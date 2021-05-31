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Гид по халуми: четыре совета по приготовлению самого жаростойкого сыра и рецепт

Халлуми. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Халлуми – самый киприотский сыр. Оригинальный продукт может производиться только на этом острове, отчего местные жители очень горды. Понятно, что там едят его часто, но интересен другой факт – любовь к халлуми вылилась в искусстве. Существуют песни и стихи, посвященные этому сыру. Итак, если возникло желание его приготовить, то есть пожарить, будьте уверенны – это не сложно и очень вкусно. Представьте: плотная хрустящая корочка, а под ней невероятно вкусный и нежный сыр, который по консистенции похож на мягкую ириску, пишет Сегодня.

В чем особенность сыра халлуми

  • Его готовят из творога, затем очень медленно проваривают в сыворотке, отчего и получается плотная защитная пленка. Она и обеспечивает сыру жаростойкость
  • На Кипре и в Греции его продают в упаковке с рассолом и листьями мяты. Мята позволяет сохранять свежесть и аромат халлуми

С чем едят халлуми на Кипре

Жареный сыр добавляют в салаты, подают к жареным, тушеным или свежим овощам, с жареными колбасками из свинины или баранины. Можно есть халуми и как самостоятельное блюдо. Он отлично сочетается с арбузом, дыней, грушей, а также с медом и кунжутом.

4 совета по приготовлению халлуми

  • Для того, чтобы пожарить халлуми нужна сковорода с антипригарным покрытием, перед обжариванием на сковороду обязательно нужно капнуть оливковое масло.
  • Толщина ломтиков должна быть не более полутора сантиметров.
  • Жарить халлуми нужно на очень горячей сковороде по 40 секунд с каждой стороны.
  • Солить, перчить и добавлять специи – в конце приготовления.

Жареный халлуми с помидорами

Ингредиенты

  • 300 г – сыра халлуми
  • 200 г – томатов черри
  • 3 ст. л. – оливкового масла
  • петрушка, укроп, зеленый лук, соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

  1. Помидоры нарезать небольшими кусочками, зелень и лук мелко порубить по вкусу, халлуми нарезать кусками толщиной 1-1,5 см.
  2. Смешать помидоры с зеленью и луком, посолить и поперчить по вкусу, добавить ложку оливкового масла и перемешать.
  3. Сыр жарить непосредственно перед подачей. Прогреть сковороду с оливковым маслом, быстро выложить ломтики сыра в один слой (можно жарить в несколько заходов).
  4. Обжарить сыр на сильном огне 35-45 секунд, затем перевернуть кусочки сыра и жарить еще 35-45 секунд. Главное не передержать сыр на сковороде, иначе он станет резиновым, нужна только корочка.
  5. Готовый сыр сразу снимать со сковороды и подавать с помидорами.

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