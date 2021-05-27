Полная чаша: как правильно обустроить кухню по феншую

«Мы есть то, что мы едим», — сказал Гиппократ. Каждый из нас слышал эту фразу, но почему-то мало кто следует этому правилу. А, казалось бы, что может быть логичнее: если мы потребляем здоровую полезную пищу, то и наше тело будет здоровым и сильным. Китайцы, например, давно осознали не только эту истину, но и важность позитивной энергии на кухне.

Они знают, что, если в помещении доминирует плохая энергия — пища быстро портится, если хорошая — долго остается свежей и полезной. Именно поэтому древняя китайская наука гармонизации пространства феншуй особое внимание уделяет поиску в помещении кухни здорового места для установки плиты, а также обязательно учитывает то, что ее окружает.

Вычислить хорошее место для плиты с точностью до сантиметра может лишь специалист. Это сложные расчеты, которые базируются на специальных формулах, отталкивающихся от азимута направления фасада дома. Однако основные принципы правильного окружения плиты соблюсти может каждый. Секреты правильной кухни

Не размещай плиту вплотную к мойке

Близкое соседство энергий Огня и Воды снижает энергетическую ценность пищи. Огонь не должен быть подавлен, потому что именно он заряжает еду силой. Если же у тебя плита уже стоит вплотную к мойке, рекомендуется поместить между ними любой предмет зеленого цвета.

По той же причине не размещай плиту вплотную к холодильнику

Холодильник также считается объектом, несущим в себе энергию Воды, ведь внутри него — холод и лед. Особенно плохо, когда плита буквально зажата между холодильником и мойкой, и другие варианты невозможны. В этом случае тебе также стоит поместить между двумя Водными объектами и плитой предметы зеленого цвета — разделочные доски, дозатор для жидкого мыла, подставку для ножей и т. п.

Не стоит устанавливать плиту прямо напротив мойки

В этом случае тоже возникает конфликт Огня и Воды, что может привести к снижению качества пищи. И тут уже не помогут никакие зеленые предметы.

Используй больше зеленого цвета в помещении кухни в целом

Это можно сделать как с помощью аксессуаров, так и с помощью живых или очень качественных искусственных растений, которые трудно отличить от настоящих. Зеленый — цвет элемента Дерево. Он поможет поддержать и защитить Огонь, потому что в природе дерево питается водой и поддерживает огонь, давая ему разгореться. А на кухне именно Огонь должен быть в приоритете.

Не готовь спиной к входу

Постарайся разместить плиту так, чтобы не стоять спиной к входу в помещение, иначе подсознательно ты все время будешь мониторить пространство позади себя. Это снизит уровень концентрации, ты можешь испугаться, обжечься или нанести себе еще какую-нибудь травму. Если же твоя плита уже стоит таким образом, постарайся разместить перед собой небольшое зеркало, чтобы, не оборачиваясь, можно было увидеть все, что происходит у тебя за спиной. В идеале плита должна быть повернута ручками к основной части квартиры и не «смотреть» на входную дверь, чтобы сохранять в доме тепло очага.

Прислушивайся к себе

Мы часто забываем о том, что плита является тем самым очагом, который многие века собирал людей вместе. И сейчас чаще всего мы любим собираться именно на кухне, устраивая там семейные ужины и дружеские застолья. Поэтому здесь должна быть сконцентрирована особенно хорошая энергия, чтобы застолье было действительно теплым и дружеским и не несло негативных эмоций.