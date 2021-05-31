Любовь или корысть? Как определить истинные чувства мужчины к женщине
Эксперт по отношениям Даша Город в беседе с 5-tv.ru назвала три главных показателя, по которым можно определить искренность чувств партнера.
Эксперт по отношениям Даша Город в беседе с 5-tv.ru назвала три главных показателя, по которым можно определить искренность чувств партнера.
Любит? Не любит? Во времена первой школьной влюбленности для того, чтобы получить ответы на эти вопросы, достаточно было погадать на ромашке. Но в серьезных отношениях все сложнее. Психолог Даша Город рассказала 5-tv.ru, как дамам понять, что мужчина действительно любит, а не просто использует.
«Любовь мужчины можно разложить на три составляющие: забота, понимание и уважение. Если в ваших отношениях присутствуют три этих составляющих, то вы можете спать спокойно, потому что мужчина вас действительно любит», — сказала эксперт.
Даша Гром отметила, что каждая женщина должна понять, что для нее значит «забота». Дамам стоит задать себе вопрос: «Что должен делать мужчина, чтобы я чувствовала, что он обо мне заботится?».
«То же самое касается темы, связанной с уважением. Здесь не только важно, чтобы женщина сама давала себе отчет: „А как я понимаю, что мужчина меня уважает?«. Но мы говорим и о соблюдении границ, автономности личности в отношениях», — отметила Город.
По мнению эксперта по отношениям, оба партнера должны принимать тот факт, что у другого человека есть свои желания и увлечения.
«Потому что когда мы рассуждаем на тему: „Любовь или выгода», выгода это про то, что „я хочу«. А любовь, это про философию: „Мне хорошо и тебе хорошо». Исходя из этой информации, проанализируйте ваши отношения и усильте в них то, что требует усиления. И сбавьте обороты там, где вы чувствуете концентрацию негативных эмоций», — пояснила Даша Город.