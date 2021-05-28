Потеря зрения и не только: чем чревато для здоровья наращивание ресниц?
К шокирующим выводам пришли российские офтальмологи: страсть девушек к накладным ресницам может обернуться инвалидностью, пишет Пятый канал.
К шокирующим выводам пришли российские офтальмологи: страсть девушек к накладным ресницам может обернуться инвалидностью, пишет Пятый канал.
Инородный предмет в области глаза - это всегда высокий риск попадания инфекции. И выпадение собственных ресниц - самые невинные последствия таких бьюти-процедур. Желание сделать взгляд выразительнее и вовсе может привести к слепоте.
Шокирующее заявление сделали врачи. Одна из самых популярных процедур наносит серьезный вред здоровью. Помимо банальной аллергии, может привести к потере зрения.
Возможно сенсационные заявления изменят мир красоты и введут моду на натуральность. Так, многие западные звезды уже отказались от яркого мэйк-апа. Не отстают и российские дивы. Супермодель Наталья Водянова в повседневной жизни не использует макияж. А недавно поклонники оценили новый образ Анастасии Волочковой, которая, кстати, рискнула отказаться от искусственных ресниц.
Так стоит ли красота жертв?