Дерматолог рассказала об опасности веснушек

По словам специалиста, веснушки — пигментация, которая появляется под воздействием ультрафиолета. Это своего рода защитная реакция кожи, свойственна людям в возрасте до 25 лет. Эксперт сообщила, что она проявляется у людей с определенным фототипом.

«Первый фототип — это люди с очень светлой кожей, которая обязательно обгорает при любом контакте с ультрафиолетом, глаза у них светлые. Если волосы и кожа начинают темнеть, а глаза все равно светлые, это второй фототип, третий фототип — это более темная кожа, более темные волосы, а глаза могут быть как голубыми, так и карими. Четвертый тип — совсем темные, и пятый — негроидная раса», — пояснила Гайдаш, добавив, что чем кожа светлее, тем выше вероятность возникновения веснушек.