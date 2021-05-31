Ворует время: что делать, если муж требует постоянного внимания

Многие дамы рисуют в своем воображении, что после замужества они будут заниматься только собой и своими проектами. Но зачастую происходит так, что после того, как отзвучал марш Мендельсона, новоиспеченный супруг вдруг начинает требовать повышенного внимания и обижается, если ему намекнуть, что у жены тоже могут быть важные дела. Как же уладить ситуацию и не довести до развода?

Наталья, 29 лет: «После свадьбы я почувствовала, что меня лишили свободы. Раньше я могла утром проснуться, спокойно выбрать наряд, придумать макияж, выпить чашечку кофе и упорхать на работу. Ну а вечером, само собой, можно было встретиться с девочками или пойти в спортзал. И вот никто ведь не предупреждает, что после замужества все меняется! Супруг требует постоянного внимания, теперь каждый вечер я обязана бежать домой, готовить ему ужины и следить за тем, чтобы у него была чистая одежда. Подружки? Даже не помню, когда мы в последний раз собирались, я даже на шопинг с ними не могу теперь выйти — везде беру с собой супруга. Мужа я очень люблю, но в последнее время у меня все чаще возникает ощущение, что он действительно ворует мое время! Есть ли возможность сделать так, чтобы я вновь стала принадлежать себе?»

Мы попросили психолога и писателя Татьяну Огневу-Сальвони прокомментировать эту ситуацию и рассказать, как быть в данном случае. «Замужество, конечно, делает жизнь лучше, но еще ставит перед фактом: по-старому больше не будет. Ты больше не свободна, как раньше. Кроме новых прав появляются и новые обязанности. Ради семьи приходится чем-то жертвовать. Муж, то есть семья, действительно начинает забирать твое время. И чем дальше, тем меньше твоего личного времени у тебя остается. С появлением ребенка, к примеру, время и вовсе улетает куда-то в трубу. Только что было утро и столько всего наметила сделать — хоп! — а уже вечер. А не сделано и половины», - говорит психолог.

Семейная жизнь — это не только счастье, но и ответственность

Первые семейные притирки молодоженов часто связаны именно с этим фактом. И это относительно новое явление. Ведь раньше девушки были более нацелены на семью и не видели другой жизни для себя. А сегодня женщины ведут полноценную социальную жизнь, и замужество у многих выбивает почву из-под ног.

Юнг называл семью малой терапевтической группой. Действительно, вдвоем жить легче и веселее, и так далее. Но психологическое выгорание от семейной жизни тоже бывает. Причем у женщин даже чаще, чем у мужчин.

Поэтому важно с мужем договориться о том, чтобы было свое личное временное пространство.