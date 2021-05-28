Сб, 29.05.2021
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Пять типов бессонницы и здоровые рецепты от нее

Бессонница. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Ученые уже давно определили причины бессонницы и выработали методики борьбы с ней. Почитайте, может быть пригодится вам или вашим знакомым

Люди, страдающие бессонницей, испытывают стресс из-за недостатка сна, пробуют разные средства для избавления от этого, но часто ничего не выходит. Голландский институт нейрофизиологии опубликовал результаты исследования, которые могут помочь в решении проблемы. Проанализировав данные 4000 участников опроса об их привычках в постели, личных качествах, настроении и эмоциональном состоянии, исследователи выявили пять типов бессонницы.

  1. Высокий уровень страданий (стресс, тревожность), низкий уровень счастья и удовлетворенности.
  2. Средний уровень страданий, нормальный уровень счастья и удовлетворенности.
  3. Средний уровень страданий, низкий уровень счастья и удовлетворенности.
  4. Низкий уровень страданий, но продолжительная бессонница обычно вызвана плохим событием в жизни.
  5. Низкий уровень страданий, но бессонница не вызвана плохим событием в жизни.

Ученые считают: если человек тщательно изучит свой тип бессонницы, ему можно подобрать самое эффективное лекарство. Например, люди со вторым и четвертым типом могут принимать по назначению врача транквилизаторы. С третьим — не получат от них желаемого эффекта. Люди со вторым типом бессонницы могут победить ее с помощью поведенческой терапии, а при четвертом она бесполезна. Исследования будут продолжены, поскольку все варианты нужно тщательно проверить и обработать.

Как победить бессонницу?

Пока не существует волшебного средства, чтобы избавиться от нее навсегда, сомнологи рекомендуют следующее:

ложитесь спать в одно и то же время, но только если устали; отдыхайте от гаджетов час до сна; пусть в спальне будет темно и тихо; занимайтесь спортом; убедитесь, что матрас, подушка и одеяло удобны.

А вот чего не стоит делать перед сном:

курить, выпивать, пить чай или кофе за 6 (!) часов до сна; наедаться на ночь; тренироваться за 4 часа до сна; смотреть телевизор перед сном; спать днем (ты не ребенок); вести машину, когда хочется спать.

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