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Положи трубку: пять причин, по которым ты звонишь бывшему, и как перестать это делать

Женщина звонит бывшему. Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

После разрыва часто возникает тоска и тяга к бывшему партнеру, непреодолимое желание с ним связаться под любым предлогом. Почему так происходит? И как удержаться от соблазна набрать знакомый номер? Инструкция от эксперта.

Наша психика «стирает» плохие воспоминания и все чаще «подкидывает» хорошие. Со временем желание позвонить бывшему становится все сильнее и непреодолимее, особенно, если новые отношения так и не завязались.

Почему не стоит больше звонить бывшему и как себе помочь удержаться, рассказывает психотерапевт и сексолог.

Почему хочется позвонить

Если расставание было тяжелым и разрыв был инициирован партнером, девушке довольно сложно удержаться от звонков или сообщений бывшему. Это происходит потому, что память искажает эмоции.После периода внутренних оскорблений в адрес партнера хорошие воспоминания начинают постепенно вытеснять негативные.Это — эффект позитивной предубежденности.

Если девушка подписана на все социальные сети мужчины, это еще более усугубляет положение. Перед глазами постоянно напоминание о нем, одержимость прошлым не дает взглянуть на других, оценить их по достоинству.

Причины отказаться от звонка

Расставание всегда закономерно, если отношения в паре не доставляли радости обоим или одному из партнеров. Почему не стоит звонить бывшему, если нет общих нерешенных дел, детей и так далее?
  1. Уважение к настоящему. У бывшего партнера может быть новая любовь или жена, дети, свои цели, планы, своя жизнь. Не стоит вторгаться в его мир.Даже если есть 100% убежденность, что он один, — это его личный выбор, он же не звонит, значит, его все устраивает.
  2. Прощание с прошлым. Нужно осознание, что тоска и жалость приходят не по конкретному человеку, а по теплоте прошлых отношений и тому прекрасному, что было в них. По любви, душевному теплу, уюту. Но все перечисленное может быть и с другим человеком, если дать ему шанс.
  3. Внимание к себе. Длительное погружение в прошлое — это сигнал, что с настоящим что-то не так. Чувство одиночества, заниженная самооценка, отсутствие интереса к происходящему в жизни — это повод задуматься и начать работу над собой. Найти тренинги, посетить психолога.
  4. Осознанность.Нужно честно ответить себе на вопрос, почему нет желания найти нового мужчину, а острое — звонить бывшему?Может быть, так просто легче? Может, есть страх нового, сложностей, отсутствие готовности к дальнейшим действиям? Осознанность даст возможность выявить истинные причины привязки к прошлому и начать изменения.
  5. Налаживание отношений с внутренним Ребенком. Сейчас уже многие знают, что внутри нас «живут» три состояния личности: Взрослый, Родитель, Ребенок. И если последнее состояние выходит на первый план, капризничает и ворошит прошлое, нужно проанализировать, чего ему не хватает? Почему внутренний Ребенок недоволен, и где при этом Взрослый и Родитель?
Конечно, анализ и проработка причин сразу после расставания, на пике накала и эмоций, невозможны. В этот момент лучше попросить помощи у близких и не замыкаться в себе.
 
Как удержаться от звонка
 

Если возникло резкое эмоциональное желание позвонить бывшему, разреши себе это, но только через полчаса!Обычно этих 30 минут хватает, чтобы прийти в себя, успокоить эмоции и поддаться доводам разума. Если же желание так и останется, за эти полчаса можно хотя бы до буквы продумать, что именно сказать или написать, чтобы не «сплясать» на остатках гордости.

Чтобы удержаться от необдуманных действий и сохранить себя, нужно осознать проблему, поднять самооценку и держать дистанцию. Постарайся удалить все контакты бывшего, отписаться от всех аккаунтов. И главное — не замыкайся в себе! Заставляй проявлять социальную активность, общаться с друзьями, «выходить в свет».

Несколько советов, которые помогут справиться с расставанием и сохранить свою личность:
  • не говори с общими друзьями о своем бывшем (а если есть возможность, лучше минимизируй контакты с ними);
  • не погрязай в мысленных диалогах с партнером;
  • не погружайся в жалость к себе;
  • не пробуй переключиться на ненависть (это тоже сильное чувство, которое полностью займет тебя, из-за чего не будет необходимой свободы);
  • не живи в рутине — меняй свою жизнь, привычные маршруты, займись чем-нибудь интересным, что так долго откладывала;
  • не ищи свою вину в произошедшем.

Когда есть дети, еще сложнее удержать себя, чтобы не позвонить, не выплеснуть в процессе гнев и обиду. Нопостарайся, пока накал страстей не спадет, все же держать от себя телефон подальше.Или пользоваться правилом получаса — давать это время на обдумывание темы разговора и фраз.

Если, несмотря на все попытки забыть бывшего возлюбленного, состояние ухудшается, если не помогает ни один из советов, стоит обратиться за помощью к специалисту. Иногда самостоятельно сложно выбраться и помочь самому себе.


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