Ворует время: что делать, если муж требует постоянного внимания
Как примириться с отсутствием свободы и потерей времени?
Как примириться с отсутствием свободы и потерей времени?
Многие дамы рисуют в своем воображении, что после замужества они будут заниматься только собой и своими проектами. Но зачастую происходит так, что после того, как отзвучал марш Мендельсона, новоиспеченный супруг вдруг начинает требовать повышенного внимания и обижается, если ему намекнуть, что у жены тоже могут быть важные дела. Как же уладить ситуацию и не довести до развода?
Наталья, 29 лет: «После свадьбы я почувствовала, что меня лишили свободы. Раньше я могла утром проснуться, спокойно выбрать наряд, придумать макияж, выпить чашечку кофе и упорхать на работу. Ну а вечером, само собой, можно было встретиться с девочками или пойти в спортзал. И вот никто ведь не предупреждает, что после замужества все меняется! Супруг требует постоянного внимания, теперь каждый вечер я обязана бежать домой, готовить ему ужины и следить за тем, чтобы у него была чистая одежда. Подружки? Даже не помню, когда мы в последний раз собирались, я даже на шопинг с ними не могу теперь выйти — везде беру с собой супруга. Мужа я очень люблю, но в последнее время у меня все чаще возникает ощущение, что он действительно ворует мое время! Есть ли возможность сделать так, чтобы я вновь стала принадлежать себе?»
Мы попросили психолога и писателя Татьяну Огневу-Сальвони прокомментировать эту ситуацию и рассказать, как быть в данном случае. «Замужество, конечно, делает жизнь лучше, но еще ставит перед фактом: по-старому больше не будет. Ты больше не свободна, как раньше. Кроме новых прав появляются и новые обязанности. Ради семьи приходится чем-то жертвовать. Муж, то есть семья, действительно начинает забирать твое время. И чем дальше, тем меньше твоего личного времени у тебя остается. С появлением ребенка, к примеру, время и вовсе улетает куда-то в трубу. Только что было утро и столько всего наметила сделать — хоп! — а уже вечер. А не сделано и половины», - говорит психолог.
Семейная жизнь — это не только счастье, но и ответственность
Первые семейные притирки молодоженов часто связаны именно с этим фактом. И это относительно новое явление. Ведь раньше девушки были более нацелены на семью и не видели другой жизни для себя. А сегодня женщины ведут полноценную социальную жизнь, и замужество у многих выбивает почву из-под ног.
Юнг называл семью малой терапевтической группой. Действительно, вдвоем жить легче и веселее, и так далее. Но психологическое выгорание от семейной жизни тоже бывает. Причем у женщин даже чаще, чем у мужчин.
Поэтому важно с мужем договориться о том, чтобы было свое личное временное пространство.
Причем чем дальше вглубь семейной жизни, тем важнее иметь немного времени для себя. Есть такой анекдот про мать семейства, которая запиралась иногда на пару часов в своей комнате, и всем было категорически запрещено ее беспокоить. Однажды дети ее спросили, что она там делает. И она ответила: «Я делаю вам хорошую маму». Нужно отдыхать, отвлекаться, обмениваться энергией с другими людьми, то есть «делать хорошую жену».
Совет автору письма, которая жалуется на то, что муж ворует ее время
Нужно смириться с тем, что большую часть времени теперь придется уделять созданию семьи. Ведь это отдельный труд, он не кончается со свадьбой, а только начинается.
Важно четко оговорить с мужем рамки своего личного пространства. Говоря терминами психологии, поставить границы. С чем из своей холостой жизни вы ни за какие коврижки не готовы расстаться? Помню, одна подруга сразу сказала мужу после свадьбы, что фитнес-клуб сразу после работы — для нее святое. И либо они будут поздно ужинать, либо он может ужинать один. Он согласился ее ждать. Более того, в нем открылся кулинарный талант. Теперь у них так и установилось: он готовит ужин, она — завтрак, а по выходным вместе креативят обеды.
Другая сразу оговорила выходы с подружками в кино раз в неделю по субботам и свободный вечер в среду, который она тратит по своему усмотрению. Есть такие, кто не соблюдает строгий регламент. Но важно, что у всех счастливых пар есть одна договоренность — предупреждать друг друга о своих планах, быть всегда в контакте, рассказывать о своем состоянии и спрашивать, а как себя чувствует партнер. И все обсуждать, находить консенсус.
Плохо, когда что-то раздражает, а ты молчишь и копишь это раздражение. Оно однажды выплеснется, и будет уже не до конструктивного диалога.