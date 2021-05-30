Как заботиться о своих губах: пять секретов ухода
Кожа губ нуждается в должном уходе. Если у вас до сих пор нет никаких косметических средства для этого, советуем исправить данную ситуацию.
Кожа губ нуждается в должном уходе. Если у вас до сих пор нет никаких косметических средства для этого, советуем исправить данную ситуацию.
Больше влаги
Вы удивитесь, но кожа губ нуждается в большем увлажнении, нежели кожа лица. Все дело в том, что она более чувствительная, а из-за отсутствия сальных и потовых желез должного увлажнения не получается. Как итог - губы шелушатся, трескаются. А при постоянном использовании помад и блесков ситуация будет становиться только хуже. Поэтому важно в уходе за губами использовать увлажнение, пишет Medikforum.ru.
Для этих целей вам потребуются увлажняющие и питательные бальзамы для губ. Первый нужно применять перед нанесением различных декоративных средств, второй - после того, как сняли макияж. В составе ваших бальзамов должны быть вазелин, пчелиный воск, пантенол, гиалуроновая кислота, масла ши, жожоба, макадамии, токоферол и церамиды. Это самые эффективные в плане увлажнения компоненты.
Защита от ультрафиолетового излучения
Коже лица и коже губ необходима защита от вредных ультрафиолетовых лучей. Из-за постоянного влияния солнца возможны сухость, фотостарение, утрата упругости. Поэтому бальзамы должны быть с солнцезащитным фактором SPF15 или SPF20. В составе еще могут быть оксид цинка или диоксид титана, что поможет средству проникнуть в глубокие слои, а на поверхности создать необходимую защиту.
Отшелушивание скрабом
Кожа губ постоянно обновляется. Неудивительно, что нужны для отшелушивания от излишков скрабы. Берите деликатные препараты, чтобы не травмировать свои губы. В составе сахарного скраба должен быть мед, вазелин, растительные масла, ягодные экстракты, витамины.
Маски для губ
Для ночного ухода применяйте маски. Делайте их два-три раза в неделю, используя для этого средства на основе гиалуроновой кислоты, растительных масел, витаминов, жирных кислот. Особенно полезен такой уход будет для любителей облизывать губы. Потому что от этого они только больше сохнут и нуждаются в должном уходе.
Масла для губ
Отставить блески для губ и заменить их на масла - такова наша рекомендация для тех, кто находится на этапе восстановления губ. Декоративная косметика не настолько идеальна, чтобы полностью заменить уходовую. Пока это остается таковым, то лучше заменить все помады на пигментированные масла. Это убережет кожу губ от излишней сухости и сделать ваши губки более привлекательными на вид.