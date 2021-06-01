Модные табу, которые нужно знать женщинам за 30
Wday.ru разбирается, от каких вещей в гардеробе стоит избавиться, если вы мечтаете превратиться в стильную женщину.
Wday.ru разбирается, от каких вещей в гардеробе стоит избавиться, если вы мечтаете превратиться в стильную женщину.
Мы считаем, что 30 — это отличный возраст! И порой именно с этого периода женщина пересматривает свой образ и гардероб в целом. Если вы никогда ничего не меняли в своей внешности или ваш образ остается неизменным еще со школы, стоит задуматься, а не сделать ли это именно сейчас.
Вас не украсят…
Золотые украшения старого поколения. Здесь мы имеем в виду громоздкие, неизящные украшения из желтого золота. Если такие достались вам от бабушки, лучше храните их как семейную реликвию в шкатулке или надевайте под стилизованный образ, где они будут уместны. В остальных случаях такие украшения дешевят образ. А в образе элегантной женщины детали играют чуть ли не ведущую партию.