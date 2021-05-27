Гороскоп жен: как знаки Зодиака ведут себя в браке?

Козерог

Козерог — принципиальная жена. У барышни-Козерога есть четкое представление о том, каким должен быть брак, и она ни на шаг от него не отступит. Поэтому Козероги никогда не выходят замуж за кого попало по какой-то там глупой любви, о, нет. Барышни-Козероги прекрасно знают, что брак будет счастливым только в том случае, если супруги вылеплены из одного теста. Проблема в том, что сама-то Козерог вовсе не из теста, а, скорее, из твердых пород дерева. И своего Буратину, будьте уверены, она доработает до идеала — пусть даже и топором. Правда, в процессе щепки будут лететь и сшибать с ног случайных свидетелей, но потом в семье Козерога воцарится мир и лад на веки вечные. Аминь.

Водолей

Водолей — жена Шредингера. Вроде бы она есть, но в то же время ее как бы и нет. В том смысле, что в холодильнике барышни-Водолея ежедневно совершают суицид грызуны, из кастрюли, забытой на плите, мужу Водолея импозантно подмигивают макароны, а кот не всегда может залезть в свой горшок без альпинистского снаряжения. А все потому, что Водолей считает: жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на низменный быт. Семейная жизнь — это радость, смех и веселье! Так что мужу с женой-Водолеем никогда не скучно. Честно сказать, он, бедняга, едва успевает в себя прийти между двумя сеансами безудержного веселья.

Рыбы

Рыбы — жена-актриса. Муж никогда не знает, о чем она думает на самом деле, и, естественно, понятия не имеет, чем она весь день занималась. А вот ему самому всегда есть чем заняться: во-первых, он всю жизнь пытается разгадать, что же такое на самом деле его милая. А во-вторых, он должен работать каменной стеной, добытчиком, хозяином, любовником и интересным собеседником. Потому что если Рыбку не обеспечивать, не защищать, не ублажать, не развлекать и не бросать к ее ногам дары — она вильнет хвостом и давай до свидания. Вы спросите, что делает в браке сама Рыба? О, самое сложное. Она Украшает Собой Бытие. Не покладая рук буквально.

Овен