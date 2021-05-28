Сезон открыт – 7 рецептов окрошки на любой вкус

Окрошка: рецепт на кефире
Говядина (лопатка, грудинка) – 440 г
Отвариваем мясо, яйца и картофель.
Огурцы очищаем от кожицы, нарезаем кубиками, лук шинкуем.
Кефир смешиваем с теплой кипяченой водой (можно взять холодную минеральную), добавляем соль, сахар, ставим в холодильник.
Перед подачей кладем в миску все нарезанные продукты, заливаем кефиром с водой, посыпаем нарезанным укропом.
Окрошка: рецепт на минералке
Окрошка на минеральной воде / Фото: Depositphotos
Ингредиенты (на 2 порции):
Квас или минеральная вода – 1 л
Куриное филе отваренное – 1 шт.
Картофель и морковь отварите в кожуре, остудите, очистите.
Отваренную куриную грудку, огурцы, яичные белки, картофель и морковь нарежьте очень мелким кубиком.
Зеленый лук измельчите, желтки разотрите с неострой горчицей.
Все нарезанные ингредиенты смешайте.
В минеральную воду добавьте желтки, перетертые с горчицей, и тщательно размешайте. Соедините все ингредиенты. Дайте окрошке настояться минимум один час в холодильнике. Перед подачей посыпьте зеленью.
Получается очень легкий, чуть газированный суп. При желании можно заменить минералку на более привычный квас.
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