Гид по халуми: четыре совета по приготовлению самого жаростойкого сыра и рецепт

Халлуми – самый киприотский сыр. Оригинальный продукт может производиться только на этом острове, отчего местные жители очень горды. Понятно, что там едят его часто, но интересен другой факт – любовь к халлуми вылилась в искусстве. Существуют песни и стихи, посвященные этому сыру. Итак, если возникло желание его приготовить, то есть пожарить, будьте уверенны – это не сложно и очень вкусно. Представьте: плотная хрустящая корочка, а под ней невероятно вкусный и нежный сыр, который по консистенции похож на мягкую ириску, пишет Сегодня.