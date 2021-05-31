Сочный шашлык из свинины в духовке: быстрый и простой рецепт

Если срочно захотелось шашлыка, а до выходных еще не скоро, его можно приготовить дома. Разве что не будет особого антуража пикника, а так – домашний шашлык из духовки может получится ничем не хуже. Главное – выбрать качественное мясо и замариновать его. Например, свинина в маринаде из сметаны, пряностей и зелени, получается нежной и сочной. Также можно добавить жидкий дым для идеального вкуса. Итак, как приготовить шашлык дома – читаем ниже.