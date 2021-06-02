Письмо читательницы: его мать постоянно лезет в наши отношения

«Я уже полтора года встречаюсь с парнем. У нас с ним прекрасные отношения, мы любим друг друга, я жизни без него не представляю. Но есть одно «но». Его мать.

Она систематически лезет в наши отношения, мало того уверяет меня в моей не заботе о нем, о том что я слишком часто занимаю его, отвлекаю его от учебы, хотя это совсем не так. Звонит и практически ссорится со мной. Он полностью на моей стороне, но ее чрезмерная любовь к нему просто бесит» - недоумевает Алина.