ФОТО И ВИДЕО ⟩ Чем пахнет Таллинн: хозяйка Perfume Bar Наталья Алтухова раскрыла этот ароматный секрет

Духи сопровождают нас каждый день, удачно дополняя наш образ, подчеркивая настроение, сообщая об этом и другим, демонстрируя нашу уникальность и шлейфом оставляя воспоминания о нас. Ароматы - еще и элемент соблазна, вот почему женщины так любят парфюмы и могут часами, а то и днями выбирать тот самый заветный флакончик. Многочисленные магазины предлагают тысячи вариантов ароматов. Но не всегда хочется пахнуть так, как большинство. Хочется выделяться из толпы каким-то особым запахом, который будет запоминаем и станет привлекать внимание окружающих на уровне подсознания. Ведь все мы, женщины, немножко ведьмы, правда же?

Perfume Bar на Кундери, 21 отметил день рождения - один год Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Для таких ценительниц и открылся Perfume Bar с нишевой парфюмерией - необычные ароматы, для создания которых используется натуральное сырье, а производство которых не является массовым.

В ассортименте более 300 ароматов, есть возможность и заказать полюбившиеся духи Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Такие парфюмы не продаются в универмагах, для них открывают специальные магазины, для них создаются специальные, иногда поражающие красотой и изысканностью, а иногда простотой, упаковки. Словом, купив такой парфюм, вы стопроцентно станете уникальной и неповторимой.

Наталья Алтухова показывает один из своих любимых ароматов - это лимитированная коллекция духов Escada, за которыми гоняются сегодня коллекционеры Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Вся прелесть Perfume Bar в том, что ты не должен покупать флакон целиком, потому что часто нам надоедают запахи, и хочется поскорее избавиться от духов, которые еще неделю назад зачаровывали тебя. Можно, конечно, заказать и целый флакон полюбившегося запаха, но проще и дешевле приобрести 5, 10 или 20 мл. Здесь разливают духи в нужные емкости прямо на глазах. При помощи шприца. Весь процесс занимает несколько минут. И их называют отливантами.

Женщины могут часами выбирать и покупать. Духов мало не бывает! Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Наталья Алтухова сама тоже создает парфюмы, но не на заказ, а по настроению и по велению сердца. Например, есть довольно внушительный флакон, в котором живет аромат чернил и кожи, и Наталья называет его «фриковым», есть совершенно восхитительный и мягкий вишневый, который возвращает тебя на много лет назад в беззаботное лето.