было опубликовано любопытное исследование. Согласно ему те из нас, кто без конца общается в социальных сетях постоянно постит фотографии, в полтора раза более склонны набрать парочку лишних килограммов, чем те, кто знает меру в пользовании гаджетами. Ученые отметили, что любители виртуального общения просто-напросто меньше двигаются, и именно поэтому со временем набирают вес.
8. Вы не практикуете осознанное питание
Осознанное питания — относительно новое веяние для нашей страны, а вот на Западе оно известно уже давно. Впрочем, практика имеет древние буддистские корни. По сути, это своеобразная форма медитации, при которой вы тщательно пережевываете пищу, уделяя каждому кусочку максимум внимания: необходимо ощутить всю палитру вкусов и текстур. Осознанное питание — это не диета, но при этом подход набирает популярность как эффективный механизм потери веса. Недавние исследования доказали, что «осознанные едоки» потребляют гораздо меньше калорий, чем те, кто не придерживается метода, и с легкостью избавляются даже от «прилипших» на талии килограммов.
9. Вы едите слишком много белка
Мы привыкли считать, что во время похудения надо питаться чуть ли не одним белком. Куриная грудка, постная говядина, рыба и творог становятся нашими верными спутниками на долгое время. Да, этот макроэлемент является ключевым в деле снижения веса, но его избыток может принести больше вреда, чем пользы (об этом, кстати, говорят и противники диеты Дюкана). Испанские нутрициологи выяснили, что за шесть лет люди, придерживающиеся диеты с высоким содержанием белка, в среднем набирают около пяти килограммов, которые откладываются в области живота. Те же, кто питается сбалансированно, почти не поправляется.