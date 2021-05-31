Названы вещи, из-за которых квартира кажется меньше

Специалисты AdMe выяснили, какие детали интерьера оказывают нам медвежью услугу и визуально уменьшают размеры наших комнат.

Малофункциональная мебель

Если владельцы небольших квартир захотят освободить пространство, то самое время избавиться от непрактичных предметов интерьера. Например, прикроватные тумбочки хорошо смотрятся в просторных комнатах, в маленьких их лучше заменить навесными полками. Также не следует ставить журнальные столики, поскольку они будут только мешать передвижению.

Шкафы средней высоты

C помощью таких шкафов можно зрительно уменьшить высоту и площадь комнаты. К тому же на них со временем начнут закидывать разный хлам. Со встроенными шкафами такой ситуации не возникнет, с ними комната кажется выше и, следовательно, просторнее.

Шторы на окнах

Многие любители минимализма отказываются от занавесок и штор, однако текстиль на окнах может отвлечь внимание от квадратных метров. Разумеется, не стоит вешать слишком длинные портьеры, которые будут волочиться по полу. Лучше выбрать длину строго от пола до потолка и шириной во всю стену.

Мебель неправильного размера

Не стоит устанавливать в небольшую комнату слишком громоздкую мебель. Используйте диван стандартных размеров, его можно уравновесить прозрачной и легкой мебелью: стеклянными этажерками, акриловыми столами и стульями. Также не храните множество декоративных подушек на диване, они будут создавать лишь ощущение бардака.

Ширмы

Владельцы студий часто используют ширмы для зонирования комнаты. Этими перегородками можно легко отделить спальную зону от обеденной. При этом они отсекают ценное пространство, жилье будет казаться меньше, чем оно есть на самом деле. Вместо ширмы зонировать квартиру можно при помощи грамотного расположения дивана или, к примеру, вертикальными стеллажами, которые пропускают свет и не утяжеляют помещение.

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