Кейт Миддлтон пришла на прививку в дешевой одежде и вызвала ажиотаж в сети
Герцогиня Кембриджская Кэтрин пришла на вакцинацию от COVID-19 в дешевом наряде и вызвала ажиотаж в сети. Об этом сообщает Mirror.
Герцогиня Кембриджская Кэтрин пришла на вакцинацию от COVID-19 в дешевом наряде и вызвала ажиотаж в сети. Об этом сообщает Mirror.
Кейт Миддлтон посетила Музей науки в Лондоне, где ей сделали первую прививку. Она была одета в голубые джинсы прямого кроя, изготовленные масс-маркетовым производителем & Other Stories. Стоимость брюк составляет 65 фунтов стерлингов (около 6,5 тысячи рублей). По информации издания, в настоящий момент на официальном сайте марки модель Favourite Cut Cropped распродана в большинстве размеров, пишет Lenta.ru.
Кроме того, жена принца Уильяма дополнила свой образ белым топом с укороченными рукавами из летней коллекции шведского бренда H&M. После ее появления на публике поклонники полностью раскупили указанную вещь в онлайн-магазине.