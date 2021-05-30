Как заботиться о своих губах: пять секретов ухода

Больше влаги

Вы удивитесь, но кожа губ нуждается в большем увлажнении, нежели кожа лица. Все дело в том, что она более чувствительная, а из-за отсутствия сальных и потовых желез должного увлажнения не получается. Как итог - губы шелушатся, трескаются. А при постоянном использовании помад и блесков ситуация будет становиться только хуже. Поэтому важно в уходе за губами использовать увлажнение, пишет Medikforum.ru.

Для этих целей вам потребуются увлажняющие и питательные бальзамы для губ. Первый нужно применять перед нанесением различных декоративных средств, второй - после того, как сняли макияж. В составе ваших бальзамов должны быть вазелин, пчелиный воск, пантенол, гиалуроновая кислота, масла ши, жожоба, макадамии, токоферол и церамиды. Это самые эффективные в плане увлажнения компоненты.

Защита от ультрафиолетового излучения

Коже лица и коже губ необходима защита от вредных ультрафиолетовых лучей. Из-за постоянного влияния солнца возможны сухость, фотостарение, утрата упругости. Поэтому бальзамы должны быть с солнцезащитным фактором SPF15 или SPF20. В составе еще могут быть оксид цинка или диоксид титана, что поможет средству проникнуть в глубокие слои, а на поверхности создать необходимую защиту.

Отшелушивание скрабом

Кожа губ постоянно обновляется. Неудивительно, что нужны для отшелушивания от излишков скрабы. Берите деликатные препараты, чтобы не травмировать свои губы. В составе сахарного скраба должен быть мед, вазелин, растительные масла, ягодные экстракты, витамины.

Маски для губ

Для ночного ухода применяйте маски. Делайте их два-три раза в неделю, используя для этого средства на основе гиалуроновой кислоты, растительных масел, витаминов, жирных кислот. Особенно полезен такой уход будет для любителей облизывать губы. Потому что от этого они только больше сохнут и нуждаются в должном уходе.

Масла для губ