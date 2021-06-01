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Как начать отношения с мужчиной, который недавно пережил развод

Мужчина идет на свидание. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Расставание всегда сопровождается стрессом. Непросто все перечеркнуть и начать отношения с чистого листа. Если мужчина недавно пережил развод, новой возлюбленной придется постараться, чтобы найти ключик к его сердцу, пишет «Лиза».

Разница холостого и разведенного мужчины: короткая и длинная дистанция

Отношения между мужчиной и женщиной похожи на марафон. Участники бегут в одном направлении, но представления о финише у всех разное. Женщины обычно видят процесс начала отношений так: побежал с точки старта сразу на пьедестал и получил свою золотую медаль.

У мужчин может быть все наоборот. Все побежали, а я подожду немного. Зачем суетиться? Можно обойтись и бронзовой медалью, а потом золотую и сами поднесут.

Холостого мужчину можно увлечь бегом на короткую дистанцию. Для него отношения в новинку, поэтому включается азарт. С разведенным такой вариант не пройдет: короткая дистанция у него уже была и завершилась травмой на финише.

Теперь мужчина ведет себя гораздо осторожнее. Даже небольшое расстояние он будет пробегать размеренно. В этом и заключается главная ловушка. Для женщины короткая дистанция отношений в медленном темпе невыносима. Вроде мужчина рядом, видно, что заинтересован, но не подпускает. А она в своих мечтах уже примеряет обручальные кольца, в то время как он еще не «начал бежать».

В этот момент женщина начинает тянуть избранника в отношениях, а он не успевает за скоростью ее мечтаний, и тем сильнее его протест. Остановись! Вернись на точку старта, отложи мечты о кольцах. Научись растягивать удовольствие на каждом сантиметре дистанции, не торопись сама и не торопи его. Дай мужчине время оттаять от прошлых отношений и раскрыться в новых.

Он и его дети

Разговор о его или твоих детях пока отложи. Если обсуждать эту тему в начале отношений, фундамент между вами не успеет построиться. Старайся быть максимально деликатной, когда он говорит о своих детях. Самая мудрая позиция женщины: «Это твои дети, часть тебя, я принимаю этот факт». Вовсе не стоит обещать на первых свиданиях, что ты им станешь лучшей подругой или матерью. Тебя в семью еще не приняли, зачем торопить тему?

Не требуй от мужчины обещаний заниматься твоими детьми: содержать их, защищать и развлекать. Он не обязан это делать, едва познакомившись с тобой. Держи паузу. Если отношения сложатся, он сам возьмет на себя эти обязанности.

Особенности восприятия разведенных мужчин: деликатность и осторожность

Вступай в отношения очень деликатно, без напора. Предлагай, но всегда оставляй ему право выбирать. Если он пока не принимает тебя в семью, не обижайся. Твое появление в его жизни — выход из зоны комфорта, вызов, даже если мужчина этого не показывает.

Относись бережно к каждому сантиметру дистанции, пройденной вместе. Если кто-то из вас спотыкался, другой всегда держал за руку. А это самое главное.

Минусы разведенных мужчин

Разведенный мужчина видит женщину сквозь призму прошлых отношений. В самом начале он пока еще не способен оценить ее по достоинству. И это нормально. Наберись терпения и дай ему перестроиться.

Еще один минус — эмоциональное выгорание. Даже если развод случился давно, это не означает, что мужчина легко воспылает к тебе чувствами. Для влюбленности нужна не только муза, но и ресурс на новые отношения. Если будешь деликатна, то потихоньку чувства в нем зародятся снова, и он с удовольствием с тобой ими поделится.

После душевной травмы мужчина может быть эмоционально закрытым. Даже если у тебя сейчас есть ключ от его сердца, эту дверь не получится открыть быстро. Подталкивай ее очень нежно: тогда вскоре она распахнется для тебя.

Разведенный мужчина тестирует, а женщина не всегда к этому морально готова. Для общения с тобой ему важно понять, в каких рамках будут протекать отношения. На первой неделе он может провоцировать, вести себя странно. Просто наблюдай и не реагируй. Ты же теперь знаешь, что это просто проверка!

Плюсы разведенных мужчин

В отношения с разведенным мужчиной есть и свои плюсы. Он уже имеет опыт совместной жизни с женщиной, ведения хозяйства и времяпровождения, ценит семейный уют.

Если у мужчины есть дети, общение с ними не будет для него в новинку.

Хитрые приемы, как сделать длинную дистанцию короче

Главное препятствие в отношениях с разведенным мужчиной — прошлый неудачный опыт. Он еще не снял разбитые очки восприятия женщин. Важно суметь вывести его из предыдущего сценария. Включай женскую хитрость и смекалку: делай все иначе и будь другой.

Он привык к коротким сообщениям? Напиши ему бумажное письмо и отправь по почте! Его жена носила черное белье? Купи красное или синее, любое другое, к которому он не привык. Он любит заказывать в ресторане мясо? Предложи попробовать морепродукты.

Если тебе хочется отправлять ему длинные сообщения, но ему это уже знакомо, примени простой прием. Как только почувствуешь желание написать, открывай тетрадь и записывай в нее основной текст. Бумага все стерпит. А ему отправьте милое «я думаю о тебе». Он оценит твою лаконичность.

Помни: отношения с разведенным мужчиной — это бег на длинную дистанцию. И если правильно распределить ресурсы, можно оставаться вместе всю жизнь.

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