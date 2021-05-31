Положи трубку: пять причин, по которым ты звонишь бывшему, и как перестать это делать

Наша психика «стирает» плохие воспоминания и все чаще «подкидывает» хорошие. Со временем желание позвонить бывшему становится все сильнее и непреодолимее, особенно, если новые отношения так и не завязались.

Почему не стоит больше звонить бывшему и как себе помочь удержаться, рассказывает психотерапевт и сексолог.

Почему хочется позвонить

Если расставание было тяжелым и разрыв был инициирован партнером, девушке довольно сложно удержаться от звонков или сообщений бывшему. Это происходит потому, что память искажает эмоции. После периода внутренних оскорблений в адрес партнера хорошие воспоминания начинают постепенно вытеснять негативные. Это — эффект позитивной предубежденности.

Если девушка подписана на все социальные сети мужчины, это еще более усугубляет положение. Перед глазами постоянно напоминание о нем, одержимость прошлым не дает взглянуть на других, оценить их по достоинству.

Причины отказаться от звонка

Расставание всегда закономерно, если отношения в паре не доставляли радости обоим или одному из партнеров. Почему не стоит звонить бывшему, если нет общих нерешенных дел, детей и так далее?

Уважение к настоящему. У бывшего партнера может быть новая любовь или жена, дети, свои цели, планы, своя жизнь. Не стоит вторгаться в его мир. Даже если есть 100% убежденность, что он один, — это его личный выбор, он же не звонит, значит, его все устраивает. Прощание с прошлым. Нужно осознание, что тоска и жалость приходят не по конкретному человеку, а по теплоте прошлых отношений и тому прекрасному, что было в них. По любви, душевному теплу, уюту. Но все перечисленное может быть и с другим человеком, если дать ему шанс. Внимание к себе. Длительное погружение в прошлое — это сигнал, что с настоящим что-то не так. Чувство одиночества, заниженная самооценка, отсутствие интереса к происходящему в жизни — это повод задуматься и начать работу над собой. Найти тренинги, посетить психолога. Осознанность. Нужно честно ответить себе на вопрос, почему нет желания найти нового мужчину, а острое — звонить бывшему? Может быть, так просто легче? Может, есть страх нового, сложностей, отсутствие готовности к дальнейшим действиям? Осознанность даст возможность выявить истинные причины привязки к прошлому и начать изменения. Налаживание отношений с внутренним Ребенком. Сейчас уже многие знают, что внутри нас «живут» три состояния личности: Взрослый, Родитель, Ребенок. И если последнее состояние выходит на первый план, капризничает и ворошит прошлое, нужно проанализировать, чего ему не хватает? Почему внутренний Ребенок недоволен, и где при этом Взрослый и Родитель?

Конечно, анализ и проработка причин сразу после расставания, на пике накала и эмоций, невозможны. В этот момент лучше попросить помощи у близких и не замыкаться в себе. Как удержаться от звонка