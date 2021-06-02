Лучшие цветы для каждого знака Зодиака

Овен — Ромашки

Как первый знак Зодиака Овны олицетворяют новую жизнь и чистоту. Но они также выступают за действие, инициативу и сильное чувство уверенности в себе: черты, которые могут быть сопоставлены только смелым цветком ромашки.

Телец — Мак

Рожденные под знаком Тельца никогда не скрывают своей тяги к прекрасным вещам в жизни. Эти люди очень похожи на мак — яркие и роскошные на вид, они источают определенное чувство первоклассной уверенности. Они также очень устойчивы, особенно перед лицом невзгод.

Близнецы — Нарцисс

Это идеальный цветок для Близнецов, поскольку его часто считают символом жизненной силы и потому, что он восстанавливается каждую весну. В Китае нарциссы являются символом удачи, в который так верят, что он стал официальным цветком китайского Нового года. Другими словами, это твой талисман, который отгонит все невзгоды.

Рак — Лилия

Лилии связаны с определенной чистотой, как и люди, рожденные под знаком Рака. Они милые, любящие и чрезвычайно заботливые по своей природе, и в их выражениях есть намек на меланхолию. Почти все белые цветы особенно подходят Ракам.

Лев — Подсолнечник

Этот знак рожден для жизни в компании, что видно из их зодиакального цветка — подсолнуха. Как и подсолнечник, эти люди общительны и полны энтузиазма, а также имеют тенденцию всегда доминировать над ландшафтом (или, скажем так, на собрании).

Дева — Орхидея

Этот знак считается самым осторожным. Девы известны как перфекционисты и поборники чистоплотности. Нет ничего более подходящего, чем плотная, аккуратная и почти идеальная орхидея. Эти цветы упорно трудятся, чтобы оставаться в букете свежими весь день, и веками олицетворяли любовь!

Весы — Роза

Роза — цветок, известный своей красотой, как и люди, родившиеся под знаком Весов. Известно, что рожденные под этим знаком очень любят все красивое, уравновешенное и справедливое, поэтому гордая, уравновешенная красота розы — зеркальное отражение истинных Весов.

Скорпион — Хризантема

У Скорпионов невероятно уверенный и смелый внешний вид мягкий и очень страстный внутренний мир. Чувственная хризантема кажется подходящей для Скорпиона, который очаровывает красотой… но и имеет немало загадок. Эти люди многомерны и всегда любят преподносить сюрпризы, если кажется, что ты их знаешь.

Стрелец — Гвоздика

Стрельцы невероятно волевые и решительные, они всегда готовы бросить вызов. Как и гвоздика, они четкие и хорошо организованные в своих действиях. Невероятно выносливые, гвоздики настолько же резки, насколько и красивы.

Козерог — Тюльпан

Тюльпаны — одни из первых цветков, которые появляются весной. Иногда они даже переживают поздние заморозки и снег. Точно так же Козероги обладают дисциплинированным, контролирующим характером, что делает их самыми трудолюбивыми! Люди, рожденные под этим знаком, обладают чувством внутренней независимости, которое помогает им двигаться вперед. Как и эти цветы — борцы, стремящиеся к совершенству.

Водолей — Анемона

Сильные стороны Водолея — это прогрессивность, оригинальность и независимость. Цветки анемонов немного нестандартны и эксцентричны. Некоторые даже считают, что их черные сердцевины отталкивают. Цветы анемона немного нежные, но кажутся стильными. И анемон, и Водолей — честны и независимы!

Рыбы — Пион