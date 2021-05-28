Женский гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня: кого ожидает любовь, а кому нужно слушать себя, чтобы стать успешной

Женщина-Овен

Дамам-Овнам на этой неделе астрологи рекомендуют больше времени уделять своему душевному состоянию и не поддаваться на провокации. Энергетика ретроградного Меркурия будет сильно влиять на настроение, поэтому огненным дамам так важно сохранять спокойствие. Утешение они смогут найти как в расслабляющих медитациях, так и в поддержке со стороны близких людей.

Женщина-Телец

У женщин-Тельцов на этой неделе обострится интуиция, которую не стоит игнорировать. Внутренний голос поможет обойти стороной конфликты и неприятности, а также привлечь в жизнь удачу. Эта неделя будет довольно сложной по энергетике, но внимание к мелочам и внутреннее спокойствие помогут справиться с любыми трудностями.

Женщина-Близнецы

У дам-Близнецов начинается период, когда можно расстаться с вредными привычками, мешающими счастливой жизни. Астрологи рекомендуют женщинам этого знака разобраться в себе, услышать свой внутренний голос и не идти на поводу чужого мнения. Такая тактика позволит быстро найти свой путь к счастью.

Женщина-Рак

У женщин-Раков появится возможность преуспеть в делах и в личной жизни. На этой неделе энергетика пространства располагает к новым знакомствам, поиску любви и укреплению существующих отношений. Астрологи рекомендуют обратить внимание и на деловые отношения: дамы этого знака смогут познакомиться с потенциальными партнерами для ведения бизнеса.

Женщина-Лев

Львицам астрологи рекомендуют браться за дела, но никому не озвучивать своих планов. На их пути могут повстречаться недоброжелатели, способные ставить палки в колеса. Эта неделя будет активной и позитивной, если представительницы этого знака обратятся к лучшим чертам своего характера и окружат себя людьми, способными поддержать в трудную минуту.

Женщина-Дева

На этой неделе дамам-Девам астрологи рекомендуют бороться за свое счастье, избавляясь от внутренних блоков и барьеров. Начало лета — прекрасная пора для того, чтобы переосмыслить свою жизнь, перестать зависеть от мнения посторонних и найти свой личный рецепт счастья. Справившись с токсичными установками, Девам будет проще привлекать успех.

Женщина-Весы

У дам-Весов начинается период, когда любая работа будет по плечу. Астрологи рекомендуют завершить май на позитивной ноте, расслабиться и восполнить запас сил, чтобы шагнуть в июнь полными надежд и решительности. Активность и умение прислушиваться к внутреннему голосу помогут выбрать путь, который приведет к новым вершинам.

Женщина-Скорпион

Дамам-Скорпионам астрологи рекомендуют не обращать внимания на успехи посторонних людей. Зависть будет мешать личному счастью, а поэтому от нее стоит отказаться, взявшись за работу над собой. Такая тактика поможет найти свои сильные стороны, благодаря которым получится достичь значительных успехов как в делах, так и в личной жизни.

Женщина-Стрелец

Эта неделя будет успешной, но для этого дамам-Стрельцам важно собраться и не упускать перспективных возможностей. Начало лета будет активным, поэтому женщинам этого знака понадобятся силы на работу, и для их восстановления Стрельцам стоит обустроить место силы в своем жилище.

Женщина-Козерог

Женщинам-Козерогам начало лета принесет позитивные новости и возможность изменить жизнь к лучшему. Астрологи рекомендуют слушать свое сердце и не следовать посторонним советам. На этой неделе Козероги смогут сменить имидж, попрощаться со стереотипами и вдохнуть полной грудью, освободившись от назойливых советов.

Женщина-Водолей

У дам-Водолеев обострится чувство справедливости, и такое положение дел важно использовать себе во благо, начав изменения с себя. Освободившись от устаревших планов и идей, блоков и барьеров сознания, дамам этого знака будет проще менять мир вокруг себя и стремиться к лучшей жизни.

Женщина-Рыбы

Женщинам-Рыбам астрологи рекомендуют начать неделею не с активных действий, а с отдыха и восстановления сил. Эта тактика поможет восстановить энергию, скорректировать планы и понять, что именно не дает наслаждаться каждым днем. Рыбы смогут достичь успехов, если перестанут сомневаться в себе и будут повышать самооценку.



