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Сочный шашлык из свинины в духовке: быстрый и простой рецепт

Свиной шашлык. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Перед приготовлением мясо рекомендуется традиционно замариновать, советует «Сегодня».

Если срочно захотелось шашлыка, а до выходных еще не скоро, его можно приготовить дома. Разве что не будет особого антуража пикника, а так – домашний шашлык из духовки может получится ничем не хуже. Главное – выбрать качественное мясо и замариновать его. Например, свинина в маринаде из сметаны, пряностей и зелени, получается нежной и сочной. Также можно добавить жидкий дым для идеального вкуса. Итак, как приготовить шашлык дома – читаем ниже.

Шашлык из свинины в духовке

Ингредиенты

  • 1 кг мякоти свинины
  • 1 ст. л. сметаны
  • 2 ч. л. хмели-сунели
  • 1,5 ч. л. соли
  • 0,5 ч. л. черного молотого перца
  • 1 ст. л. меда
  • 1 ст. л. лимонного сока
  • Несколько веточек укропа и петрушки

Способ приготовления

  1. Свинину нарежьте довольно крупными кусочками.
  2. Переложите мясо в глубокую посуду и добавьте туда соль, черный молотый перец, хмели-сунели, сметану и выдавите лимонный сок. Добавьте мед и мелко порубленную зелень.
  3. Перемешайте и оставьте мариноваться примерно на 1 час.
  4. Смажьте форму для запекания растительным маслом и выложите в нее замаринованное мясо. Поставьте форму в духовку и запекайте около 1 часа при температуре 180 градусов в режиме конвекции.
  5. Затем переверните мясо и запекайте еще несколько минут до образования румяной корочки.
  6. Подавайте шашлык из свинины в духовке вместе с любимыми соусами.

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