Гороскоп жен: как знаки Зодиака ведут себя в браке?
Мы нисколько не сомневаемся в том, что ты либо уже идеальная жена, либо непременно станешь ею. Хочешь узнать, что наш магический шар рассказал о тебе в роли жены? Читай Cosmo-гороскоп!
Мы нисколько не сомневаемся в том, что ты либо уже идеальная жена, либо непременно станешь ею. Хочешь узнать, что наш магический шар рассказал о тебе в роли жены? Читай Cosmo-гороскоп!
Козерог
Козерог — принципиальная жена. У барышни-Козерога есть четкое представление о том, каким должен быть брак, и она ни на шаг от него не отступит. Поэтому Козероги никогда не выходят замуж за кого попало по какой-то там глупой любви, о, нет. Барышни-Козероги прекрасно знают, что брак будет счастливым только в том случае, если супруги вылеплены из одного теста. Проблема в том, что сама-то Козерог вовсе не из теста, а, скорее, из твердых пород дерева. И своего Буратину, будьте уверены, она доработает до идеала — пусть даже и топором. Правда, в процессе щепки будут лететь и сшибать с ног случайных свидетелей, но потом в семье Козерога воцарится мир и лад на веки вечные. Аминь.
Водолей
Водолей — жена Шредингера. Вроде бы она есть, но в то же время ее как бы и нет. В том смысле, что в холодильнике барышни-Водолея ежедневно совершают суицид грызуны, из кастрюли, забытой на плите, мужу Водолея импозантно подмигивают макароны, а кот не всегда может залезть в свой горшок без альпинистского снаряжения. А все потому, что Водолей считает: жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на низменный быт. Семейная жизнь — это радость, смех и веселье! Так что мужу с женой-Водолеем никогда не скучно. Честно сказать, он, бедняга, едва успевает в себя прийти между двумя сеансами безудержного веселья.
Рыбы
Рыбы — жена-актриса. Муж никогда не знает, о чем она думает на самом деле, и, естественно, понятия не имеет, чем она весь день занималась. А вот ему самому всегда есть чем заняться: во-первых, он всю жизнь пытается разгадать, что же такое на самом деле его милая. А во-вторых, он должен работать каменной стеной, добытчиком, хозяином, любовником и интересным собеседником. Потому что если Рыбку не обеспечивать, не защищать, не ублажать, не развлекать и не бросать к ее ногам дары — она вильнет хвостом и давай до свидания. Вы спросите, что делает в браке сама Рыба? О, самое сложное. Она Украшает Собой Бытие. Не покладая рук буквально.
Овен
Овен — жена-соперница. Барышня-Овен — сильная женщина, и всякие слабаки в мужьях ей не нужны, разумеется. Ей нужен сильный мужчина, стойкий боец, способный выдержать ежедневный мини-апокалипсис: темперамент барышни-Овна — развлечение не для всех, прямо скажем. Поэтому, когда Овен находит мужчину, способного это выдержать, она немедленно становится лапочкой и выходит за него замуж. А потом начинается самое интересное: борьба была равна, боролись два Овна. Никто никогда не победит, потому что и Овен, и ее муж будут прокачивать силу бесконечно и к серебряной свадьбе, пожалуй, получат медальки с надписью «Сила. Уровень: бог». Но не успокоятся, разумеется.
Телец
Телец — жена-мотиватор. Мотиватор восьмидесятого левела. Барышни-Тельцы обычно выходят замуж за симпатичных раздолбаев, потому что раздолбаев очень приятно любить: с ними всегда весело. Но любовь любовью, а кушать хочется всегда. А барышне-Тельцу хочется не только кушать, но еще и платьюшко. И домик. И машинку. И чтобы все ей завидовали. Поэтому раздолбай, попавшийся в руки Тельца, очень быстро знакомится с широким ассортиментом ее мотивирующих техник: она виртуозно пилит. Она гениально манипулирует. Она мастерски шантажирует. И да, иголки под ногти запихивать она тоже умеет. Ну, зато раздолбай вскоре станет богатым и успешным. Если выживет.
Близнецы
Близнецы — жена-зеркало. Почти мистическая сущность, таинственная и опасная. Есть женщины, рядом с которыми мужчина видит себя великолепным героем, есть женщины, рядом с которыми мужчина чувствует себя неудачником, а есть барышни-Близнецы. Они знают, кто он такой на самом деле. Притворяться бесполезно: Близнецы смотрят в самую суть, кормят с рук чужих внутренних чудовищ и чешут их за ушком. Именно поэтому барышни-Близнецы — самые счастливые жены: знать о себе все самое сокровенное готовы только очень, очень хорошие мужчины. Святые люди, в сущности. Да, точно святые: как-то же они терпят внутренних чудовищ Близнецов, имя которым — легион.
Рак
Рак — идеальная жена. Барышню-Рака не так-то просто уговорить на замужество, но если уж удалось, она проявит себя во всей красе: она умница, красавица, хозяюшка. Идеально ведет дом, безупречно взращивает детишек, дружит с родственниками мужа. Всегда поддержит любимого, всегда ему угодит. Потому что семья — это главное. Главное, она сказала! А кто будет манкировать своими семейными обязанностями, того она возьмет стальной клешней за кое-какое место. И покажет паршивцу, где раки зимуют!
Лев
Львица — жена-королева. Замуж Львицы выходят только за тех, кто в состоянии обеспечить им царство сразу, немедленно. Ну и потом всю жизнь завоевывать во славу своей королевы новые земли и множить армию верных вассалов. Именно поэтому жить с Львицей, в принципе, очень удобно: мужчина с завоевательскими амбициями — это сильный мужчина, а Львица не терпит рядом с собой никаких конкурентов. Поэтому каждый должен заниматься своим делом: Львица — блистать, муж Львицы — обеспечивать ей все, что для этого необходимо. Встречаться можно на торжественных приемах раз в неделю, да.
Дева
Дева — умная жена. Очень умная. Чертовски умная! Она все понимает, ей никогда и ничего не нужно объяснять. С ней можно поговорить обо всем. Она всегда поддержит, всегда даст мудрый совет. Она и любимая, и лучший друг, поэтому у мужей Дев обычно не бывает друзей. И им, бедолагам, некому даже поплакаться, когда на Деву нападает дурь. Ведь когда на Деву нападает дурь, она использует свой гигантский умище, чтобы как можно изощреннее повыковыривать мужу его нежные, мягенькие мозги. Но потом она извинится, конечно, и признает, что была неправа. Как всякая умная женщина.
Весы
Весы — жена-котик. Милое, очаровательное, непосредственное, но абсолютно бесполезное в быту существо. С другой стороны — что за дом без котика? Пустой, холодный дом, нехорошая квартира. И, кстати, котики не так просты, как вам кажется: если барышню-Весы не холить, не лелеять, не носить на ручках и не позволять ей занимать всю кровать — она обидится и уйдет без шапки в ночь холодную. И бесполезно спрашивать ее, что не так, потому что: «Ой, все!»
Скорпион
Скорпион — жена-ведьма. Настоящая ведьма, без шуток. Приворожит любого, а потом наколдует ему славу, успех и богатство. Мужу барышни-Скорпиона все завидуют: она невероятная красавица, она потрясающе сексуальна, она умна, она — воплощение идеальной женщины. А муж Скорпиона — воплощение идеального мужчины: он умен и харизматичен, и вообще невероятно крут. Ну потому, что деваться ему, в сущности, некуда: «Доминируй и унижай!» — вот жизненное кредо барышни-Скорпиона, а кто не выжил — тот не джигит. Се ля ви.
Стрелец
Стрелец — боевая подруга: с ней можно в огонь, в воду и в разведку. За спиной мужа прячется только потому, что оттуда удобнее подавать ему патроны. Да, важно понимать, что мужу Стрельца действительно всегда нужны патроны. Во-первых, ему нужно отстреливать конкурентов, которых совершенно не беспокоит тот факт, что барышня-Стрелец как бы замужем. А во-вторых, надо же как-то спасаться во время семейных ссор. Хотя — будем честными — отстреливаться от разгневанной барышни-Стрельца бесполезно. Не факт даже, что поможет разрывная граната. Вот разве что жалобный крик «Я во всем виноват, а ты права, права, дорогая!»