Полная чаша: как правильно обустроить кухню по феншую
«Лиза» рассказывает, как расположить плиту на кухне так, чтобы создать в помещении положительную энергию.
«Лиза» рассказывает, как расположить плиту на кухне так, чтобы создать в помещении положительную энергию.
«Мы есть то, что мы едим», — сказал Гиппократ. Каждый из нас слышал эту фразу, но почему-то мало кто следует этому правилу. А, казалось бы, что может быть логичнее: если мы потребляем здоровую полезную пищу, то и наше тело будет здоровым и сильным. Китайцы, например, давно осознали не только эту истину, но и важность позитивной энергии на кухне.
Они знают, что, если в помещении доминирует плохая энергия — пища быстро портится, если хорошая — долго остается свежей и полезной. Именно поэтому древняя китайская наука гармонизации пространства феншуй особое внимание уделяет поиску в помещении кухни здорового места для установки плиты, а также обязательно учитывает то, что ее окружает.
Близкое соседство энергий Огня и Воды снижает энергетическую ценность пищи. Огонь не должен быть подавлен, потому что именно он заряжает еду силой. Если же у тебя плита уже стоит вплотную к мойке, рекомендуется поместить между ними любой предмет зеленого цвета.
По той же причине не размещай плиту вплотную к холодильнику
Холодильник также считается объектом, несущим в себе энергию Воды, ведь внутри него — холод и лед. Особенно плохо, когда плита буквально зажата между холодильником и мойкой, и другие варианты невозможны. В этом случае тебе также стоит поместить между двумя Водными объектами и плитой предметы зеленого цвета — разделочные доски, дозатор для жидкого мыла, подставку для ножей и т. п.
Не стоит устанавливать плиту прямо напротив мойки
В этом случае тоже возникает конфликт Огня и Воды, что может привести к снижению качества пищи. И тут уже не помогут никакие зеленые предметы.
Используй больше зеленого цвета в помещении кухни в целом
Это можно сделать как с помощью аксессуаров, так и с помощью живых или очень качественных искусственных растений, которые трудно отличить от настоящих. Зеленый — цвет элемента Дерево. Он поможет поддержать и защитить Огонь, потому что в природе дерево питается водой и поддерживает огонь, давая ему разгореться. А на кухне именно Огонь должен быть в приоритете.
Не готовь спиной к входу
Постарайся разместить плиту так, чтобы не стоять спиной к входу в помещение, иначе подсознательно ты все время будешь мониторить пространство позади себя. Это снизит уровень концентрации, ты можешь испугаться, обжечься или нанести себе еще какую-нибудь травму. Если же твоя плита уже стоит таким образом, постарайся разместить перед собой небольшое зеркало, чтобы, не оборачиваясь, можно было увидеть все, что происходит у тебя за спиной. В идеале плита должна быть повернута ручками к основной части квартиры и не «смотреть» на входную дверь, чтобы сохранять в доме тепло очага.
Прислушивайся к себе
Мы часто забываем о том, что плита является тем самым очагом, который многие века собирал людей вместе. И сейчас чаще всего мы любим собираться именно на кухне, устраивая там семейные ужины и дружеские застолья. Поэтому здесь должна быть сконцентрирована особенно хорошая энергия, чтобы застолье было действительно теплым и дружеским и не несло негативных эмоций.
Поэтому отнесись с особой серьезностью к обустройству помещения кухни. Выбирая новое место для жизни, прежде всего, зайди на кухню и прислушайся к себе: нравится тебе здесь или хочется поскорее уйти? Именно так проявляют себя энергии пространства: от плохой энергии хочется поскорее уйти, а туда, где энергия благоприятна, нас буквально тянет.