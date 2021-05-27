Восемь обязательных правил стиля для женщин plus size

Худеть или не худеть? На этот вопрос каждая из нас отвечает по-разному, исходя из самооценки и личных представлений о красоте. Поспорить нельзя лишь с тем, что вне зависимости от сантиметров и килограммов более привлекательно всегда будет выглядеть женщина, которая уверена в себе. Если для обретения этого состояния вам важно чувствовать себя более стройной, на помощь придет мода, пишет wday.ru.

Правило № 1: выбирать свой размер

Если этот совет кажется вам банальным, то вы торопитесь с выводами. Неверно подобранный размер одежды — одна из самых главных проблем корпулентных дам. Первая крайность, в которую можно впасть, — тотальное облегание. Выбор вещей, размер которых меньше необходимого, чаще всего продиктован психологическими аспектами. Мысль работает так: вещь маленькая, и я в ней кажусь стройнее. Зачастую обновки, которые вот-вот лопнут на теле по швам, покупаются под клятвенное обещание похудеть. Когда процесс по каким-то причинам тормозится, а купленная вещь беспощадно выходит из моды, это заставляет экономную владелицу впускать ее в активный гардероб. Что же получается в результате? Когда между одеждой и телом не остается никакой дистанции, мы полностью теряем возможность визуальной коррекции за счет игры объемов: невозможно добавить пышности ягодицам, а талию сделать уже.

Вторая крайность — глобальный оверсайз. Женщинам часто кажется, что под гипертрофированным объемом одежды легко скрыть собственные объемы. Однако это совершенно не так. Пытаясь замаскировать недостатки, крупные барышни скрывают от глаз и все свои достоинства, а ведь именно их акцентирование помогает подать фигуру в выигрышном свете. К тому же смотрящий на вас человек все равно догадается о параметрах фигуры, делая вывод по ее частям, которые невозможно скрыть: запястьям, шее и т. д. Исходя из всего этого, важно уяснить главный принцип подбора размера — он должен быть адекватен. Если вы не можете сделать выбор самостоятельно, обратить к консультанту в магазине или возьмите с собой подругу, которая способна сказать правду в лицо.

Правило № 2: не забывать о достоинствах

Чтобы отвлечь от чего-то внимание, его нужно к чему-то привлечь. Оцените свои достоинства. При лишних сантиметрах на талии у девушки может быть шикарный бюст, или при весьма пышных бедрах — тонкая талия. Определив свои сильные стороны, вы сможете расставлять акценты так, что нюансы фигуры будет заметны гораздо меньше. Разумеется, во всем нужно знать меру: каким бы роскошным ни был бюст, не стоит увлекаться откровенными декольте в рамках рабочих офисных будней.

Правило № 3: использовать монохром