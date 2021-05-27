Красотки из TikTok смыли с лиц всю косметику, и из-за увиденного парни потеряли всякую веру в девушек

Пока в Instagram пользователи соревнуются в том, у кого фотография заретушированнее, в ТikTok всё наоборот. Мало того что пользовательницы говорят нет улучшающим фильтрам, так ещё массово показывают, как они выглядят без макияжа. Кадры по-настоящему впечатляющие. Сразу становится ясно — косметика превратит в красавицу кого угодно. В подборке ниже — десять самых шокирующих трансформаций, пишет Лайф.