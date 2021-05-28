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Сезон открыт – 7 рецептов окрошки на любой вкус

Окрошка. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Для многих окрошка – это не просто сезонное блюдо, ее часто готовят на праздники. В мае и последующие теплые месяцы, когда на рынке много доступных и полезных овощей, окрошка наиболее актуальна. Ниже найдете 7 рецептов, которые обязательны к исполнению.

Окрошка: рецепт на кефире

Ингредиенты:

Кефир – 600 г

Вода кипяченая – 600 г

Говядина (лопатка, грудинка) – 440 г

Зеленый лук – 150 г

Огурец – 300 г

Картофель – 270 г

Яйцо – 2 шт.

Сахар – 20 г

Соль, укроп – по вкусу

Способ приготовления:

Отвариваем мясо, яйца и картофель.

Огурцы очищаем от кожицы, нарезаем кубиками, лук шинкуем.

Кефир смешиваем с теплой кипяченой водой (можно взять холодную минеральную), добавляем соль, сахар, ставим в холодильник.

Перед подачей кладем в миску все нарезанные продукты, заливаем кефиром с водой, посыпаем нарезанным укропом.

Окрошка: рецепт на минералке

Окрошка на минеральной воде / Фото: Depositphotos

Ингредиенты (на 2 порции):

Квас или минеральная вода – 1 л

Картофель – 2 шт.

Куриное филе отваренное – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Огурец – 2 шт.

Яйцо куриное – 2 шт.

Горчица – 50 г

Зеленый лук – по вкусу

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Картофель и морковь отварите в кожуре, остудите, очистите.

Отваренную куриную грудку, огурцы, яичные белки, картофель и морковь нарежьте очень мелким кубиком.

Зеленый лук измельчите, желтки разотрите с неострой горчицей.

Все нарезанные ингредиенты смешайте.

В минеральную воду добавьте желтки, перетертые с горчицей, и тщательно размешайте. Соедините все ингредиенты. Дайте окрошке настояться минимум один час в холодильнике. Перед подачей посыпьте зеленью.

Получается очень легкий, чуть газированный суп. При желании можно заменить минералку на более привычный квас.


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