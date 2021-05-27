ТОП-10 продуктов, в которых больше белка, чем в яйцах

Белки — это не только строительный материл для мышц, но и помощь при похудении. С белковой пищей наш организм тратит больше энергии на метаболизм, а значит, стимулирует обмен веществ.

Сколько белка нужно в день

Эксперты рекомендуют употреблять 0,8–1,2 г белка на килограмм веса. К примеру, человеку массой 50 кг требуется 40-60 г белка. для человека весом 50 кг).

Сколько белка в одном яйце

Многие уверены, что главный источник белка — это яйца. Для справки: одно яйцо первой категории (55-65 г) содержит 6-7 г белка, в яйце третьей категории (35-45 г) — 3-4 г. Однако мы нашли продукты, где белка еще больше.

Греческий йогурт

Содержание белка: 8 г на 100 г продукта

Греческий йогурт содержит примерно в два раза больше белка, чем обычный. Главное, брать йогурт без добавок — в таком на треть меньше сахара. Если же хочется чего-то послаще, добавьте свежих ягод или фруктов.

Говядина

Содержание белка: 19 г на 100 г продукта

В говяжьем стейке содержится около 1 г белка на каждые 7 калорий, в отбивной — чуть более 1 г на 11 калорий. Есть его слишком часто не рекомендуется, но один или два раза в неделю можно смело включать в рацион. Да и для нормального уровня гемоглобина говядина незаменима.

Грудка курицы или индейки

Содержание белка: 24 г на 100 г продукта

Из мяса птицы самые белковые — это курица и индейка, а конкретно, грудка. Кроме того, белое мясо очень диетическое и содержит гораздо меньше жира, чем красное. За счет этого оно и усваивается легче.

Тунец

Содержание белка: 24,5 г на 100 г продукта

Желтоперый тунец очень богат белком, а также отличный источник витаминов группы B и селена, мощных антиоксидантов. Кроме того, эта рыба — отличный источник жирных кислот омега-3.

Осьминог

Содержание белка: 18,2 г на 100 г продукта

Идеальный продукт для похудения. В 100 г. всего 73 ккал, и практически полное отсутствие жира и углеводов. Кроме того, осьминог — источник витаминов: А, В, С и Е, поставщик фосфорной кислоты и Омега-3.

Дикий лосось

Содержание белка: 20 г на 100 г продукта

Дикий лосось не только вкуснее, чем фермерский, но и содержит на 25% больше белка. Выигрывает он и по содержанию полезных кислот Омега 3. А еще лосось богат витамином D и минералами.

Брезаола

Содержание белка: 32 г на 100 г продукта

Вяленое мясо и колбасы на диете особо не отведаешь. Но брезаола — соленая вяленая говядина — исключение. В этом продукте высокая концентрация белка при минимальном количестве жира и углеводов. К тому же брезаола легко усваивается, а еще богата витаминами и антиоксидантами.

Белые бобы

Содержание белка: 21 г на 100 г продукта

Фасоль — это отличный, и что приятно, бюджетный источник белка. Из всех бобовых культур именно в белых бобах самая высокая концентрация белка. Фасоль также богата клетчаткой, что полезно для пищеварения. А содержащиеся в ней витамины и минералы хорошо поддерживают сердечно-сосудистую систему.

Миндаль

Содержание белка: 18,6 г на 100 г продукта

Один из самых белковых орехов. А еще источник кальция, магния и железа. Главное, сильно не увлекаться — калорийность сырых орехов — 645 ккал.

Гречка

Содержание белка: 12,6 г на 100 г продукта

Гречка — отличный источник легко усваиваемых белков. К тому же, этот злак подойдет для людей с непереносимостью глютена, а за счет низкого гликемического индекса разрешен для людей с диабетом.