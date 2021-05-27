Чт, 27.05.2021
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Красотки из TikTok смыли с лиц всю косметику, и из-за увиденного парни потеряли всякую веру в девушек

Эта же два разных человека! ФОТО: TikTok

Пока в Instagram пользователи соревнуются в том, у кого фотография заретушированнее, в ТikTok всё наоборот. Мало того что пользовательницы говорят нет улучшающим фильтрам, так ещё массово показывают, как они выглядят без макияжа. Кадры по-настоящему впечатляющие. Сразу становится ясно — косметика превратит в красавицу кого угодно. В подборке ниже — десять самых шокирующих трансформаций, пишет Лайф.

 

Кадры из видео © TikTok / jesthejemini

Кадры из видео © TikTok / jesthejemini

#Доипослемакияжа

«Вы говорите, что это два разных человека. Что ж, это точно не так»

Кадры из видео © TikTok / princxssglitterhead

Кадры из видео © TikTok / princxssglitterhead

«Записала это видео по случаю того, что я впервые за четыре дня сделала мейк»

Кадры из видео © TikTok / caitiemurphy1

Кадры из видео © TikTok / caitiemurphy1

«Иногда нам, девочкам, для преображения нужна фея-крёстная»

Кадры из видео © TikTok / iamsarahharris

Кадры из видео © TikTok / iamsarahharris

«Были морщинки — и вот их нет! Макияж делала сама»

Кадры из видео © TikTok / glam_boss

Кадры из видео © TikTok / glam_boss

«Трансформация. Уровень — бог»

Кадры из видео © TikTok / linseydxracer

Кадры из видео © TikTok / linseydxracer

«А ну-ка, зацените»

Кадры из видео © TikTok / kameilsorchid

Кадры из видео © TikTok / kameilsorchid

«И снова до и после»

Кадры из видео © TikTok / iwishjyyy

Кадры из видео © TikTok / iwishjyyy

«Вот как это делаю я»

Кадры из видео © TikTok / themandyshaw

Кадры из видео © TikTok / themandyshaw

«#ДоиПослеМакияжа»

Кадры из видео © TikTok / estelleriche

Кадры из видео © TikTok / estelleriche

Посты из подборки выше — лишь часть из огромного количества роликов, в которых пользовательницы Тиктока записывают себя до и после макияжа. Ещё больше — по хештегу #beforeandaftermakeup

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