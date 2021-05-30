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Семь дельных советов, которые помогут вам при ограниченном бюджете выглядеть дорого

Фото иллюстративное ФОТО: Shutterstock

Хотите выглядеть стильно и дорого, но на бренды вы пока не заработали и одеваетесь в масс-маркете? Психологи в таких случаях обычно предлагают «выйти из зоны комфорта», «поменять работу», «снять финансовые блоки» и т. д.

В общем, советы неплохие, но, пока вы идете к своей идеальной жизни и сумке от Chanel, уже сейчас можно выглядеть как королева даже при скромном бюджете. Как этого добиться, объясняет стилист-имиджмейкер Анна Эрнандес-Ранера, пишет Mixnews.lv.

1. Не надейтесь на Dior

Прежде чем я раскрою секреты, которые помогут вам выглядеть дороже, предлагаю подумать о кинетическом имидже, ведь наши позы, походка и осанка гораздо более красноречивы, чем надетые на нас вещи.

Думаем, многие знакомы с выражением «королевская осанка». Монархи всегда двигались неспешно, с чуть отклоненной назад спиной. Виной этому была богато украшенная тяжелая мантия. Скоморохи и люди, которые прислуживали царской семье, наоборот, постоянно сутулились, склоняя голову. К сожалению, современное общество тоже склонило головы, только уже перед планшетами и телефонами, что плохо влияет на нашу осанку и, конечно же, имидж.

Даже если вы с головы до ног одеты в самые дорогие бренды, но при этом ходите по улице в лучших традициях героини «Служебного романа» — «скрюченная как старый рваный башмак», — вас не спасет ни платье от Chanel, ни сумка от Prada, ни туфли от Dior. Контролируйте себя, пожалуйста.

2. Объявите войну катышкам и стертым набойкам

Огромную роль в построении дорогого образа играет ухоженный внешний вид. Особое внимание обращайте на кожу шеи, декольте и рук. Они требуют не меньшего ухода, чем наше лицо. Когда дело касается маникюра и цвета волос, отдавайте предпочтение натуральным оттенкам. И, конечно, не забывайте про современную укладку. Ухаживайте не только за собой, но и за своими вещами. Дорогой образ не терпит катышек, вытянутых локтей или коленок, грязных шнурков и стоптанных набоек!

3. Позаботьтесь об идеальной посадке

В современном мире моды вовсе не обязательно покупать дорогую одежду, чтобы выглядеть статусно. Отдавайте предпочтение идеально сидящим на вас вещам актуального, лаконичного, полуприлегающего кроя. Вычурные, экстравагантные фасоны и цвета уведут в эпатаж (у нас нет такой задачи).

Слишком облегающие вещи могут выглядеть вульгарно. А старомодные модели и сочетания не только прибавят возраст, но и подсознательно дадут знак, что у вас нет возможности купить себе новую одежду.

И не так важно, что на вас может быть надет купленный недавно в люксе жакет. За модой следят не только из-за трендов, но и для того, чтобы понимать, как выглядят современные базовые вещи.

4. Побалуйте себя «дорогим» цветом

Цветовые решения также могут повлиять на восприятие вашего образа. Один из самых «дорогих» цветов — бежевый. Особенно роскошно он смотрится в сочетании с пыльно-розовым, голубым, коричневым, белым и черным. Но помните о предыдущем пункте: крой должен быть полуприлегающим, особенно если речь идет о бежевых брюках. Иначе у окружающих может возникнуть ощущение, что вы просто забыли надеть низ.

Еще одним цветовым решением может быть монохром, когда для создания образа мы используем вещи, которые относятся к одному цветовому тону (оттенки при этом могут различаться). Чтобы total look не выглядел скучно, миксуйте фактуры тканей.

5. Остерегайтесь «жидкого трикотажа» и 100% полиэстера

Обращайте внимание на фактуру и плотность ткани. Беспроигрышные варианты — шелк, лен, кожа (в том числе эко-), замша, кашемир.

«Жидкий трикотаж» — главный враг стильного и статусного образа. А вот плотная ткань поможет добиться желаемого эффекта. Аналогичное правило распространяется и на джинсы: лучше выбирать плотные, без потертостей. Чаще всего 100% полиэстер выглядит дешево. Но по своему опыту скажем, что современные искусственные ткани порой не уступают натуральным!

6. Изучите арсенал своих аксессуаров

Именно аксессуары помогают закончить образ и расставить акценты. Выбирайте качественную бижутерию и современные ювелирные украшения. При покупке обязательно внимательно проверьте наличие всех камушков и внешний вид. Сразу скажу, что золотые комплекты из девяностых не сделают образ дорогим, скорее наоборот.

Обратите внимание на свою сумку: проверьте состояние ручек и углов (вспоминаем пункт № 2, аксессуары тоже нуждаются в уходе!). На этом элементе образа лучше не экономить. Особенное внимание обращайте на фурнитуру и качество кожи (пусть даже искусственной). Лучше иметь 2-3 качественные модели, которые будут держать форму (кстати, предпочтение лучше всегда отдавать жесткому каркасу), чем 10, но жуткого качества.

7. Обращайте внимание на детали

Детали, как и аксессуары, могут выдать вас с потрохами. Можно купить недорогую рубашку, но, переставив на ней пуговицы, вывести эту вещь на другой уровень! Также всегда обращайте внимание на бегунки у молнии и, конечно же, колготки: телесные могут быть только в цвет

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