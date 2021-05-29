Как приготовить настоящую итальянскую пиццу
Зачем идти в пиццерию, когда можно устроить ее у себя дома. Так вас не разочарует толщина теста и вы будете уверенны, что начинки в пицце будет больше, чем достаточно, пишет Сегодня.
Зачем идти в пиццерию, когда можно устроить ее у себя дома. Так вас не разочарует толщина теста и вы будете уверенны, что начинки в пицце будет больше, чем достаточно, пишет Сегодня.
Рецепт ниже для начинки предлагает взять курицу, моцареллу и помидоры. Их количество можно регулировать и добавлять свои любимые ингредиенты.
Ингредиенты для начинки
Для теста
Для томатного соуса
Способ приготовления
Каким должно быть тесто для пиццы