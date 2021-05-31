Берите на заметку! Восемь приемов уличной моды, которые преобразят ваш стиль

Уличная мода, запечатленная streetstyle фотографами, — особый вид искусства и целый арсенал для вдохновения. Образы, представленные стрит-звездами, хочется пристально рассматривать, фокусируясь на каждой детали по отдельности. Берите на заметку понравившиеся приемы!

Многослойность

Пожалуй, это самый горячо любимый и часто используемый прием среди модниц. Запомните: когда мы наслаиваем несколько предметов одежды, образ выглядит более продуманным и завершенным.

Акцентуация

Здесь важно знать, что нужно использовать один яркий предмет одежды или аксессуар, который будет выделяться в образе. Он может играть на контрасте по разным параметрам. Например, по цвету или акцентно звучать необычным принтом, кроем или размером на фоне остальных простых лаконичных вещей.

Принцип подобия

Здесь все предельно просто: необходимо выбирать вещи, похожие друг на друга за счет оттенка или принадлежности к одному стилю, например, деловому.

Контраст

Это может быть абсолютно любой контраст. Например, контраст фактур — тонкие и грубые ткани, мягкие и жесткие, глянцевые и матовые. А также контраст цвета или контраст открытого и закрытого — например, короткий топ стоит носить с удлиненным oversize-пиджаком. Не стоит скидывать со счетов и контраст стилей — спортивного маскулинного и романтичного женственного.

Нейтрализация

Думаем, и вы и сами догадались, о чем идет речь. Дополняем очень нарядную или очень яркую вещь максимально простыми и спокойными вещами. Например, юбку или пиджак в пайетках носим с простой базовой белой футболкой и джинсами.

Усиление

Противоположный нейтрализации прием, когда мы нарочито повышаем градус нарядности или надеваем максимальное количество ультратрендовых вещей в одном образе.

Смена функций

Используем вещь не по ее прямому назначению. Например, шелковый платок в качестве аксессуара для сумки, а свитер — вместо шарфа.

Игра с пропорциями

Изменяем пропорции вещей на теле. Например, закатываем рукава или джинсы, заправляем рубашку или свитер с одного бока в брюки или юбку, завязываем рубашку на талии поверх другой рубашки, а босоножки — поверх широких брюк.



