Потеря зрения и не только: чем чревато для здоровья наращивание ресниц?

Инородный предмет в области глаза - это всегда высокий риск попадания инфекции. И выпадение собственных ресниц - самые невинные последствия таких бьюти-процедур. Желание сделать взгляд выразительнее и вовсе может привести к слепоте.

Возможно сенсационные заявления изменят мир красоты и введут моду на натуральность. Так, многие западные звезды уже отказались от яркого мэйк-апа. Не отстают и российские дивы. Супермодель Наталья Водянова в повседневной жизни не использует макияж. А недавно поклонники оценили новый образ Анастасии Волочковой, которая, кстати, рискнула отказаться от искусственных ресниц.