Сезон открыт – 7 рецептов окрошки на любой вкус

Для многих окрошка – это не просто сезонное блюдо, ее часто готовят на праздники. В мае и последующие теплые месяцы, когда на рынке много доступных и полезных овощей, окрошка наиболее актуальна. Ниже найдете 7 рецептов, которые обязательны к исполнению.