Творожный завтрак: зачем есть утром сырники и запеканки

О том, полезны ли сырники на завтрак рассказала АиФ.ru Альбина Комиссарова, врач эндокринолог и диетолог:

Творог — отличный источник кальция, который нужен ежедневно не только костям и зубам, но и каждой клетке нашего тела, особенно сердцу и скелетным мышцам. Прежде всего это актуально в период роста и развития, для детей, подростков, будущих мам, а также для пожилых людей, чтобы укреплять наш организм.

На сегодняшний день существует просто нереальное количество творожных блюд, но мы хотим уделить особое внимание сырникам.

Что важно знать о сырниках?

Творожные продукты, в том числе и сырники — один из лучших источников кальция. Для приготовления сырников стоит выбирать творог низкой жирности, но не обезжиренный, например 5%. Рекомендуемое суточное потребление — 200-300 грамм для взрослого человека.

Можно употреблять в любое время, главное не переедать!

Не все любят готовить сырники, потому что при готовке они нередко расползаются и разваливаются, но если заменить сахар на сахарную пудру, то эффект вас порадует. Я не призываю отказываться от сладкого тех, кто намеревается сбросить вес и следит за своим питанием, но советовала бы все же не делать сырники очень сладкими и не класть в них много сахара.

Чтобы блюдо получилось не только полезным, но и красивым, сочным и аппетитным, лучше всего брать сухой творог. Если не можете определить на глаз, то смело используйте творог 5% жирности и протирайте его через сито перед формированием сырников. Да-да, именно через сито, даже если очень лень.

Сырники не стоит включать в рацион, если:

имеется подтвержденная аллергия на белок коровьего молока или полная непереносимость лактозы; есть нелюбовь к молочным продуктам; после употребления творожных продуктов возникают неприятные ощущения, отслеженные по пищевому дневнику.

Если же у вас нет ничего из вышеперечисленного, то завтрак из сырников пойдет вам только на пользу.

Важно! Если вы исключаете молочные продукты из своего рациона, то обязательно следите за получением достаточного количества кальция из других продуктов питания, включайте в ежедневный рацион: семечки, рыбу, бобовые, миндаль, тёмную листовую зелень, обогащенные соевые продукты и другие источники кальция.

Сырники

2 порции

200 г творога 9%

15 г муки

1 желток

5 г сахарной пудры

соль

ванилин

10 г топленого масла

20 г варенья

Шаг 1. В глубокой миске смешать до однородной массы творог, яичный желток, муку, сахарную пудру, соль и ванилин.

Шаг 2. Сформировать из полученной массы круглые шарики весом приблизительно 50–60 г и придать форму небольших лепешек.

Шаг 3. Каждый сырник обвалять в муке, обжарить на топленом масле с двух сторон до золотистой корочки.

Шаг 4. Переложить сырники в огнеупорную форму и поставить на 2–3 минуты в духовку, разогретую до температуры 180 градусов.

Шаг 5. Готовые сырники подавать с вареньем, сметаной или сгущенным молоком.

Ленивые вареники с абрикосами

500 г творога

70 г муки

50 г сахара

2 яйца

500 г сметаны

300 г абрикосов

15 г сахара

40 г мёда

Стручок ванили

Шаг 1. 1- г сахара медленно нагреть до золотисто-коричневого цвета 10 г сахара в сковороде.

Шаг 2. Абрикосы отделить от косточки, положить на сковороду.

Шаг 3. Добавить мёд и пару капель воды. Абрикосы подержать на среднем огне несколько минут.

Шаг 4. Творог смешать с мукой, добавить 5 г сахара и семена из стручка ванили. Перемешать.

Шаг 5. Сделать из массы колбаску, разделать её на вареники и отваривать в горячей воде в течение 2-4 минут.

Шаг 6. Затем в отдельном сотейнике подогреть 500 г сметаны.

Шаг 7. Вареники из воды переместить в сметану и томить 10 минут.

Шаг 8. Выложить вареники в тарелку. Сверху на вареники выложить абрикосы.

Творожная запеканка с изюмом

3 порции

600 г творога

90 г сахара

5 желтков

50 г манной крупы

350 г сметаны

150 г изюма

4 г ванильного экстракта

Шаг 1. Замочить изюм в теплой воде на 5-10 минут.

Шаг 2. Творог и сахар перемешать до однородной массы, добавить желтки, манную крупу и муку, а потом — ванильный экстракт, сметану и изюм.

Шаг 3. Разогреть духовку до 180 градусов. Выстелить форму пергаментом, немного смазать сливочным маслом и присыпать мукой.