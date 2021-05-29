БЕРЕМ НА ЗАМЕТКУ ⟩ Фотограф конкурса красоты раскрыла секреты удачного фото

Лето вот-вот настало и скоро лента будет пестрить фото с выпускных или из отпусков. Как сделать запоминающийся кадр, рассказала официальный фотограф международного конкурса красоты Mrs&Ms Russia Earth Наталия Аксенова.
По ее словам, выделиться можно с помощью нескольких приемов. Главный из них – это правильный взгляд.
Самый главный секрет – это глаза. Если в глазах есть огонек, есть интерес и есть жизнь, то это залог удачного кадра, на который хочется смотреть. Я всегда прошу моделей представить, что объектив камеры или смартфона – это их любимый человек или любовник. Тогда они начинают заигрывать с ним глазами,
– поделилась секретом Наталья Аксенова в интервью радио Sputnik.
Кроме взгляда, привлечь внимание именно к вашему фото поможет правильно выбранная поза, объяснила фотограф.
Еще один секрет в том, что в кадре должно быть много ломаных линий. Если в кадре рука или нога, то они должны быть согнутыми. Когда много углов в теле, то это делает фигуру и кадр интереснее. Но нужно учитывать тот момент, что части тела, которые находятся близко к объективу, визуально увеличиваются. Следует отойти подальше от фотографа, чтобы вокруг было больше воздуха,
– посоветовала Наталья Аксенова.
При этом, на какой именно аппарат вы снимаете свой летний отдых, не имеет большого значения, уверена она. Отличное фото в отпуске можно сделать на обычный смартфон.
«Сейчас, наверное, сверхкачество фотоаппарата, хорошие стекла на хороших объективах многим и не нужны. Раньше фотоаппараты могли красиво размывать задник, но блогерам теперь это не нужно. Им чем проще, тем лучше»,
– заключила Наталья Аксенова.
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