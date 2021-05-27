Восемь обязательных правил стиля для женщин plus size
Как выглядеть модно, гармонично и сексуально, если пока не удалось избавиться от лишних килограммов.
Как выглядеть модно, гармонично и сексуально, если пока не удалось избавиться от лишних килограммов.
Худеть или не худеть? На этот вопрос каждая из нас отвечает по-разному, исходя из самооценки и личных представлений о красоте. Поспорить нельзя лишь с тем, что вне зависимости от сантиметров и килограммов более привлекательно всегда будет выглядеть женщина, которая уверена в себе. Если для обретения этого состояния вам важно чувствовать себя более стройной, на помощь придет мода, пишет wday.ru.
Правило № 1: выбирать свой размер
Если этот совет кажется вам банальным, то вы торопитесь с выводами. Неверно подобранный размер одежды — одна из самых главных проблем корпулентных дам. Первая крайность, в которую можно впасть, — тотальное облегание. Выбор вещей, размер которых меньше необходимого, чаще всего продиктован психологическими аспектами. Мысль работает так: вещь маленькая, и я в ней кажусь стройнее. Зачастую обновки, которые вот-вот лопнут на теле по швам, покупаются под клятвенное обещание похудеть. Когда процесс по каким-то причинам тормозится, а купленная вещь беспощадно выходит из моды, это заставляет экономную владелицу впускать ее в активный гардероб. Что же получается в результате? Когда между одеждой и телом не остается никакой дистанции, мы полностью теряем возможность визуальной коррекции за счет игры объемов: невозможно добавить пышности ягодицам, а талию сделать уже.
Вторая крайность — глобальный оверсайз. Женщинам часто кажется, что под гипертрофированным объемом одежды легко скрыть собственные объемы. Однако это совершенно не так. Пытаясь замаскировать недостатки, крупные барышни скрывают от глаз и все свои достоинства, а ведь именно их акцентирование помогает подать фигуру в выигрышном свете. К тому же смотрящий на вас человек все равно догадается о параметрах фигуры, делая вывод по ее частям, которые невозможно скрыть: запястьям, шее и т. д. Исходя из всего этого, важно уяснить главный принцип подбора размера — он должен быть адекватен. Если вы не можете сделать выбор самостоятельно, обратить к консультанту в магазине или возьмите с собой подругу, которая способна сказать правду в лицо.
Правило № 2: не забывать о достоинствах
Чтобы отвлечь от чего-то внимание, его нужно к чему-то привлечь. Оцените свои достоинства. При лишних сантиметрах на талии у девушки может быть шикарный бюст, или при весьма пышных бедрах — тонкая талия. Определив свои сильные стороны, вы сможете расставлять акценты так, что нюансы фигуры будет заметны гораздо меньше. Разумеется, во всем нужно знать меру: каким бы роскошным ни был бюст, не стоит увлекаться откровенными декольте в рамках рабочих офисных будней.
Правило № 3: использовать монохром
Чтобы казаться стройнее, важно казаться выше. Это правило является базовым для визуальной коррекции при plus-size-размере. Добавить сантиметров роста нам помогают вертикальные линии, вытягивающие фигуру. Максимального эффекта в этом направлении можно добиться, используя принцип монохрома. Когда весь образ выдержан в едином цвете, фигура представляет единую вертикаль. Добиться такого эффекта можно, выбрав однотонное платье макси или длинный комбинезон. Если нижняя вещь не доходит до пола, стоит подобрать в тон колготки и обувь.
Правило № 4: работать с многослойностью
Вертикальные линии, столь важные в деле вытягивания силуэта, можно создать при помощи многослойности. Их обеспечивают расстегнутые полы верхней одежды. В данном случае важно не переборщить с количеством слоев, чтобы не добавить фигуре грузности. А вот накинутый жакет или кардиган всегда будут работать на вас. Объемом, который создаст верхняя вещь, можно играть, дорисовывая нужные акценты и пропорции. Например, если накинуть пояс поверх жакета, обрисуется талия, а лишние объемы затеряются в складках плотной ткани.
Правило № 5: избегать лишних горизонталей
Чтобы образ получился максимально вытянутым, важно уметь управляться с визуальными горизонталями. Существуют анатомические линии, которые пропорционально расчерчивают фигуру. Например, талия. Ее важно выделять, чтобы ноги казались более длинными и вся фигура смотрелась гармоничнее. Однако чаще всего мы не ограничиваемся этой горизонталью и перенасыщаем образ линиями, которые дробят фигуру. Следует избегать контраста между ногой и обрезом обуви, а также и разновеликих по длине пол одежды. Пальто должно доходить до талии или перекрывать по длине нижние вещи. В случае, если вы хотите поиграть с горизонталями ниже колена, образ следует снабдить высокими каблуками, которые компенсируют потерянные сантиметры.
Правило № 6: быть аккуратной с трикотажем
Сегодня важно не то, сколько ты весишь, а находится ли твое тело в тонусе. Объемные и упругие формы — предмет восхищения и вожделения миллионов девушек. Чтобы создать нужный эффект, важно отказаться от всего того, что мешает создать четкие линии. Полненькая девушка должна отказаться от вялых тканей, которые не держат форму. Облегающий трикотаж всегда обнажает неровности и впивающееся нижнее белье. Если же вы выбираете объемные трикотажные балахоны, они всегда работают против вас, добавляя неряшливости и возраста.
Правило № 7: бояться лишнего блеска
Избегать следует также тканей с нежелательными визуальными эффектами. Запомните: все блестящие фактуры отражают свет и добавляют фигуре объема. Под запретом бархат, люрекс, пайетки, металлизированные ткани и т. п. Если вам очень хочется впустить их в гардероб, лучше разгуляться в области аксессуаров. Поглощают свет матовые фактуры. Однако это не значит, что теперь вы всегда должны ходить только в черном. Стройнить будут темные насыщенные оттенки бордо, синего, зеленого. Кстати, черный хорош только в абсолютно матовом воплощении. Если ткань имеет хоть немного блеска, оно с большой вероятностью будет бликовать на заломах и расширять вас.
Правило № 8: помнить о соразмерности
Важный принцип, о котором должна знать дама, мечтающая выглядеть более стройной, — соразмерность. Работает он в области различных деталей образа: от принта на ткани до аксессуаров. Если девушка обладает объемами, она всегда будет смотреться еще более крупно на фоне мелких элементов. Если вы выбираете вещь с узором или какими-то декоративными элементами, следите за тем, чтобы они были соразмерны формам. Под запретом ткани в мелкий цветочек или горошек: принту следует быть транспарентным. Также следует отказаться от миниатюрных аксессуаров: маленьких очков, сумочек, слишком тонких колец и браслетов. Все эти детали будут на фоне роскошных форм казаться еще мельче, а формы, соответственно, крупнее.