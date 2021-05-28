Сб, 29.05.2021
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Девять черт характера, которые испортят семейную жизнь быстрее, чем ты думаешь

Семья. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Разность характеров партнеров, воспитания, окружения рано или поздно даст о себе знать, и важно вовремя отследить, проявление каких качеств ведет семейную жизнь к обрыву, и вернуть или создать корректное взаимодействие в партнерстве, пишет «Лиза».

В идеале всоюз стоит вступать, когда уже знаком с собой, уверен в своих сильных сторонах, знаешь свои недостатки, готов трудиться и над отношениями в том числе.В противном случае две незрелые личности не смогут признаться себе в своих недочетах и ошибках, и, сосредоточившись на бревнах в глазу другого, быстро придут к конфликтам и разрыву отношений.

Остановимся на 9 качествах, которые мешают счастливому и безмятежному браку.

Мнительность и подозрительность

Это качества и в других сферах не принесут никакой пользы, нов отношениях тяга все проверять и не доверять с первого раза приведет к повышенной напряженности и вынужденному замалчиванию фактов с другой стороны.
 
Эгоизм

Семейным качеством его назвать нельзя. И это не про любовь к себе, а про исключительное превосходство над другими. Человеку непросто будет ужиться еще с кем-то, а уж тем более найти язык с детьми, которые поначалу только требуют и мало чего дают кроме радости и умиления.

Бестактность, переходящая в несдержанность

 

Порой очень важно выдержать паузу, прежде чем что-то сделать или сказать, а иногда даже подумать. Даже если для тебя очевидна твоя правота, это еще не значит, что она в этот момент поможет тебе.

Грубость

Никто не любит, когда ему хамят. Логично, что проявления жесткости в разговорах чаще ведут к ссорам, нежели к примирению или взаимоуважению. Поэтомустоит учиться выбирать слова, даже если, кажется, что оппонент по-другому не понимает.

Прямолинейность

Мы все радуемся, когда нет необходимости что-то придумывать в отношениях или недоговаривать. Но нам также неприятно, когда нам прямо указывают на наши недостатки и недочеты. Более того,указав другому на ошибку, мы будто бы привязываем его к ней, и смотрим на него уже через призму этого самого промаха, не давая возможности в следующий раз поступить по-другому.
 
Гордыня

Ведь из-за этого качества часто и вырастают обиды и нежелание простить человека. Не зря говорят о том, что невозможно обидеть человека, если он не хочет обидеться. Но неозвученные обиды копятся годами или десятилетиями и отравляют семейную жизнь. Невозможность позволять другим проявляться согласно их природных качеств заставляет и тебя сдерживать какие-то проявления, закрывают эволюцию личную или пары.

Ревность

«Благодаря» этой черте характера разрушился не один семейный корабль. В сочетании с другими негативными качествами она может свести на нет любые попытки сохранить союз. Иногда под ее воздействием человек переходит все возможные рамки и нормы приличия, и найдя повод для ревности там, где его нет и быть не может, сам рубит сук своего благополучия.

Неуверенность в себе

 

Она и является в большинстве случаев корнем и ревнивости, и эгоизма, и мнительности.Человек, который не чувствует в себе ценности, не может найти ценности в других, грубит, обижается или и уходит в «залипание» в партнере, теряет себя, не замечая, как теряет и уважение окружающих, и надежду на безоблачное семейное счастье.

Нелюбовь к себе

Это то, основное, с чего должна начинаться работа над отношениями, и она в работе над своей ценностью и взращиванием любви к себе. Человек, который наполнен любовью к себе, знает, чего хочет, ему достаточно ресурсов для других. Он готов любить близких, направлять энергию в отношения, просто потому, что ему есть, что вкладывать.

Понимая, что окружение, и в первую очередь партнер — это зеркало, стоит задуматься, проявление каких качеств зажато внутри, в чем мы не позволяем себе быть свободными.Разрешив другим быть другими, можно помочь себе также быть разным, и в отношениях узнавать о себе больше, замечать новые качества, выходить и выводить отношения на качественно новый уровень, радуясь себе, радуя партнера и получая истинное удовольствие от отношений.


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