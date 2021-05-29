БЕРЕМ НА ЗАМЕТКУ ⟩ Фотограф конкурса красоты раскрыла секреты удачного фото

Еще один секрет в том, что в кадре должно быть много ломаных линий. Если в кадре рука или нога, то они должны быть согнутыми. Когда много углов в теле, то это делает фигуру и кадр интереснее. Но нужно учитывать тот момент, что части тела, которые находятся близко к объективу, визуально увеличиваются. Следует отойти подальше от фотографа, чтобы вокруг было больше воздуха,