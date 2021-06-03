Как вылечить простуду на губе быстро и навсегда?

Как вылечить простуду на губе - давно уже не секрет. Помимо всем известных препаратов на основе ацикловира, с простудой на губе можно бороться и другими методами, без лекарств. Самый простой совет тем, кто хочет быстро вылечить простуду на губах – смазывайте болячку соком репчатого лука или чеснока. Из других растительных средств, которые часто хранят в холодильнике, можно воспользоваться настойкой календулы или соком алоэ. Лист растения нужно отжать, так чтобы вышел сок, смочить кусочек ткани или бинта и приложить к пораженному участку кожи.

К сожалению, нет. По крайней мере – пока. На сегодняшний день у медицины нет способов, которые позволяли бы полностью вывести вирус герпеса из организма человека. Механизм заражения герпесом довольно сложен, вирус встраивается в генный аппарат клетки и остается с человеком навсегда. Поэтому, почти все люди на планете носят вирус герпеса в себе. Мы можем бороться лишь с его проявлениями, успешно или не очень. Есть препараты, которые подавляют развитие вируса, блокируют его. А также помогают всякий раз успешно и быстро лечить простуду на губах — самое распространенное проявление герпеса. Но если иммунная система человека ослаблена, вирус снова выходит на поверхность. Значит ли это, что можно не опасаться контакта с зараженным человеком? Например, пить после него из одной и той же посуды. Разумеется, нет. Контактируя с зараженной поверхностью, вы можете помочь вирусу активизироваться, создаете благоприятную среду для размножения бактерий на слизистых поверхностях. Поэтому, чтобы не нужно было срочно придумывать, как быстро вылечить простуду на губе, соблюдайте элементарные меры личной гигиены, и не упрощайте герпесу жизнь.