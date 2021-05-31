Кейт Миддлтон пришла на прививку в дешевой одежде и вызвала ажиотаж в сети

Кейт Миддлтон посетила Музей науки в Лондоне, где ей сделали первую прививку. Она была одета в голубые джинсы прямого кроя, изготовленные масс-маркетовым производителем & Other Stories. Стоимость брюк составляет 65 фунтов стерлингов (около 6,5 тысячи рублей). По информации издания, в настоящий момент на официальном сайте марки модель Favourite Cut Cropped распродана в большинстве размеров, пишет Lenta.ru.