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Как отбить парня у его… мамы?

Свекровь и невестка в борьбе за сына и мужа. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Вы когда-нибудь обращали внимание на то, что анекдоты на семейную тему часто посвящены отношениям между зятем и тещей и никогда между невесткой и свекровью? Потому что эта тема — запретная. Две любящие женщины разных поколений борются не на жизнь, а на смерть за обладание мужчиной, для одной — сыном, для другой — мужем. И тут уж не до смеха.

Вы выходили замуж за самостоятельного человека, способного принимать решения и совершать поступки. Втайне вам завидовали подруги — умный, красивый, с собственной жилплощадью и мамой, живущей на другом конце города. Рано радовались, ой как рано! Ваше первое утро в замужестве было скомкано телефонным звонком ни свет ни заря: «Да, мамулечка… Конечно, приезжай!» Вы еще не успели подумать, а изо рта уже вылетело: «Зачем?» Как зачем? Посмотреть, все ли в порядке, проверить, что вы подаете на завтрак, тщательно ли моете посуду, в каком виде ходите по дому! Глядя на мужа, который заглядывает маменьке в рот, вы понимаете, что это только начало.

Вам не повезло, вы вляпались в «маменькиного сынка». К сожалению, явление распространенное и неизлечимое. Но приспособиться к такой ситуации можно. Если вы, конечно, умны и обладаете прекрасной выдержкой.

Как только вы осознали, что сильно попали, не надо паниковать, выставлять мужу ультиматумы на тему «она или я», хамить, пытаться переплюнуть маму и т.д. Все эти меры тупиковые: либо мужа потеряешь, либо сама окажешься в клинике неврозов. Единственный шанс обскакать свекровь — это прикинуться ангелоподобным существом, исполненным почтения и любви к мужниной мамочке. «Как вы поживаете?.. Мне очень нужен ваш совет… Я хочу вам рассказать один секрет…. Как же мне повезло со свекровью…»

Нет, это не сеанс аутотренинга, а фразы, которые вам придется произносить довольно часто и слащавым голоском. Если, конечно, есть за что бороться. Эффект не замедлит сказаться. Свекровь с усыпленной бдительностью продолжает устраивать свои фокусы, обнаглев из-за полной безнаказанности. Спокойствие! Тут тихонечко вы начинаете подталкивать своего мужа к мысли о том, что его мама — не ангел, в отличие от вас. Постепенно вы с мужем, не сговариваясь, вступаете в союз сопротивления маменькиному характеру. Считайте, вы почти победили — теперь муж на вашей стороне.

Первый признак победы — муж начинает обманывать маму, что-то недоговаривать. С вами же он, напротив, становится откровенен и искренен, пишет Woman.ru.

Под одной крышей

Вы и помышлять не могли, что жизнь с родителями мужа станет для вас целым испытанием. Но вам пока ничего не остается, как жить всем вместе. Свекровь часто бывает не в духе и не разговаривает с вами. Иногда она может позволить себе всякие колкие замечания: «Пожалуйста, получше спускай за собой воду в туалете», или «Сколько раз тебе говорить, не ставь мокрую посуду на стол». Но самое мучительное — это вечерние посиделки перед телевизором с обсуждением просмотренных передач. Каждый вечер заканчивается вопросом-репликой: «Что-то ты, голубушка, бледненькая, не беременная ли?» А вы совершенно не беременная и с ужасом думаете о декрете вдвоем со свекровью на тесной кухне. Положение, казалось бы, безвыходное.

Запомните, безвыходных положений не бывает. Конечно, свекровь — человек взрослый с закостеневшими привычками, и изменить ее не под силу даже суперпсихологу. А мы и не собираемся ее менять, мы попробуем поменять свое отношение к ситуации.

Прежде всего говорите себе каждый день: твои проблемы временные, это своего рода проверка ваших чувств. Не всю же жизнь ты будешь коротать со свекровью под одной крышей. Будь с ней открытой и доброжелательной, но не откровенной в важных вопросах. Относись к ее капризам и выходкам, как к проделкам ребенка или душевнобольного. Делай ей приятное не только по праздникам, но и просто так. Скажем, идешь домой, захвати ее любимый журнал или шоколадку, будто идешь в гости к подруге, у которой есть ребенок. Поменьше болтай по телефону и не засиживайся в ванной.

Никогда не жалуйтесь мужу на свекровь. Все конфликты, проблемы, спорные вопросы разрешайте сами напрямую, а не через мужа. Не позволяйте это делать и свекрови. Если она жалуется на вас сыну, а он имеет бестактность вам это рассказывать, не опускайтесь до оправдания «а она…», переведи все в шутку.

Имейте в виду — открытый конфликт, если он неизбежно возникает, всегда лучше «холодной» войны. По крайней мере, в этом случае у вас есть шанс достойно из него выйти. «Холодную» войну, как правило, выигрывает свекровь.

И постарайтесь не «залететь» в это трудное время совместного проживания. Ребенок сильно осложняет положение невестки в семье властной свекрови. И какая бы расчудесная она ни была, при малейшей возможности разъезжайтесь. В маленькой комнате в коммуналке на краю света ты будешь чувствовать себя свободней, чем в золотой клетке вместе со свекровью.


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