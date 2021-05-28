Пять типов бессонницы и здоровые рецепты от нее

Люди, страдающие бессонницей, испытывают стресс из-за недостатка сна, пробуют разные средства для избавления от этого, но часто ничего не выходит. Голландский институт нейрофизиологии опубликовал результаты исследования, которые могут помочь в решении проблемы. Проанализировав данные 4000 участников опроса об их привычках в постели, личных качествах, настроении и эмоциональном состоянии, исследователи выявили пять типов бессонницы.

Ученые считают: если человек тщательно изучит свой тип бессонницы, ему можно подобрать самое эффективное лекарство. Например, люди со вторым и четвертым типом могут принимать по назначению врача транквилизаторы. С третьим — не получат от них желаемого эффекта. Люди со вторым типом бессонницы могут победить ее с помощью поведенческой терапии, а при четвертом она бесполезна. Исследования будут продолжены, поскольку все варианты нужно тщательно проверить и обработать.

Пока не существует волшебного средства, чтобы избавиться от нее навсегда, сомнологи рекомендуют следующее:

ложитесь спать в одно и то же время, но только если устали; отдыхайте от гаджетов час до сна; пусть в спальне будет темно и тихо; занимайтесь спортом; убедитесь, что матрас, подушка и одеяло удобны.

А вот чего не стоит делать перед сном: