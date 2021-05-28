Трещины на пятках: как убрать дома и в салоне

Многие пытаются сразу свести ороговевший слой пилками и щетками. Так делать не стоит, потому что под этим слоем нежная и слабая кожа, которая на завтра же покроется новыми трещинами. Для начала нужно максимально увлажнить и восстановить кожу кремами, маслами и масками. Скрабирование

Если трещины очень глубокие, к этому этапу стоит приступать через неделю после распариваний и увлажнений кремами. Если трещины не такие болезненные и глубокие, то можно смело обрабатывать пятки пилкой или специальной щеточкой. Сегодня в продаже имеется множество электрических пилок с алмазным напылением, которые за пару сеансов отлично шлифуют огрубевшую поверхность. Специальные кремы

Их обычно назначает дерматолог, но при желании, можно самостоятельно купить в аптеке. Иногда даже обычный вазелин или крем с календулой работают не хуже дорогих препаратов. Наносите вазелин по утрам и уже через неделю пятки станут гораздо лучше. Витамины

У людей с трещинами на пятках часто выявляется нехватка витамина D, B, A, E. Пропейте курс этих витаминов согласно инструкции и, вполне возможно, что организм сам справится с сухостью и трещинами. Аппаратный педикюр