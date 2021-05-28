Девять черт характера, которые испортят семейную жизнь быстрее, чем ты думаешь

Ведь из-за этого качества часто и вырастают обиды и нежелание простить человека. Не зря говорят о том, что невозможно обидеть человека, если он не хочет обидеться. Но неозвученные обиды копятся годами или десятилетиями и отравляют семейную жизнь. Невозможность позволять другим проявляться согласно их природных качеств заставляет и тебя сдерживать какие-то проявления, закрывают эволюцию личную или пары.
Ревность
«Благодаря» этой черте характера разрушился не один семейный корабль. В сочетании с другими негативными качествами она может свести на нет любые попытки сохранить союз. Иногда под ее воздействием человек переходит все возможные рамки и нормы приличия, и найдя повод для ревности там, где его нет и быть не может, сам рубит сук своего благополучия.
Неуверенность в себе
Она и является в большинстве случаев корнем и ревнивости, и эгоизма, и мнительности.Человек, который не чувствует в себе ценности, не может найти ценности в других, грубит, обижается или и уходит в «залипание» в партнере, теряет себя, не замечая, как теряет и уважение окружающих, и надежду на безоблачное семейное счастье.
Нелюбовь к себе
Это то, основное, с чего должна начинаться работа над отношениями, и она в работе над своей ценностью и взращиванием любви к себе. Человек, который наполнен любовью к себе, знает, чего хочет, ему достаточно ресурсов для других. Он готов любить близких, направлять энергию в отношения, просто потому, что ему есть, что вкладывать.
Понимая, что окружение, и в первую очередь партнер — это зеркало, стоит задуматься, проявление каких качеств зажато внутри, в чем мы не позволяем себе быть свободными.Разрешив другим быть другими, можно помочь себе также быть разным, и в отношениях узнавать о себе больше, замечать новые качества, выходить и выводить отношения на качественно новый уровень, радуясь себе, радуя партнера и получая истинное удовольствие от отношений.