Как отбить парня у его… мамы?

Вы выходили замуж за самостоятельного человека, способного принимать решения и совершать поступки. Втайне вам завидовали подруги — умный, красивый, с собственной жилплощадью и мамой, живущей на другом конце города. Рано радовались, ой как рано! Ваше первое утро в замужестве было скомкано телефонным звонком ни свет ни заря: «Да, мамулечка… Конечно, приезжай!» Вы еще не успели подумать, а изо рта уже вылетело: «Зачем?» Как зачем? Посмотреть, все ли в порядке, проверить, что вы подаете на завтрак, тщательно ли моете посуду, в каком виде ходите по дому! Глядя на мужа, который заглядывает маменьке в рот, вы понимаете, что это только начало.

Вам не повезло, вы вляпались в «маменькиного сынка». К сожалению, явление распространенное и неизлечимое. Но приспособиться к такой ситуации можно. Если вы, конечно, умны и обладаете прекрасной выдержкой.

Как только вы осознали, что сильно попали, не надо паниковать, выставлять мужу ультиматумы на тему «она или я», хамить, пытаться переплюнуть маму и т.д. Все эти меры тупиковые: либо мужа потеряешь, либо сама окажешься в клинике неврозов. Единственный шанс обскакать свекровь — это прикинуться ангелоподобным существом, исполненным почтения и любви к мужниной мамочке. «Как вы поживаете?.. Мне очень нужен ваш совет… Я хочу вам рассказать один секрет…. Как же мне повезло со свекровью…»

Нет, это не сеанс аутотренинга, а фразы, которые вам придется произносить довольно часто и слащавым голоском. Если, конечно, есть за что бороться. Эффект не замедлит сказаться. Свекровь с усыпленной бдительностью продолжает устраивать свои фокусы, обнаглев из-за полной безнаказанности. Спокойствие! Тут тихонечко вы начинаете подталкивать своего мужа к мысли о том, что его мама — не ангел, в отличие от вас. Постепенно вы с мужем, не сговариваясь, вступаете в союз сопротивления маменькиному характеру. Считайте, вы почти победили — теперь муж на вашей стороне.

Первый признак победы — муж начинает обманывать маму, что-то недоговаривать. С вами же он, напротив, становится откровенен и искренен, пишет Woman.ru.

Под одной крышей