Кому нужна корона? В Таллинне вновь ищут самую красивую бабушку и женщину 45+

Мероприятия состоятся в Таллинне осенью 2021.

«Наши женщины покорили Вселенную, о них писали в газетах и журналах многих стран. Победительницы конкурсов Mrs.Europe 2019 Мила Карпикова и Grandma Universe 2020 Светлана Гитерман были признаны самыми красивыми женщинами Европы и Вселенной», — говорят представители агентства.

Проведение двух международных конкурсов запланировано на сентябрь 2021 года. В рамках конкурсов участницы различных стран мира проведут в Таллинне около 4-5 дней, познакомятся с достопримечательностями города, а также с культурой Эстонии. Конкурсная программа состоит из 4 этапов, в которых участницы продемонстрируют национальный костюм, предоставят доклад на тему домашнего насилия и методов борьбы с ним на родине претендентки на корону, продемонстрируют свой талант и в заключительном этапе финала очаровательное дефиле в вечерних нарядах.

Обладательница титула «Миссис Европа 2019» Людмила Карпикова отметила, что подготовка к конкурсам уже идет полным ходом. «Мы очень надеемся, что в этом году все-таки сможем провести конкурсы Mrs.Europe 2021 и Grandma Universe/Classic 2021 в Таллинне, которые переносились уже два раза в связи с ситуацией в мире. Все очень устали от пандемии, ограничений и хотят снова радоваться жизни и мы очень надеемся подарить женщинам долгожданный праздник красоты», — отметила она.

По словам руководителя агентства Angel Models Agency Анны Микконен, в данный период очень не хватает веселья, позитива и ярких эмоций. «Несмотря на сложное время, решили не останавливаться в подготовке к международным конкурсам. Поэтому стартуем и объявляем кастинг на самую красивую бабушку и женщину старше 45 лет Эстонии, которая представит нашу страну в сентябре на международном конкурсе в Таллинне», — сказала Анна.

«Милые дамы, наше агентство опять ищет «Granda Universe Еstonia» и самую-самую красотку за 45. Конкурс пройдет в двух категориях: для настоящих бабушек, которых уже радуют внуки и для женщин старше 45 лет. В этом случае наличие внуков не обязательно! Кастинг продлится до конца июня. Финал конкурса состоится в июле в клубе Prive, точная дата будет известна в ближайшее время», — добавила Анна.

По словам обладательницы титула Grandma Universe 2020 Светланы Гитерман, она с гордостью передаст титул самой красивой бабушки Эстонии и Вселенной следующим достойным победительницам и поделится бесценным опытом. «Своей победой в конкурсах хочу напомнить всем женщинам, желающим принять участие в кастинге, что после 45 лет жизнь не заканчивается! Можно и нужно быть красивой, успешной, расширять свой кругозор, быть открытой новому, мечтать и действовать! Ведь так часто мы, женщины, забываем о том, что все мы — королевы!» — сказала удостоенная чести носить корону самой красивой бабушки Вселенной.

Для участия в кастинге необходимо отправить краткое резюме и 3 фотографии на электронный адрес: angelmodelseu@gmail.com. В теме следует указать Grandma Universe/Classic Universe Estonia 2021. Конкурс пройдет в двух категориях. Для женщин, у которых есть внуки и для красавиц старше 45 лет, в этом случае наличие внуков не обязательно. Не упустите свой шанс показать себя миру и доказать, что в 40 лет жизнь только начинается. Участие в конкурсе платное.



