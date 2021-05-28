Трещины на пятках: как убрать дома и в салоне
Этот эстетический недостаток говорит о серьезных проблемах со здоровьем, поэтому не стоит оставлять его без внимания.
Этот эстетический недостаток говорит о серьезных проблемах со здоровьем, поэтому не стоит оставлять его без внимания.
Трещины на пятках — не просто косметический дефект, но и повод проверить здоровье. Разбираемся в причинах и методах удаления и профилактике.
Причины появления
Чтобы подобрать эффективное лечение, важно разобраться в причине проблемы. Часто бывает так, что корень этого эстетического недостатка кроется внутри.
Грибковая инфекция. Кожа с грибком не способна на нормальную регенерацию и поддержание влаги, вследствие чего возникает сухость;
Открытая обувь. Пыль и грязь сушат кожу и делают ее грубой;
Заболевания. Самые распространенные недуги, провоцирующие трещины — сахарный диабет, избыточный вес, гипервитаминоз, авитаминоз и анемия.
Нехватка витамина D,B,А и E;
Стоячая работа. Нагрузка на ноги ослабляет циркуляцию крови и создает давление.
Для начала нужно показаться дерматологу, чтобы он назначил лечение. Но если такой возможности нет, можно попытаться справиться и самой. Как правило, домашние методы тоже дают хороший эффект – если трещины не глубже 1 мм. Лечение должно быть комплексным, одной лишь маской или кремом устранить дефект не получится.
Распаривание
Очень хорошо помогают ванночки с ромашкой, календулой и эфирными маслами. Каждый вечер перед сном набирайте тазик с полезными компонентами и достаточно теплой водой. Держите ноги в воде около получаса, пока смотрите сериал или читаете книжку. После вытирайте аккуратно полотенцем и нанесите жирный крем.
Многие пытаются сразу свести ороговевший слой пилками и щетками. Так делать не стоит, потому что под этим слоем нежная и слабая кожа, которая на завтра же покроется новыми трещинами. Для начала нужно максимально увлажнить и восстановить кожу кремами, маслами и масками.
Скрабирование
Если трещины очень глубокие, к этому этапу стоит приступать через неделю после распариваний и увлажнений кремами. Если трещины не такие болезненные и глубокие, то можно смело обрабатывать пятки пилкой или специальной щеточкой. Сегодня в продаже имеется множество электрических пилок с алмазным напылением, которые за пару сеансов отлично шлифуют огрубевшую поверхность.
Специальные кремы
Их обычно назначает дерматолог, но при желании, можно самостоятельно купить в аптеке. Иногда даже обычный вазелин или крем с календулой работают не хуже дорогих препаратов. Наносите вазелин по утрам и уже через неделю пятки станут гораздо лучше.
Витамины
У людей с трещинами на пятках часто выявляется нехватка витамина D, B, A, E. Пропейте курс этих витаминов согласно инструкции и, вполне возможно, что организм сам справится с сухостью и трещинами.
Аппаратный педикюр
Если трещины нужно убрать срочно, лучше обратиться к мастеру педикюра. в салоне за час проведут все необходимые процедуры: распарят в специальной ванночке, нанесут пилинг-крем и удалят остатки аппаратом со специальной насадкой. Но лечебный педикюр — не панацея, скорее, экстренная мера.
Трещины часто проявляются именно в летнее время и лучше это предотвратить, чем лечить. Эти советы пригодятся также тем, кто справился с этим недугом, чтобы предотвратить повторное появление.
Носки
По возможности всегда надевайте носочки, даже дома. Кожа на пятках достаточно нежная и быстро грубеет при попадании на нее пыли и грязи. Надо стараться максимально надевать носки даже с кедами, ботинками и любой закрытой обувью.
Домашний пилинг
Здесь две тонкие грани, где важно чувствовать меру. Например, если у вас все в порядке с пятками, не нужно постоянно скрабировать и разрушать их поверхность. Скорее всего, у вас все хорошо с циркуляции крови и регенерацией, организм сам защищает кожу от трещин? Если же у вас есть склонность к сухости, используйте жидкие пилинги, которые деликатно снимают ороговевший слой.
Гелевые накладки
Давление на ноги — одна из распространенных причин трещин. Если весь день предстоит провести на ногах, подложите в обувь специальные гелевые подушечки ( продаются в любое обувном магазине), которые помогут уменьшить нагрузку и натирание.