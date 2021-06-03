Запомните: ботокс и прививка от коронавируса несовместимы!

Врачи предостерегают от уколов красоты после вакцинации. Почему? Телеканалу «МИР 24» рассказала кандидат медицинских наук, врач-дерматокосметолог Наталья Путилова.

- Почему нельзя сочетать уколы красоты с этим препаратом?

Наталья Путилова: Во время прививки наш организм начинает вырабатывать антитела – мы вступаем в фазу формирования иммунного ответа, и на введение ботулотоксина тоже могут формироваться антитела, поэтому накладывать один препарат на другой нежелательно. Ничего страшного не произойдет, но перегружать организм большими дозами различных препаратов нежелательно. Ему нужно дать свободно сформировать иммунитет от антиковидного препарата.

- Какими могут быть самые неприятные последствия от такого сочетания?

Наталья Путилова: Так как процедура достаточно дорогостоящая, вы просто можете потерять деньги. Эффект от ботулинотерапии может не наступить. Таких вопросов задавалось очень много. Так как мои пациенты жаждут ответа на этот вопрос, я через две недели после прививки от коронавируса провела ботулинотерапию. Я сделала процедуру и не получила ответной реакции на ботулотоксин, то есть мои морщины не разгладились.

Это не является абсолютным доказательством того, что процедура бесполезна, потому что один человек – это не доказательная база, но такой результат на себе я получила.

- Касается ли это всех вакцин от коронавируса?

Наталья Путилова: Абсолютно не имеет значения, какой это препарат и какая прививка. Дет нагрузка на иммунную систему – формируется иммунитет. Если вы хотите, чтобы он сформировался правильно, ему ничего не мешало, давайте отложим другие инъекционные методы введения препаратов на какое-то время. Рекомендуется до полутора месяцев, потому что в течение этого времени формируется иммунитет. Давайте дадим нашему организму спокойно это сделать.

Мы также не рекомендуем вводить препараты при каких-то заболеваниях, когда организм должен справляться с какой-то инфекцией, так и здесь.

- Прием каких-то медицинских препаратов тоже является нагрузкой на организм. Что плохо совместимо с уколами красоты?

Наталья Путилова: Однозначно мы можем сказать, что препараты, разжижающие кровь, например, аспирин, который принимают многие возрастные пациенты, нежелателен, потому что могут возникнуть синячки или гематомы от травмирования иглой. Это не вредит нашему здоровью, но эстетика не очень впечатляет, так как ты ходишь с большим синяком под глазом. Это первая рекомендация, когда нежелательно делать ботулинотерапию.

Вторая группа препаратов – антибиотики. Безусловно, антибиотики не повлияют на действие ботулотоксина, но сам факт, что пациент находится в состоянии либо обострения какого-то заболевания, либо в остром периоде воспаления, поэтому мы не рекомендуем пациентам в этот период приходить и делать какие-то косметологические процедуры. Итак, у нас два препарата – антикоагулянты и антибиотики.

- Если говорить о самом ботулотоксине, у него есть какие-то противопоказания?

Наталья Путилова: Безусловно, на любой препарат, который мы вводим, есть противопоказания. Основные противопоказания – это беременность и грудное вскармливание. Есть индивидуальная непереносимость на ботулотоксин, когда у пациента появляются сильные отеки и головная боль, но пациент уже знает об этом. Он, безусловно, не придет делать ботулотоксин.

Это все острые заболевания с повышенной температурой, прием препаратов – антибиотиков и антикоагулянтов – в период лечения. Это обострение хронических заболеваний, нарушение свертываемости крови. Относительное противопоказание – это онкология, если мы имеем длительную ремиссию, то это не является противопоказанием. Онкологические заболевания – мы здесь имеем проблему с иммунитетом, с иммунными реакциями, именно поэтому, чтобы не перегружать наш организм, не давать ему дополнительных стрессов, мы рекомендуем не проводить ботулинотерапию.