Ракам — ягодные оттенки, а Девам — цветочные платья: что носить знакам Зодиака в июне

Овен

Готовьтесь: месяц пройдет с огоньком. Благо не в плане горящих дедлайнов и ваших частей тела. Скорее всего, все просто будет огонь. Красный — не самый типичный для лета цвет, но вам он принесет огромную удачу.

Телец

«Ой, все», — имеют право сказать Тельцы и остаться дома. Это будет кстати, потому что месяц хорош для обустраивания собственного гнездышка. Вкладывайтесь в новую пижаму — она пригодится вам больше, чем еще одни туфли.

Близнецы

Не удивляйтесь, если вдруг захочется записаться на курсы вязания, начать ремонт и выучить китайский. Так на вас будет действовать ретроградный Меркурий. Пестрое кроше — 100% ваша тема. Как в плане увлечения, так и в качестве униформы на месяц.

Рак

Настройтесь на гедонистический лад и примите как факт: вашим местом силы в июне станет бар с самой впечатляющей барной картой. Вы и сами должны производить вау-эффект. Для этого делайте ставку на сочные ягодные и фруктовые цвета.

Лев

Зря вы думаете, что на работе не бывает весело. Похоже, вы просто не экспериментировали с дресс-кодом. Жакеты в ягодных оттенках и юбки вместо брюк существенно поднимут вам настроение — в том числе потому, что позлят ваших консервативных коллег.

Дева

Вашими источниками вдохновения станут сад и земля. Даже если садоводством вы не увлекаетесь, постарайтесь стать ближе к природе. Как минимум можете обзавестись платьем в цветок — у него в этом сезоне к тому же особая психотерапевтическая миссия.

Весы

Не один мужчина свернет голову, когда будет оборачиваться вам вслед. Вас ждет месяц, полный романтики, даже если вашим отношениям уже далеко не первый год. Не обойтись без блузы в винтажном духе — она идеально подойдет и для свиданий, и для рабочих будней.

Скорпион

Весь месяц придется балансировать между карьерой и личной жизнью. Чудеса эквилибристики лучше демонстрировать в чем-то универсальном. Черное платье простого, но идеального кроя как нельзя лучше подойдет для перебежек между офисом и рестораном.

Стрелец

Велик шанс набить шишек во всех возможных сферах — увы, ретроградный Меркурий на этот раз не на вашей стороне. Отличное время, чтобы залечь на дно, что бы это ни значило. Проведите месяц в уютном трикотаже и приглядитесь к нежно-зеленой гамме — она подарит вам умиротворение.

Козерог

Ваш врожденный консерватизм не раз поможет вам избежать неоправданных авантюрных затей. Придерживайтесь его и в одежде. Природные ткани вроде льна и хлопка и натуральные оттенки — лучший выбор для спокойного (в хорошем смысле этого слова) июня.

Водолей

Желание сбежать от проблем может закончиться не самыми приятными приключениями. Попробуйте переключиться на спорт — в прямом смысле заняться бегом или, скажем, йогой. Спортивная форма в классных оттенках поможет вам обрести мотивацию.

Рыбы