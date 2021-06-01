Модные табу, которые нужно знать женщинам за 30

Облегающие короткие платья. Даже если фигура позволяет, все равно такие откровенные наряды лучше оставить для более легкомысленных девушек. Чем вы старше, тем важнее статусность и чувство меры. Пусть длина платья или юбки заканчивается у колена или чуть выше. Не обязательно оголяться, чтобы выглядеть сексуально.

Очень высокие каблуки с платформой. Та же история — это выглядит вульгарно и вызывает не самые благочестивые ассоциации. К тому же это вредно для позвоночника. Идеальная альтернатива — классические лодочки или туфли на устойчивом каблуке.