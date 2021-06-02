Не хочу выглядеть толстой: секреты, которые сделают тебя визуально стройнее

Если тебе кажется, что твоя фигура слишком полная и рыхлая, самый простой способ сделать ее визуально тоньше – использовать в своей одежде плотные ткани и материалы, которые держат форму и силуэт. Такие платья, брюки, юбки и жакеты сразу делают фигуру подтянутой и в целом создают более собранный образ. Только не стоит пытаться утянуться на несколько размеров, потому что получишь совершенно обратный эффект: могут подумать, что ты ужасно поправилась и твоя одежда стала мала тебе.

Акцентные вертикальные линии всегда стройнят. И это необязательно рисунок в полоску. А, например, длинный шарф или броская и эффектная застежка на пальто. Важно помнить, что двубортная застежка нашим взглядом воспринимается не как две вертикальных линии, а как набор горизонтальных, то есть обладает «утолщающим» эффектом.

Мягкие ткани и бесформенные платья, особенно в сочетании с принтом не спасут даже пояс и подчеркнутая талия. За счет того, что при движении в определенных зонах платье пузырится и собирается в складки, окружающим будет казаться, что ты полнее, чем на самом деле.

Не стоит также пытаться скрыть фигуру в однотонном балахоне. За счет большого массива ткани одного цвета фигура будет выглядеть грузной и тяжелой. А твои лишние пять килограммов визуально превратятся во все тридцать пять.

Стоит постараться подчеркнуть линии фигуры и немного «сузить» их при помощи кроя, отделки или декоративных деталей: контрастное сочетание материалов, сужающиеся линии вышивки или аппликации, размещение кружевного узора или принта на платье.