Девять черт характера, которые испортят семейную жизнь быстрее, чем ты думаешь

В идеале в союз стоит вступать, когда уже знаком с собой, уверен в своих сильных сторонах, знаешь свои недостатки, готов трудиться и над отношениями в том числе. В противном случае две незрелые личности не смогут признаться себе в своих недочетах и ошибках, и, сосредоточившись на бревнах в глазу другого, быстро придут к конфликтам и разрыву отношений.

Остановимся на 9 качествах, которые мешают счастливому и безмятежному браку.

Мнительность и подозрительность

Это качества и в других сферах не принесут никакой пользы, но в отношениях тяга все проверять и не доверять с первого раза приведет к повышенной напряженности и вынужденному замалчиванию фактов с другой стороны. Эгоизм

Семейным качеством его назвать нельзя. И это не про любовь к себе, а про исключительное превосходство над другими. Человеку непросто будет ужиться еще с кем-то, а уж тем более найти язык с детьми, которые поначалу только требуют и мало чего дают кроме радости и умиления.

Бестактность, переходящая в несдержанность

Порой очень важно выдержать паузу, прежде чем что-то сделать или сказать, а иногда даже подумать. Даже если для тебя очевидна твоя правота, это еще не значит, что она в этот момент поможет тебе.

Грубость

Никто не любит, когда ему хамят. Логично, что проявления жесткости в разговорах чаще ведут к ссорам, нежели к примирению или взаимоуважению. Поэтому стоит учиться выбирать слова, даже если, кажется, что оппонент по-другому не понимает.

Прямолинейность