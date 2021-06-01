Как начать отношения с мужчиной, который недавно пережил развод

Разница холостого и разведенного мужчины: короткая и длинная дистанция

Отношения между мужчиной и женщиной похожи на марафон. Участники бегут в одном направлении, но представления о финише у всех разное. Женщины обычно видят процесс начала отношений так: побежал с точки старта сразу на пьедестал и получил свою золотую медаль.

У мужчин может быть все наоборот. Все побежали, а я подожду немного. Зачем суетиться? Можно обойтись и бронзовой медалью, а потом золотую и сами поднесут.

Холостого мужчину можно увлечь бегом на короткую дистанцию. Для него отношения в новинку, поэтому включается азарт. С разведенным такой вариант не пройдет: короткая дистанция у него уже была и завершилась травмой на финише.

Теперь мужчина ведет себя гораздо осторожнее. Даже небольшое расстояние он будет пробегать размеренно. В этом и заключается главная ловушка. Для женщины короткая дистанция отношений в медленном темпе невыносима. Вроде мужчина рядом, видно, что заинтересован, но не подпускает. А она в своих мечтах уже примеряет обручальные кольца, в то время как он еще не «начал бежать».

В этот момент женщина начинает тянуть избранника в отношениях, а он не успевает за скоростью ее мечтаний, и тем сильнее его протест. Остановись! Вернись на точку старта, отложи мечты о кольцах. Научись растягивать удовольствие на каждом сантиметре дистанции, не торопись сама и не торопи его. Дай мужчине время оттаять от прошлых отношений и раскрыться в новых.

Он и его дети

Разговор о его или твоих детях пока отложи. Если обсуждать эту тему в начале отношений, фундамент между вами не успеет построиться. Старайся быть максимально деликатной, когда он говорит о своих детях. Самая мудрая позиция женщины: «Это твои дети, часть тебя, я принимаю этот факт». Вовсе не стоит обещать на первых свиданиях, что ты им станешь лучшей подругой или матерью. Тебя в семью еще не приняли, зачем торопить тему?

Не требуй от мужчины обещаний заниматься твоими детьми: содержать их, защищать и развлекать. Он не обязан это делать, едва познакомившись с тобой. Держи паузу. Если отношения сложатся, он сам возьмет на себя эти обязанности.

Особенности восприятия разведенных мужчин: деликатность и осторожность

Вступай в отношения очень деликатно, без напора. Предлагай, но всегда оставляй ему право выбирать. Если он пока не принимает тебя в семью, не обижайся. Твое появление в его жизни — выход из зоны комфорта, вызов, даже если мужчина этого не показывает.

Относись бережно к каждому сантиметру дистанции, пройденной вместе. Если кто-то из вас спотыкался, другой всегда держал за руку. А это самое главное.

Минусы разведенных мужчин