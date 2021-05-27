17 причин, из-за которых ваш живот до сих пор не стал плоским

4. Вы не отжимаетесь во время тренировок

В большинстве своем женщины не любят отжимания, потому что, во-первых, это не очень-то и легко, а во-вторых, многие просто не понимают смысла этого упражнения. Мол, зачем напрягаться, если руки можно укрепить с помощью гантель? Многие даже не подозревают, что отжимания направлены, в основном, на проработку мышц пресса. Тренеры, меж тем, утверждают, что это один из лучших способов сделать живот плоским. Берем на заметку!

5. Вы используете вместо сливочного масла маргарин

О вреде маргарина для сердца слышали уже многие, а вот о том, что он мешает стать обладательницей плоского живота — нет. Дело в том, что в этом продукте содержатся трансжиры (точнее, он практически полностью из них и состоит), которые повышают уровень холестерина, снижают иммунитет, нарушают метаболизм и плохо выводятся из организма, откладываясь в основном на органах брюшной полости. К слову, трансжиры ухудшают память и работу головного мозга, что со временем может привести к развитию болезни Альцгеймера.

6. Большой уровень стресса

К сожалению, современная женщина слишком много нервничает: ссора с мужем, болезнь ребенка, бесконечные требования босса, нехватка времени ни на что… Согласно исследованию, опубликованному в журнале Obesity Research, неконтролируемый стресс ведет к неравномерному перераспределению жира по телу. Как вы, наверное, уже догадались, лишние килограммы в этом случае оседают именно на животе.

7. Вы все время сидите в телефоне

Безусловно, сама по себе любовь к смартфонам не заставит вас потолстеть. Тем не менее недавно в журнале Pediatric Obesity было опубликовано любопытное исследование. Согласно ему те из нас, кто без конца общается в социальных сетях постоянно постит фотографии, в полтора раза более склонны набрать парочку лишних килограммов, чем те, кто знает меру в пользовании гаджетами. Ученые отметили, что любители виртуального общения просто-напросто меньше двигаются, и именно поэтому со временем набирают вес.

8. Вы не практикуете осознанное питание

Осознанное питания — относительно новое веяние для нашей страны, а вот на Западе оно известно уже давно. Впрочем, практика имеет древние буддистские корни. По сути, это своеобразная форма медитации, при которой вы тщательно пережевываете пищу, уделяя каждому кусочку максимум внимания: необходимо ощутить всю палитру вкусов и текстур. Осознанное питание — это не диета, но при этом подход набирает популярность как эффективный механизм потери веса. Недавние исследования доказали, что «осознанные едоки» потребляют гораздо меньше калорий, чем те, кто не придерживается метода, и с легкостью избавляются даже от «прилипших» на талии килограммов.

9. Вы едите слишком много белка