Утешает, но не возбуждает: ТОП-5 признаков женщины-пластыря

Случалось ли вам становиться подругой недавно брошенного мужчины? Рассказывал ли он вам о неудачном романе и своем разбитом сердце? Изчез ли он из вашей жизни, как только почувствовал себя лучше? Если на эти вопросы вы ответили: «Да», вероятно, вы оказались для своего спутника так называемой женщиной-пластырем. Рана зажила — пора выбрасывать!

Чтобы не оказаться временным утешением и не стать жертвой абсолютно бесперспективных отношений, сконцентрируйте свое внимание на партнере. Заметив перечисленные ниже признаки, пожалуй, бегите от кавалера, да подальше, советует Пятый канал!

Мужчина только что развелся

Развелся, расстался, был брошен — не важно. Если вы появились в жизни мужчины через день после того, как его предыдущая пассия собрала вещи, это должно вызывать опасения. Мог ли рыдавший вчера над забытыми ею трусиками парень по уши влюбиться в вас наутро и захотеть от вас детей? Вряд ли. Так что, если настроены на серьезные отношения, а не короткую интрижку, дайте ему еще немного поплакать, но не у вас на плече.

Он постоянно вспоминает о бывшей

Ежедневные жалобы партнера на предыдущую пассию и ее жестокость при разрыве — тревожный звоночек. Любой мужчина в откровенной беседе может вспомнить о прошлых связях, поделиться личным опытом, но один раз! Если же экс-подруга как тень отца Гамлета стала постоянным спутником вашей пары, вероятно, он все еще любит ее, а вас использует как лекарство от одиночества или отдушину.

Он испытывает не страсть, а благодарность

Влюбленный мужчина — фигура простая и понятная. Все, что ему нужно в первые месяцы отношений — быстрее закончить все дела и наброситься на объект страсти, а уж потом поужинать или поговорить с ней. Но, если после нескольких дней разлуки вы не видите в его глазах огонька, а слышите что-то вроде: «Спасибо, что ты всегда рядом», едва ли здесь речь идет о сильном чувстве. Скорее всего, вы просто заполняете «пустоты» в его графике.

Редкий секс или его полное отсутствие

Суть женщины-пластыря в том, чтобы показать мужчине: он еще чего-то стоит, заслуживает любви и обожания, и видит это не только бывшая. Поэтому некоторым представителям сильного пола не нужны даже интимные отношения с «дамой на замену». Им достаточно восхищенного взгляда, комплимента и прибытия к указанному месту по первому звонку. Доказав себе этим, что он востребован, мужчина успокаивается.

«Я делаю великое дело!»

Многие женщины-пластыри очень счастливы. Правда, недолго, но все же. Они искренне гордятся собой и уверены, что способны лечить израненные души на постоянной основе, пишет психолог Алевтина Грицышина для В17.ru. Отчасти, эта позиция справедлива — мужчине от общения с благодетельницей и правда становится лучше. Главная трагедия случается позже. Подарившая всю себя дама обычно ждет ответного чувства и надеется на долгую и счастливую совместную жизнь после «исцеления» кавалера. Вот только в реальной жизни парень обычно расправляет окрепшие крылья и улетает в неизвестном направлении. Может на прощание спасибо сказать.



