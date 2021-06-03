Это мой мужчина? ТОП-10 вопросов, на которые нужно ответить до свадьбы

Многие девушки задаются вопросом: когда же их когда же их возлюбленный сделает им заветное предложение. Особенно, если они состоят в серьезных отношениях уже несколько лет. Но далеко не все представительницы прекрасного пола понимают, что иногда их мужчина им просто не подходит, потому и не торопится в ЗАГС. Как не совершить ошибку в вопросах женитьбы, рассказала бизнесвумен и психолог Алина Рейзельман.

Эксперт считает, чтобы сделать правильный выбор, нужно ответить на 10 главных вопросов еще до свадьбы.

Любовь живет три года?

Сильные чувства обычно люди испытывают в начале отношений. После долгих лет совместной жизни на смену страсти и любви приходят привязанность, чувство комфорта и взаимоуважение. Еще в первый год стоит задуматься: захотите ли вы заботиться об этом человеке через 10, 20 или 50 лет. Готовы ли пройти рука об руку через все горечи и невзгоды. Если ответ — «нет», то тогда и не стоит даже задумываться о свадьбе с этим человеком.

Кто на самом деле ваш избранник?

Ослепленные любовью иногда не замечают очевидных вещей. Девушке свойственно верить, что ее мужчина — самый лучший на свете, а все что про него говорят — просто слухи. Но иногда стоит прислушаться, ведь «злые языки» могут пытаться донести до вас правдивую информацию.

Почему меня к нему тянет?

Здесь все просто. Как правило, противоположности притягиваются. Ваш партнер может уговаривать вас прыгнуть с парашютом, а вас до мурашек пробирает даже мысль об этом. У вас могут быть разные увлечения, интересы, способы провести досуг, взгляды на мир. Такой контраст может закрепить дружеские связи и взаимоотношения на работе, но в любовных делах партерам все же стоит иметь хоть что-то общее.

Семья или карьера?

Вам стоит обсудить вместе с потенциальным супругом вопросы карьерного роста каждого из вас, чтобы потом не пришлось выбирать между работой и семьей.

Когда детей?

Тему детей целесообразно поднять еще в начале отношений. Возможно, ваш избранник не видит необходимости в продолжении рода, а вы мечтаете о статусе многодетной матери. В таком случае ваш союз обречен на провал.

Кто тебе дороже, я или твои друзья?

Ставить любимого человека перед таким выбором нельзя. Лучше всегда пойти на компромисс. Однако если вы хотите диктовать такие правило, вопреки желаниям партнера, лучше сразу прекратите отношения.

Что для каждого из вас саморазвитие?

Стоит поинтересоваться у своего любимого: настроен ли он развиваться в духовном, интеллектуальном и физическом плане? Если — нет, то точно ли это ваш мужчина?

Где мы будем жить?

Жилищный вопрос стоит остро практически у всех молодых семей. Нужно на берегу решить: будете ли вы снимать квартиру или оформите ипотеку. Поинтересуйтесь у своего мужчины: планирует ли он переезд в другой город или страну? Как он отнесется, если вы захотите поменять место жительства?

Меня примет его семья?

Если вы раздумываете пойти под венец со своим молодым человеком, обратите внимание на то, какие взаимоотношения складываются у вас с его семьей. Если они не воспринимают вас всерьез и выступают против ваших отношений, стоит подумать: не будут ли они пытаться испортить вашу совместную жизнь?

Вы готовы пойти на компромисс?