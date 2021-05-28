Почему лимон на ночь полезен для похудения

Лимон на ночь для похудения

Съеденный перед сном лимон ускоряет все обменные процессы, улучшает метаболизм. За счет этого человек худеет. Лимонный сок активно сжигает съеденные в течение дня калории. Чтобы добиться такого потрясающего эффекта, достаточно съедать пару долек этого цитруса вечером. А еще лучше — выдавливать из него сок и разводить в стакане воды. Для максимального эффекта в этот кислый напиток можно добавлять немного меда, который так же благотворно влияет на обменные процессы.

Что касается лимонного сока в чистом виде, то пить его не стоит. Этим вы не ускорите процесс похудения, а навредите своему желудку, так как большое количество кислого сока негативно влияет на уровень кислотности.

Всегда чистите зубы уже после того, как съели лимон или выпили лимонную воду. Лимонный сок разъедает зубную эмаль.

До сих пор ведутся споры, должна ли вода с лимоном быть теплой или все-таки лучше брать холодную воду. Диетологи утверждают, что холодная вода заставляет метаболизм ускоряться. А вот некоторые врачи и поклонники аюрведы говорят, что пить холодную воду вредно и для похудения лучше подходит теплая вода, ведь именно благодаря ей активизируются жиросжигающие процессы в организме.

Мнение эксперта

Фитнес-тренер и нутрициолог Анастасия Симанова рассказывает, кому нельзя пить воду с лимоном

— Кислый желтый фрукт способствует сжиганию жира за счет содержащихся в нем веществ: лимонной кислоты, аскорбиновой кислоты (именуемой также витамином C) и пектинов.

Выпитый стакан воды с лимоном тут же усиливает отток жидкости из организма, избавляя нас от отеков. Лимон снижает уровень сахара в крови и чувство голода. Благодаря позитивным изменениям в микробиоме кишечника наше пищеварение и настроение улучшаются.

Польза лимона для похудения: употребляя его, мы хотим есть меньше, эффективнее перерабатываем пищу и лишаемся избытка жидкости в организме. Но, как и любой другой продукт питания, этот фрукт нельзя назвать панацеей.

Регулярный прием лимона в пищу противопоказан людям с гастритом. Желательно пить лимонную воду через трубочку, чтобы не повредить эмаль зубов. Лимон часто служит причиной приступа аллергии. Рацион можно полезно и вкусно разнообразить добавляя лимон в чай вместе с медом, мятой и имбирем. Чувство меры и отсутствие противопоказаний — залог безопасного сжигания жира при помощи этого цитруса.

Рецепты с лимоном для похудения

Эффективность лимона можно увеличить, если сочетать его с другими продуктами.

Измельчите головку чеснока и лимон. Сложите в термос, налейте туда 1,5 л воды. Пейте по стакану напитка перед сном.

В керамическую емкость сложите тонко нарезанный огурец, 1 ч. л. тертого имбиря, дольки лимона, 2−3 листа свежей мяты. Налейте 10 стаканов воды. Выпивайте по стакану перед сном и понемногу в течение дня.

1 ч. л. корицы залейте 1 ст. кипятка. Когда смесь остынет до комнатной температуры, добавьте 1 ч. л. меда и дольку лимона. Выпейте перед сном.

Любое из этих средств противопоказано людям с язвой желудка, гастритом или аллергией на цитрусовые фрукты.

Судя по отзывам о лимоне на ночь для похудения, это действительно эффективное средство. Вы можете использовать только лимон либо любой из рецептов, описанных во втором разделе. Безусловно, надеяться на чудо не стоит. Кроме лимона нужно также придерживаться правильного питания и заниматься спортом.



