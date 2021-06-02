Не хочу выглядеть толстой: секреты, которые сделают тебя визуально стройнее
Как выглядеть более стройной и привлекательной, даже если ты страдаешь от лишних килограммов, — простые и работающие советы (и антисоветы).
Как выглядеть более стройной и привлекательной, даже если ты страдаешь от лишних килограммов, — простые и работающие советы (и антисоветы).
Если тебе кажется, что твоя фигура слишком полная и рыхлая, самый простой способ сделать ее визуально тоньше – использовать в своей одежде плотные ткани и материалы, которые держат форму и силуэт. Такие платья, брюки, юбки и жакеты сразу делают фигуру подтянутой и в целом создают более собранный образ. Только не стоит пытаться утянуться на несколько размеров, потому что получишь совершенно обратный эффект: могут подумать, что ты ужасно поправилась и твоя одежда стала мала тебе.
Акцентные вертикальные линии всегда стройнят. И это необязательно рисунок в полоску. А, например, длинный шарф или броская и эффектная застежка на пальто. Важно помнить, что двубортная застежка нашим взглядом воспринимается не как две вертикальных линии, а как набор горизонтальных, то есть обладает «утолщающим» эффектом.
Мягкие ткани и бесформенные платья, особенно в сочетании с принтом не спасут даже пояс и подчеркнутая талия. За счет того, что при движении в определенных зонах платье пузырится и собирается в складки, окружающим будет казаться, что ты полнее, чем на самом деле.
Не стоит также пытаться скрыть фигуру в однотонном балахоне. За счет большого массива ткани одного цвета фигура будет выглядеть грузной и тяжелой. А твои лишние пять килограммов визуально превратятся во все тридцать пять.
Стоит постараться подчеркнуть линии фигуры и немного «сузить» их при помощи кроя, отделки или декоративных деталей: контрастное сочетание материалов, сужающиеся линии вышивки или аппликации, размещение кружевного узора или принта на платье.
Если тебе кажется, что твоя нижняя часть слишком массивна, есть отличный способ отвлечь от нее внимание. Подчеркнутые плечи – горизонтальный вырез, драпировка или акцентированный верх – сбалансируют фигуру и привлекут внимание к лицу, а не к бедрам, которые ты считаешь проблемными. Лучше всего такой прием работает на платьях с подчеркнутой талией и клешеной юбкой, он создает силуэт «песочные часы», советует Cosmo.