Дерматолог рассказала об опасности веснушек

По словам специалиста, веснушки — пигментация, которая появляется под воздействием ультрафиолета. Это своего рода защитная реакция кожи, свойственна людям в возрасте до 25 лет. Эксперт сообщила, что она проявляется у людей с определенным фототипом.
«Первый фототип — это люди с очень светлой кожей, которая обязательно обгорает при любом контакте с ультрафиолетом, глаза у них светлые. Если волосы и кожа начинают темнеть, а глаза все равно светлые, это второй фототип, третий фототип — это более темная кожа, более темные волосы, а глаза могут быть как голубыми, так и карими. Четвертый тип — совсем темные, и пятый — негроидная раса», — пояснила Гайдаш, добавив, что чем кожа светлее, тем выше вероятность возникновения веснушек.
Эксперт отметила, что веснушки часто путают с солнечным лентиго, которое представляет собой темные пятна. Они появляются при ожогах кожи и долго держатся. Обычно они безобидны, но порой могут сулить серьезные проблемы со здоровьем. «Иногда лентиго может быть лентиго-меланомой, очень жестким раком кожи, поэтому людям с первым и вторым фототипом, которые склонны к появлению веснушек, нужно осенью приходить к врачам, чтобы они делали им дерматоскопическое исследование», — подчеркнула врач.