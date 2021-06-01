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Модные табу, которые нужно знать женщинам за 30

Брендовые сумки должны быть оригинальными. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Wday.ru разбирается, от каких вещей в гардеробе стоит избавиться, если вы мечтаете превратиться в стильную женщину.

Мы считаем, что 30 — это отличный возраст! И порой именно с этого периода женщина пересматривает свой образ и гардероб в целом. Если вы никогда ничего не меняли в своей внешности или ваш образ остается неизменным еще со школы, стоит задуматься, а не сделать ли это именно сейчас.

Вас не украсят…

Футболки с детскими принтами и надписями известных брендов. Футболка с героем из любимого мультика, свитшот с пончиком — это мило и очень уютно. Но мы не можем придумать повода, где такой наряд будет выглядеть уместно. Даже в спортзал или на прогулку лучше надеть что-то более спокойное. А вот носить дома — почему бы нет?
 
Облегающие короткие платья. Даже если фигура позволяет, все равно такие откровенные наряды лучше оставить для более легкомысленных девушек. Чем вы старше, тем важнее статусность и чувство меры. Пусть длина платья или юбки заканчивается у колена или чуть выше. Не обязательно оголяться, чтобы выглядеть сексуально.
 
Очень высокие каблуки с платформой. Та же история — это выглядит вульгарно и вызывает не самые благочестивые ассоциации. К тому же это вредно для позвоночника. Идеальная альтернатива — классические лодочки или туфли на устойчивом каблуке.
 
 
Фейковые сумки. Как говорит Александр Рогов: «Подделка — это вранье. А врать нехорошо». Поверьте, те, кто разбираются, отличат оригинальный Chanel от купленного на рынке. Это видно даже по качеству материалов. Ну а как смешно выглядит женщина с сумкой якобы за несколько сотен баксов, выходящая из маршрутки!
 

Золотые украшения старого поколения. Здесь мы имеем в виду громоздкие, неизящные украшения из желтого золота. Если такие достались вам от бабушки, лучше храните их как семейную реликвию в шкатулке или надевайте под стилизованный образ, где они будут уместны. В остальных случаях такие украшения дешевят образ. А в образе элегантной женщины детали играют чуть ли не ведущую партию.

А как нужно?
 
В первую очередь, чтобы составить грамотный гардероб, необходимо изучить себя вдоль и поперек: какие цвета и силуэты подходят вам больше всего? Какие особенности фигуры стоит скрыть, а какие показать? Учитывая свои особенности, становясь старше, можно выглядеть все лучше и лучше.
Во-вторых, помните, что опрятность и ухоженность делают образ богатым и аристократичным. Но если тинейджерам небрежность можно простить, то элегантным дамам всегда стоит следить за уместным макияжем, чистыми и уложенными волосами и опрятным маникюром.
 
В-третьих, гардероб взрослой и состоятельной женщины должен преимущественно состоять из одежды натуральных тканей. Это полезно для здоровья, приятно для кожи и, в конце концов, статусно.
 
 
Соблюдать модные правила или нет — дело каждого.
В-четвертых, в обувном гардеробе лучше стремиться к изделиям хорошего качества и разнообразным цветовым решениям. Разная обувь и разные цвета обуви расширяют возможность создавать выразительные образы на каждый день. В идеале нужно иметь минимум две качественные сумки из натуральных материалов, которые будут идеально вписываться в гардероб и по цвету, и по форме.
 
В-пятых, помните, что аксессуары могут как улучшить, так и испортить образ. Например, хорошие солнцезащитные очки сделают ваш аутфит суперстильным. Шарфы, снуды тоже всегда делают образ интереснее и разнообразнее.
 
Между тем...
 
Соблюдать модные правила или нет — дело каждого. Просто имейте в виду, что за каждый глупый или странный наряд вам придется расплачиваться собственной репутацией. Даже некоторые знаменитости, несмотря на приличный счет в банке и возможность нанять профессионального стилиста, раз за разом становятся жертвами модного провала. Этим звездам давно за 30, но их вкус и умение одеваться явно никак не связаны с жизненным опытом…
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